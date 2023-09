Les dirigeants du monde se réuniront à l’ONU alors que les grandes puissances cherchent à courtiser les États en développement

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera présent en personne pour la première fois depuis le début de la guerre en Russie.

Les pays en développement considèrent les BRICS comme une alternative intéressante.

L’accent sera principalement mis sur les pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.

Les dirigeants du monde se réuniront à l’ONU la semaine prochaine dans l’ombre des tensions géopolitiques – largement alimentées par la guerre en Ukraine – alors que la Russie et la Chine rivalisent avec les États-Unis et l’Europe pour conquérir les pays en développement.

La guerre russe en Ukraine, qui en est à sa deuxième année, sera à nouveau au centre du rassemblement annuel à New York, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky en personne pour la première fois depuis le début du conflit.

Les préoccupations du Sud seront également à l’ordre du jour cette année, en partie à cause de l’attention accrue portée au monde en développement par les pays occidentaux désireux d’obtenir leur soutien dans les efforts visant à isoler la Russie.

Plusieurs réunions de haut niveau organisées au cours de l’Assemblée générale se concentrent sur les priorités des pays en développement d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie : le climat, la santé, le financement du développement et la manière d’atteindre les objectifs de développement durable – une liste mondiale de « choses à faire » créée en 2015 – en bonne voie.

« C’est une année où les pays du Sud ont fixé l’ordre du jour », a déclaré Richard Gowan, directeur du groupe de réflexion International Crisis Group de l’ONU.

« Les pays non occidentaux ont joué ce moment de manière assez efficace », a-t-il déclaré. « Je pense qu’ils ont profité du fait qu’ils savent que les Etats-Unis, d’un côté, et la Russie, de l’autre, veulent leur soutien. »

Des milliards pour Infrastructure

La guerre en Ukraine n’est qu’une des raisons pour lesquelles l’accent est mis sur les pays en développement.

Au cours de la dernière décennie, la Chine a accordé des centaines de milliards de dollars de prêts pour des projets d’infrastructures indispensables dans le cadre de son initiative « la Ceinture et la Route », qui a été critiquée pour avoir lourdement endetté de nombreux pays.

Les États-Unis et leurs alliés ont récemment tenté de contrer l’influence croissante de la Chine en promettant eux-mêmes de l’argent pour le développement et l’aide climatique.

Avant les réunions de New York, les diplomates ont reconnu qu’ils se concentraient sur le monde en développement, mais ont rejeté les suggestions selon lesquelles la rivalité aurait joué un rôle.

L’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a décrit la réunion de l’ONU comme une opportunité pour les petits pays de « nous exposer leurs priorités ».

Le grand spectacle’

Zelensky devrait s’adresser à l’Assemblée générale mardi et s’exprimer mercredi lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Ukraine qui pourrait le placer à la même table que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Nebenzia a prédit que la réunion prévue du conseil serait simplement un « grand spectacle ».

Les diplomates occidentaux tiennent à montrer que leurs efforts visant à cibler diplomatiquement la Russie à propos de la guerre en Ukraine ne signifient pas qu’ils ne peuvent pas se concentrer sur d’autres crises et questions importantes pour le reste du monde.

« Il ne s’agit pas de l’un ou l’autre. Nous devons faire les deux », a déclaré l’ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, qualifiant l’invasion russe d' »attaque contre tout ce que représente l’ONU ».

L’ambassadeur chinois à l’ONU, Zhang Jun, a déclaré à Reuters que Pékin n’avait « aucune intention de rivaliser avec qui que ce soit » et que, à mesure que la situation de la Chine s’améliorait, le pays était « prêt à faire plus en échange pour les pays en développement, mais nous ne sommes pas compétitifs ».

De même, l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré à Reuters que Moscou « n’essayait d’enchanter personne ».

« Nous sommes simplement ce que nous sommes et nous ne conditionnerons jamais notre amitié avec qui que ce soit au fait de faire la queue et de faire ce que nous voulons – contrairement à certains de nos collègues ici qui se tordent les bras », a-t-il déclaré.

Des pourparlers de haut niveau entre la Chine, la Russie et les États-Unis sont hors de question la semaine prochaine, car le président Joe Biden sera le seul dirigeant présent parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU disposant de leur veto.

Trois ans après que les dirigeants ont été contraints d’envoyer des messages vidéo à la réunion d’une semaine de l’Assemblée générale des Nations Unies pendant la pandémie de Covid-19, plus de 140 chefs d’État et de gouvernement et des dizaines de ministres doivent se présenter en personne.

« Chaque année, c’est un moment unique en son genre pour les dirigeants des quatre coins du monde, non seulement d’évaluer l’état du monde, mais aussi d’agir pour le bien commun », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

« Les gens se tournent vers leurs dirigeants pour trouver une issue à ce désordre », a-t-il déclaré, citant la crise climatique, l’escalade des conflits, la crise mondiale du coût de la vie, la montée des inégalités et les bouleversements technologiques dramatiques.

« Un haut diplomate européen, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a néanmoins averti que les tensions géopolitiques pourraient éloigner davantage de pays en développement des efforts menés par l’Occident et les rapprocher du groupe des BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – dans l’espoir que il peut « mieux répondre aux intérêts du monde en développement ».

Le mois dernier, les BRICS – dont la Chine est le poids lourd – ont ajouté une demi-douzaine de pays supplémentaires au bloc dans le but de remanier un ordre mondial qu’ils considèrent comme dépassé.

L’ONU est incapable « de montrer aux jeunes Africains que leur impatience d’avoir un emploi peut être satisfaite par la démocratie et non par les soldats », a déclaré un diplomate africain, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

« Si personne ne les soutient, alors les BRICS – quoi qu’ils proposent – seront attractifs », a déclaré le diplomate.