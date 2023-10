Les dirigeants du monde condamnent le Hamas pour une attaque « sans précédent » alors que l’Iran et le Hezbollah font l’éloge des terroristes

Les dirigeants du monde entier ont fait des déclarations de soutien à Israël face aux attaques à la roquette et à l’incursion du Hamas samedi, soulignant le droit du pays à se défendre. Mais certains responsables régionaux ont estimé qu’Israël avait invité cette attaque en raison du traitement qu’il inflige au peuple palestinien.

Dans un message vidéo tôt samedi matin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré : « Citoyens d’Israël, nous sommes en guerre – pas dans une opération, pas en rondes – en guerre. »

« L’ennemi paiera un prix sans précédent », a-t-il ajouté, promettant qu’Israël « riposterait avec des tirs d’une ampleur que l’ennemi n’a pas connue ».

Les terroristes du Hamas soutenus par l’Iran ont envahi des zones du sud d’Israël alors que des barrages de roquettes lancés depuis la bande de Gaza ont frappé la zone samedi, tuant au moins 200 Israéliens et en blessant au moins 985 autres, selon l’Associated Press.

ISRAËL EN GUERRE : VOIR LES PHOTOS, LA VIDÉO DE L’ATTAQUE ET LES APRÈS

Le président Biden a qualifié l’attaque d’« épouvantable » et « inadmissible », soulignant « qu’il n’y a jamais aucune justification au terrorisme ».

« Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible : ce n’est pas le moment pour un parti hostile à Israël d’exploiter ces attaques, d’en chercher un avantage », a ajouté Biden. « Le monde regarde. »

Il a réitéré que le soutien américain à Israël et à son droit à se défendre reste « solide et inébranlable ». Il a révélé qu’il était en contact avec le roi de Jordanie et d’autres pays du Moyen-Orient, notamment l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Turquie.

« C’est aussi une terrible tragédie sur le plan humain. Cela blesse des innocents, de voir les vies brisées par cela, les familles déchirées », a ajouté Biden. « C’est navrant. Jill et moi prions pour les familles qui ont été touchées par cette violence. »

« CLAIREMENT LA GUERRE DE L’IRAN AVEC ISRAËL » : UN DÉMANDÉ DU CONGRÈS GOP VOYAGEANT AU MOYEN-ORIENT AVERTIT D’UN CONFLIT « SOUTENU »

Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, a déclaré dans un discours télévisé aux pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël ces dernières années que « cette entité, qui ne peut pas se protéger face aux résistants, ne peut vous fournir aucune protection ».

« Tous les accords de normalisation que vous avez signés avec cette entité ne peuvent pas résoudre ce conflit (palestinien) », a-t-il déclaré, ajoutant que le Hamas avait l’intention d’étendre les combats à Gaza à la Cisjordanie et à Jérusalem, qu’il a qualifié de « cœur de l’opposition sioniste ». entité.' »

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à « une retenue maximale » alors que les forces de défense israéliennes menaient une contre-offensive et a appelé à « la libération immédiate de toutes les personnes enlevées ».

« Le Secrétaire général condamne dans les termes les plus fermes l’attaque menée ce matin par le Hamas contre des villes israéliennes proches de la bande de Gaza et du centre d’Israël, y compris le tir de milliers de roquettes vers des centres de population israéliens », a déclaré le porte-parole de Guterres, Stéphane Dujarric, dans un communiqué.

GUERRE D’ISRAËL : L’ATTAQUE SURPRISE DU Hamas met en lumière les échecs de l’équipe Biden ; VOICI CE QUI VIENT SUIVANT

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié l’attaque de « terrorisme sous sa forme la plus méprisable » sur la plateforme de médias sociaux X et a condamné « sans équivoque » l’attaque contre Israël tout en réitérant qu’Israël a le droit de se défendre contre « des attaques aussi odieuses ».

Le président français Emmanuel Macron a « fermement » condamné l’attaque et exprimé « toute sa solidarité avec la victime ».

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est déclaré sur les réseaux sociaux « profondément choqué » par cette nouvelle et a déclaré que l’Allemagne condamnait les attentats.

Le Premier ministre indien Narendra Modi s’est déclaré « profondément choqué par la nouvelle des attaques terroristes en Israël », ajoutant que « les pensées et les prières du pays vont aux victimes innocentes et à leurs familles. Nous sommes solidaires d’Israël en cette heure difficile. «

L’armée israélienne déclare que la force est « en guerre » contre le Hamas alors que Tsahal riposte contre des cibles terroristes

Certains pays, dont l’Egypte et le Maroc, ont adopté des positions plus nébuleuses et se sont contentés de condamner « la violence contre les civils où qu’ils se trouvent », tout en soulignant leur inquiétude face à « la détérioration de la situation ». Certains, comme la Turquie, ont seulement demandé « de la retenue à toutes les parties », sans condamner aucune des parties.

D’autres pays du Moyen-Orient semblent soutenir le Hamas, arguant de son droit à se défendre et, dans certains cas, semblant accuser Israël d’avoir déclenché l’attaque en raison de son traitement envers le peuple palestinien.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a répondu aux attaques en présidant une réunion d’urgence des dirigeants de l’Autorité palestinienne et en ordonnant la « protection du peuple palestinien », tout en soulignant son droit à se défendre.

Abbas a également donné des instructions « pour fournir tout ce qui est nécessaire pour renforcer la résilience et la fermeté du peuple palestinien face aux crimes commis par l’occupation israélienne et les bandes de colons », a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa.

L’ABSENCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE POURRAIT AVOIR UN IMPACT SÉRIEUX SUR LA GESTION AMÉRICAINE DES ATTAQUES TERRORISTES EN ISRAËL

Al Manar, dirigé par le Hezbollah, a « salué » « l’opération majeure de la résistance palestinienne », félicitant le Hamas pour « l’opération vaillante et à grande échelle qui a été couronnée de triomphe et d’assistance divine ».

L’Iran, que certains responsables américains ont déjà accusé d’être le principal soutien du Hamas et de son attaque, a applaudi l’attaque et applaudi à la « libération de la Palestine », selon des informations rapportées.

« Nous félicitons les combattants palestiniens », a déclaré Yahya Rahim Safavi, commandant militaire iranien et conseiller spécial, selon l’agence de presse des étudiants iraniens, affiliée à l’État. « Nous serons aux côtés des combattants palestiniens jusqu’à la libération de la Palestine et de Jérusalem. »

L’Arabie saoudite a semblé rejeter la responsabilité du conflit sur Israël, faisant référence à ses « avertissements » passés adressés à Israël concernant le traitement du peuple palestinien, le ministère des Affaires étrangères ayant indiqué qu’il « suivait de près les développements ».

LE PROFESSEUR DE HARVARD S’EXCUSE APRÈS AVOIR SUGGESTÉ L’ATTAQUE DU HAMAS CONTRE ISRAÉL ÉTAIT UNE TENTATIVE DE CACHER LA CORRUPTION DE NETANYAHU

« Le Royaume rappelle ses avertissements répétés sur les dangers d’une explosion de la situation en raison de la poursuite de l’occupation et de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes et de la répétition des provocations systématiques contre ses valeurs sacrées », indique le communiqué, ajoutant un appel à des efforts renouvelés pour parvenir à une solution à deux États, mais en qualifiant l’armée israélienne de « forces d’occupation ».

Le Qatar, qui agit en tant que banquier pour les actifs que les États-Unis ont accepté de remettre à l’Iran en échange de la libération de certains prisonniers, a déclaré qu’il tenait Israël « seul » responsable de « l’escalade continue » due aux « violations continues » des droits de l’homme. du peuple palestinien.

« Le ministère des Affaires étrangères réitère la position ferme de l’État du Qatar concernant la justice de la cause palestinienne et les droits légitimes du peuple palestinien frère », a déclaré le ministère dans un communiqué, appelant « la communauté interactionnelle à agir de toute urgence pour contraindre Israël à mettre un terme à ses violations flagrantes du droit international. »

Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira dimanche pour discuter de la situation.

« Le Conseil de sécurité se réunira demain pour… discuter de la situation à Gaza aujourd’hui », a déclaré l’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, à Eric Shawn de Fox News. « Tout le monde, quand ils voient les atrocités commises contre nos civils, soutiennent publiquement Israël.

« Mais c’est aujourd’hui. J’espère qu’ils se souviendront aussi de demain et des jours d’après, lorsque nous essaierons de tirer un lourd tribut de ces animaux, et que nous essaierons de changer l’équation, et que nous essaierons de combattre ce mal. Ils se souviendront qu’ils doivent nous soutenir lorsque nous luttons contre le terrorisme, lorsque nous combattons le mal.