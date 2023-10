En ce qui concerne les informations financières que les politiciens du Michigan doivent bientôt fournir, les hauts responsables de l’État ne sont pas d’accord sur la question de savoir si les rapports doivent également inclure des détails sur les revenus et les actifs des conjoints des politiciens.

Les législateurs ont récemment entendu des témoignages sur des projets de loi visant à mettre en œuvre la proposition 1 visant à exiger la transparence de la part des législateurs de l’État et de ceux qui occupent les trois plus hautes fonctions à l’échelle de l’État du Michigan, qui a été adoptée avec environ 66 % des voix l’année dernière. Le Michigan est l’un des deux États qui n’exigent actuellement aucune sorte de divulgation financière de la part des législateurs.

La secrétaire d’État Jocelyn Benson a fait part de ses inquiétudes concernant les exigences de divulgation proposées pour les conjoints des politiciens et des candidats, affirmant aux législateurs qu’elles laissaient « trop de lacunes ». La procureure générale, Dana Nessel, a déclaré plus tard qu’elle voyait “des préoccupations valables concernant les divulgations des conjoints absentes de certains des projets de loi proposés”.

Mais la gouverneure Gretchen Whitmer a déclaré aux journalistes qu’elle craignait que l’élargissement des exigences de divulgation des conjoints ne nuise aux candidates.

Bien que la proposition 1 n’exige pas explicitement de détails sur les conjoints des politiciens, les défenseurs de la transparence affirment qu’il est important d’avoir une image complète des finances du ménage d’un législateur et de garantir que les législateurs ne transfèrent pas d’actifs pour éviter toute divulgation.

Ce que propose la législation

Les projets de loi présentés au Sénat de l’État et les versions identiques à la State House exigeraient que les politiciens et les candidats divulguent le nom et la profession de leur conjoint ainsi que toutes les actions, obligations ou autres formes de titres qu’ils détiennent conjointement avec leur conjoint d’une valeur de 1 000 $ ou plus.

Cela laisse de côté les informations sur l’employeur et les revenus des conjoints. Il exclut également les biens détenus exclusivement par le conjoint. Une proposition alternative des démocrates à la State House exigerait que les politiciens divulguent plus d’informations sur les finances de leurs conjoints.

Nessel : « inquiétudes valables » concernant l’absence de divulgations des conjoints

Un porte-parole de Nessel a déclaré qu’« un effort qui omet de divulguer complètement les informations sur les conjoints ne recueillera pas le soutien enthousiaste » de la part du bureau du procureur général.

“Dans le contrat légal de mariage, l’adage ‘ce qui est à moi est à toi’ s’applique principalement aux actifs accumulés par l’un ou l’autre des partenaires depuis le début du mariage”, a déclaré Nessel dans sa propre déclaration. “La détention mutuelle des avantages et des actifs, en vertu du droit de la famille du Michigan et des lois sur les biens matrimoniaux, a été un élément majeur des litiges en matière d’égalité du mariage que j’ai menés; et j’ai plaidé ces points à plusieurs reprises devant les tribunaux.”

Benson identifie « trop de failles »

Benson a critiqué les exigences de reporting proposées dans les projets de loi du Sénat de l’État.

“Je suis reconnaissante du travail de tous les législateurs et de vous tous ici aujourd’hui pour amener ces projets de loi là où ils sont justes, mais par exemple, la disposition sur la divulgation du conjoint dans les projets de loi comprend un minimum d’informations, ce qui la rend relativement inefficace”, a-t-elle témoigné. . “Si vous envisagez d’inclure les conjoints dans cette langue supplémentaire dans la législation, alors vous devriez le faire de manière significative ou pas du tout.”

Whitmer voit des « drapeaux rouges »

Mais Whitmer a exprimé ses inquiétudes quant à une telle expansion.

“Je pense qu’il y a une préoccupation légitime que ce type d’informations soit détenu contre les candidates féminines à des postes et de manière à ce qu’il ne soit pas retenu contre les candidats masculins à des postes. Et je pense que c’est quelque chose qui soulève des signaux d’alarme pour moi”, a-t-elle déclaré aux journalistes la semaine dernière.

Elle a déclaré qu’elle avait hâte de signer les projets de loi de mise en œuvre de la proposition 1 qui atterriraient sur son bureau.

