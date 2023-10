Les dirigeants et hauts responsables de plus d’une douzaine de pays se sont réunis dans la capitale égyptienne, Le Caire, pour une conférence visant à discuter des moyens de « désamorcer » la guerre entre Israël et le Hamas, dans un contexte de craintes croissantes d’un conflit plus large au Moyen-Orient.

Surnommé Sommet de la paix du Caire, des représentants de pays tels que la Jordanie, la France, l’Allemagne, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Qatar et l’Afrique du Sud sont présents. assister la réunion d’une journée samedi, avec des responsables des Nations Unies et de l’Union européenne.

Dans son discours d’ouverture, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a invité les dirigeants à parvenir à un accord sur une feuille de route visant à mettre fin au désastre humanitaire dans la bande de Gaza et à relancer la voie de la paix entre Israël et les Palestiniens. Les objectifs de la feuille de route comprennent l’acheminement de l’aide à Gaza et l’accord d’un cessez-le-feu, suivis de négociations menant à une solution à deux États, a-t-il expliqué.

« Toutes les vies civiles comptent », a déclaré le roi Abdallah de Jordanie lors de son discours au sommet. « La campagne de bombardements incessante en cours à Gaza au moment où nous parlons est cruelle et inadmissible à tous les niveaux. C’est une punition collective contre un peuple assiégé et impuissant. Il s’agit d’une violation flagrante du droit international humanitaire. C’est un crime de guerre.

« Partout ailleurs, attaquer des infrastructures civiles et priver délibérément toute une population de nourriture, d’eau, d’électricité et de produits de première nécessité serait condamné. La responsabilité serait imposée… mais pas à Gaza », a-t-il ajouté.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a assisté au sommet et a demandé l’ouverture de couloirs humanitaires. Mais l’absence de tout responsable israélien a atténué les attentes quant aux résultats du sommet.

Le rédacteur diplomatique d’Al Jazeera, James Bays, a déclaré que même s’il est bon que ces pays proposent une feuille de route pour sortir de cette crise, « Israël va-t-il écouter cette feuille de route ?

« Israël n’est pas représenté. Ce sont les généraux israéliens, le Premier ministre israélien et le cabinet de guerre israélien qui prennent les décisions sur ce qu’il faut faire militairement, et vous voyez, au fil des discours, de nouveaux bombardements sur Gaza », a noté Bays.

Le sommet a lieu alors qu’Israël se prépare à lancer une attaque terrestre contre Gaza, après des semaines d’attaques aériennes suite à l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué 1 400 personnes en Israël. Plus de 4 200 Palestiniens ont été tués lors de la contre-offensive israélienne, sur fond de crise humanitaire croissante à Gaza.

L’Égypte a appelé à la tenue d’une conférence internationale la semaine dernière pour discuter des « développements et de l’avenir de la cause palestinienne ». Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré que la réunion viserait à obtenir un « accord international » sur la nécessité d’une désescalade et de l’acheminement de l’aide humanitaire à la bande de Gaza.

Le poste frontière de Rafah entre Gaza et l’Égypte, le seul point d’accès non contrôlé par Israël, a été fermé pendant près de deux semaines en raison des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, mais a été ouvert samedi pour permettre l’entrée de seulement 20 camions d’aide.

L’Egypte, premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël en 1979, s’inquiète d’un exode massif de Palestiniens vers son territoire.

Le président al-Sissi a déclaré mercredi que des millions d’Égyptiens s’opposeraient à tout déplacement forcé de Palestiniens vers le Sinaï, ajoutant qu’une telle mesure transformerait la péninsule égyptienne en une base d’attaques contre Israël.

La position de l’Égypte reflète les craintes arabes que les Palestiniens puissent à nouveau fuir ou être forcés de quitter leurs foyers en masse, comme ils l’ont été lors de la guerre qui a entouré la création d’Israël en 1948.

Les pays arabes ont exprimé leur colère face aux bombardements et au siège sans précédent d’Israël contre Gaza, où vivent 2,3 millions de personnes.

« Showboating »

Marc Owen Jones, professeur adjoint d’études sur le Moyen-Orient à l’Université Hamad Bin Khalifa de Doha, a déclaré qu’il y avait « une grande part de démagogie politique » dans les déclarations d’ouverture des dirigeants arabes au sommet du Caire alors qu’ils réaffirmaient leur engagement en faveur d’une solution à deux États. dans le conflit israélo-palestinien.

« Cela concerne en grande partie la légitimité intérieure de ces dirigeants, en particulier El-Sissi qui s’inquiète de voir la population devenir rétive si elle ne le voit pas faire quoi que ce soit pour la cause palestinienne », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Malgré le « showboating », Owen Jones a déclaré que l’impact du sommet sur les développements sur le terrain serait limité.

Il a déclaré que « les résultats pratiques réalistes » seraient « tout au plus un cessez-le-feu, et au moins un peu plus d’aide humanitaire ».

« Je ne vois pas, sans Israël à la table, qu’il y aura ici un degré d’influence politique suffisant pour arrêter les bombardements israéliens sur Gaza. »

Les affrontements à la frontière entre Israël et le Liban et les tentatives d’attaque menées ailleurs par les forces soutenues par l’Iran ont alimenté les craintes d’un débordement, en particulier si une offensive terrestre s’avère sanglante, tandis que le harcèlement anti-islamique et antisémite croissant dans le monde a suscité des inquiétudes en matière de sécurité dans de nombreux pays. .

Les pays européens ont eu du mal à adopter une approche unie face à la crise, au-delà de la condamnation de l’attaque du Hamas, après des jours de confusion et de messages contradictoires.