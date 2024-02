Les dirigeants du monde riche ne parviennent pas à s’engager au sommet mondial sur la finance de Paris

À peine deux semaines avant un sommet clé sur le climat et la finance, seuls deux dirigeants de pays développés ont promis de se présenter.

Deux semaines avant le très attendu sommet sur le financement climatique, la plupart des dirigeants des pays développés n’ont pas confirmé leur présence, ce qui suscite des inquiétudes quant au fait qu’ils ne le prennent pas au sérieux.

À l’opposé, les dirigeants de nombreux pays en développement ont indiqué qu’ils seraient présents au rassemblement à Paris.

La semaine dernière, le gouvernement français a partagé avec la société civile une liste de chefs d’État ou de gouvernement ayant confirmé leur présence à la Sommet des 22 et 23 juin pour un nouveau pacte de financement mondial.

La réunion de deux jours vise à donner une dynamique derrière la réforme du système financier mondial afin que les pays en développement puissent plus facilement financer l’action climatique et d’autres objectifs de développement.

Dirigeants manquants

Mais alors que le président brésilien Lula da Silva, le Premier ministre chinois Li Qiang et dix dirigeants africains prévoient d’être présents, le français Emmanuel Macron et l’allemand Olaf Scholz sont les seuls grands dirigeants de pays développés à avoir promis d’y assister.

La semaine dernière, les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de l’Italie, du Canada et de l’Australie étaient absents de la liste des participants.

Franklin Steves, analyste chez E3G, a déclaré que les dirigeants européens et nord-américains « doivent s’engager à participer au sommet maintenant » s’ils veulent « sérieusement réinitialiser leurs relations avec le « Sud » et lutter contre le changement climatique.

Faten Aggad, conseillère de la Fondation africaine pour le climat, a déclaré à Climate Home que « le sommet aurait pu être l’occasion de montrer son engagement à trouver une solution collective, mais les pays africains s’habituent à l’approche de non-présentation pour traiter des questions sensibles ».

L’année dernière, trois présidents africains se sont rendus aux Pays-Bas pour un sommet sur l’adaptation en Afrique, mais le Premier ministre néerlandais Mark Rutte était le seul dirigeant à les rencontrer. Le président sénégalais Macky Sall a exprimé « son amertume » face à ces non-présentations, d’autres faisant écho à sa déception.

Autres engagements

Les États-Unis seront représentés par la ministre des Finances Janet Yellen et l’envoyé pour le climat John Kerry. Le président Joe Biden recevra en même temps le Premier ministre indien Narendra Modi à Washington DC.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak devrait prendre la parole lors d’une conférence sur la relance de l’Ukraine à Londres, qui aura lieu les 21 et 22 juin, mais les militants l’ont exhorté à faire ensuite un court voyage à Paris.

« Votre présence à ce sommet démontrerait votre intention sérieuse de respecter le discours et les engagements de votre gouvernement », a déclaré ce mois-ci un groupe de dirigeants de la société civile à Sunak dans une lettre ouverte.

Caroline Brouilette, directrice du Réseau Action Climat Canada, a déclaré à Climate Home que le premier ministre canadien Justin Trudeau devrait y assister.

« Le Canada ne peut pas être un leader climatique s’il ne se présente pas à la table », a-t-elle déclaré. « Le Canada doit être une voix forte en faveur d’un changement substantiel qui répond à la crise convergente de la dette et du climat à Paris, mais il ne peut pas faites-le depuis une chaise vide”.

À l’ordre du jour

Lors du sommet, les hommes politiques et les banquiers participeront à des tables rondes sur la réforme des banques multilatérales de développement comme la Banque mondiale, les questions de dette et le rôle du secteur privé.

On ne s’attend pas à des annonces majeures lors du sommet, mais on espère qu’il donnera une dynamique en faveur de la réforme lors d’autres rencontres comme les réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Ce programme découle des appels lancés par la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, en faveur d’une réforme du système financier international, qui a été largement élaborée par les États-Unis et l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Les propositions de Mottley sont connues sous le nom d’initiative de Bridgetown, du nom de la capitale de la Barbade où a eu lieu une première réunion de partisans.

Aux côtés du rassemblement des dirigeants mondiaux et des banquiers, des artistes comme Billie Eilish et Lenny Kravitz effectuera lors d’un concert gratuit à l’ombre de la Tour Eiffel pour promouvoir les objectifs du sommet.

Lorsque cette liste de confirmations a été soumise aux organisateurs du sommet, ceux-ci ont refusé de commenter. Mais le site Internet du sommet confirme un certain nombre de ceux qui ont confirmé.