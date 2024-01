Les dirigeants du monde se réuniront pour discuter de la menace d’une hypothétique « maladie X » à Davos

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Les dirigeants mondiaux réunis cette semaine à Davos pour le Forum économique mondial (WEF) devraient discuter des préoccupations concernant le potentiel d’une future pandémie qui pourrait causer 20 fois plus de décès que le Covid-19.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle est connue sous le nom générique de Maladie X, terme utilisé pour désigner la planification d’une hypothétique future épidémie internationale provoquée par un agent pathogène dont on ne sait pas encore qu’il provoque une maladie humaine.

Lors d’une séance intitulée « Se préparer à la maladie X », un panel dirigé par le chef de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlera des « nouveaux efforts nécessaires pour préparer les systèmes de santé aux multiples défis à venir » si nous voulons être prêts à affronter une maladie beaucoup plus meurtrière. pandémie, a déclaré le WEF.

L’OMS classe la maladie X parmi les maladies prioritaires dans ses campagnes de sensibilisation, aux côtés du Covid-19, du virus Ebola, du virus Zika, de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers-CoV) et du syndrome respiratoire aigu sévère (Sars).

La maladie X a été ajoutée à la liste en 2018 alors que l’OMS cherchait à ouvrir des discussions sur la lutte contre une pandémie mondiale à l’avenir.

L’OMS a donné la priorité à la recherche et au développement dans un contexte d’urgence pour toutes ces maladies, déclarant que le plan « cherche explicitement à permettre une R&D transversale précoce ». [research and development] préparation qui est également pertinente pour une maladie X inconnue ».

“Dans le monde, le nombre d’agents pathogènes potentiels est très important, tandis que les ressources consacrées à la recherche et au développement (R&D) sur les maladies sont limitées”, avait précédemment déclaré l’OMS dans un communiqué.

Aux côtés du Dr Tedros, la séance de mercredi réunira la ministre brésilienne de la Santé, Nisia Trindade Lima, le président du conseil d’administration du géant pharmaceutique AstraZeneca, Michel Demaré, le PDG de Royal Philips, Roy Jakobs, et la vice-présidente exécutive de la chaîne d’hôpitaux indienne Apollo, Preetha Reddy.

Pour être clair, les scientifiques ne savent pas encore quel type de virus pourrait conduire à la prochaine pandémie – ou, en d’autres termes, quelle sera la maladie X.

Beaucoup de gens pensent qu’il pourrait s’agir d’un coronavirus – comme le SRAS-CoV-2, le virus qui provoque la maladie Covid-19 – ou d’une nouvelle souche de grippe.

“Ce concept [of Disease X] C’est l’une des leçons que nous en avons tirées [Covid] pandémie », a déclaré le Dr Thomas Russo, expert en maladies infectieuses à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l’Université de Buffalo Jacobs.

Il a déclaré : « Alors que l’humanité brise ces barrières [between humans and other species] à cause des marchés d’animaux vivants et de la déforestation, nous avons besoin d’une surveillance et d’études continues ainsi que d’une biosécurité améliorée à travers le monde.

La maladie X pourrait également se révéler être un tout nouveau pathogène encore inconnu, même chez les animaux, a-t-il prévenu.

Se préparer à faire face à la prochaine pandémie et trouver les moyens de prévenir l’effondrement des infrastructures nationales de santé, comme cela a été le cas dans de nombreux pays en 2020, est désormais devenu un objectif essentiel pour l’OMS.

Des scientifiques britanniques ont déclaré qu’un vaccin contre un nouveau virus à potentiel pandémique pourrait être développé en 100 jours seulement. En août de l’année dernière, des chercheurs de l’Université d’Oxford ont annoncé qu’ils étudiaient comment adapter le vaccin créé contre le Covid-19 à la maladie X. Ils examineront également comment d’autres vaccins pourraient être développés pour contrecarrer les menaces futures.