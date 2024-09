Les dirigeants du Michigan se joignent à un effort bipartisan national pour repousser les attaques contre le système électoral

LANSING, Michigan — D’anciens gouverneurs du Michigan et des élus des deux partis se joignent à un effort plus large pour lutter contre la désinformation et les attaques contre le vote et le décompte des bulletins de vote dans plusieurs États clés à l’approche de l’élection présidentielle.

Le projet de défense de la démocratie comprend également d’anciens responsables d’un certain nombre d’États où le président de l’époque, Donald Trump, a tenté d’annuler sa défaite électorale en 2020, notamment GéorgieLeur objectif est de renforcer la confiance dans les élections par le biais de publicités à la radio et à la télévision, de sensibilisation dans les médias et d’engagement local.

« Nous allons nous exprimer ensemble, chaque fois que cela sera nécessaire, lorsque des personnes tenteront de remettre en question l’intégrité ou l’exactitude de notre vote. Nous croyons en notre système et nous n’apprécions pas que des gens inventent des histoires qui servent leurs propres intérêts », a déclaré l’ancien gouverneur du Michigan, James Blanchard, à l’Associated Press avant le lancement officiel jeudi de la section du Michigan.

Blanchard, un démocrate qui a été gouverneur de 1983 à 1991, est rejoint dans l’équipe du Michigan par l’ancien gouverneur républicain John Engler, l’ancien lieutenant-gouverneur démocrate John Cherry et l’ancien représentant républicain américain Mike Bishop.

L’accent mis sur le renforcement de la confiance dans les élections dans les États clés fait suite à des années d’attaques contre leurs systèmes électoraux par Trump et ses alliés, qui ont constamment recherché pour saper la Résultats des élections présidentielles de 2020.

Dans le Michigan, où 15 républicains ont été accusés d’avoir agi en tant que faux électeurs, Trump a fait pression sur les responsables pour ne pas certifier les résultats, et des manifestants armés ont encerclé le domicile du secrétaire d’État, alléguant une fraude électorale.

De nombreux fonctionnaires et avocats se préparent pour défis similaires cette année, comme Trump l’est avertir ses partisans — sans preuve — que les démocrates tenteront de tricher.

Alors que la plupart des Américains font confiance aux résultats des élections certifiés par le gouvernement au moins dans une mesure « modérée », les républicains sont plus susceptibles de faire confiance à Trump et à sa campagne, selon un nouveau sondage de l’ Centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORC et Faits sur les États-Unis. En même temps, une majorité de républicains croire Les mensonges de Trump que Joe Biden n’a pas été légitimement élu président.

Pendant le mardi débat Avec la vice-présidente Kamala Harris, Trump a de nouveau mis en doute les résultats des élections de 2020, même si sa campagne a perdu des dizaines de procèsle sien procureur général a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée, et a examiné, recompté et audité les États clés où il a contesté sa défaite – y compris le Michigan — tous confirmés La victoire de Biden.

Bishop a déclaré qu’entendre Trump continuer à nier avoir perdu l’élection de 2020 était « douloureux à regarder » et qu’il « a éteint la télévision à ce moment-là ».

« J’ai été très déçu de voir cette question revenir sur le tapis. Je ne m’y attendais pas. Je ne pense pas que la plupart des gens s’y attendaient », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est un coup dur pour le candidat républicain. »

Engler, qui a été gouverneur de 1991 à 2003, a partagé un sentiment similaire, affirmant que Trump « a perdu l’élection, il n’a pas servi en tant que président et il ne servira pas en tant que président un seul jour au cours de ce mandat de quatre ans ».

« C’est fini. Et il est stupide à mon avis de continuer à s’attarder sur ce sujet », a déclaré Engler.

De nombreux autres membres du Democracy Defense Project ont condamné les commentaires de Trump sur l’élection de 2020. Malgré cela, certains prévoient toujours de le soutenir cette année, a déclaré le porte-parole national du groupe, Brian Jones, ajoutant qu’ils « croient toujours à l’importance de notre système électoral et que l’élection de 2020 a été bien décidée ».

Le groupe opère dans huit États : Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, New Hampshire, Ohio, Pennsylvanie et Wisconsin.