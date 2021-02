Les dirigeants du Lincoln Project étaient au courant des accusations de harcèlement contre le co-fondateur depuis mars – Médias

Bien que niant la connaissance d’allégations selon lesquelles son collègue John Weaver harcelait sexuellement de jeunes hommes, un nouveau rapport suggère que les cofondateurs du Lincoln Project, Steve Schmidt et Reed Galen, étaient au courant depuis près d’un an.

Schmidt, qui s’est retiré du groupe lundi, a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun acte répréhensible de Weaver jusqu’à ce que les premiers rapports publics aient commencé à faire surface en janvier.

Selon un rapport du 19, cependant, plusieurs sources ont maintenant révélé que Schmidt fait partie des dirigeants de l’organisation à être au courant des allégations contre Weaver depuis des mois. Dans le cas de Schmidt et Galen, ils auraient pu le savoir dès mars 2020.

Des sources ont confirmé que Sarah Lenti, l’ancienne directrice générale du groupe, était au courant des allégations depuis mai 2020, date à laquelle Weaver a pris un congé pour raisons médicales. Le co-fondateur Ron Steslow était également au courant de la conduite présumée de Weaver et a même travaillé sans succès pour le faire expulser.

Le groupe a engagé le cabinet d’avocats Paul Hastings pour mener une «Examen complet de nos opérations et de notre culture.»

«Nous nous engageons à créer un environnement de travail positif, diversifié et inclusif au Lincoln Project et les comportements inappropriés de toute personne associée à l’organisation ne seront tolérés en aucune circonstance. Nous avons déjà pris des mesures décisives pour répondre aux préoccupations internes », ils ont dit dans une déclaration récente.

Weaver a été accusé d’avoir fait des avances sexuelles non désirées à de nombreux hommes plus jeunes, offrant une promotion de carrière – dans un cas avec Lincoln Project – en échange de faveurs sexuelles. Weaver a répondu aux accusations croissantes en s’excusant et en disant qu’il croyait que les avances étaient toutes consensuelles et en admettant qu’il vivait comme un homosexuel enfermé depuis des années.

Alors que le projet Lincoln a été largement célébré à gauche grâce à leurs nombreuses publicités anti-Donald Trump et aux vœux de leurs fondateurs républicains de rejoindre les démocrates dans leur bataille politique, il s’est retrouvé embourbé dans la controverse cette année. En plus des allégations de Weaver, la co-fondatrice Jennifer Horn a quitté l’entreprise pour que sa correspondance privée avec un journaliste soit rendue publique, ce qui a finalement conduit à la démission de Schmidt.

Les finances du groupe ont également fait l’objet d’un examen minutieux, car il a été révélé qu’une grande partie du financement – ils ont levé près de 90 millions de dollars – avait été envoyée à des entreprises appartenant aux cofondateurs du groupe.

De nombreux groupes et individus ont rompu leurs liens avec le groupe, y compris Anedot, qui gérait les dons pour le groupe. En conséquence, le groupe n’a pas été en mesure de traiter les dons depuis vendredi.

De nombreux détracteurs du projet Lincoln des deux côtés ont déclaré avoir vu de nouveaux rapports valider leurs accusations passées.

«D’une manière ou d’une autre, il s’avère que @ProjectLincoln était encore plus scummer, [more] malhonnête, et plus frauduleuse que ceux d’entre nous qui en ont le plus averti pendant deux ans, auraient pu l’imaginer » Le journaliste Glenn Greenwald a tweeté en réponse au 19e rapport.

D’une manière ou d’une autre, il s’avère que @ProjectLincoln était encore plus scummier, plus malhonnête et plus frauduleux que ceux d’entre nous qui l’avaient le plus mis en garde pendant deux ans auraient pu l’imaginer. https://t.co/FwIfdjlKft – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 16 février 2021

Tous ceux qui ont fait un don au Lincoln Project ont besoin de l’une de ces situations de tutelle de Britney Spears pour les empêcher de tomber dans de futures escroqueries. – Scott Adams (@ScottAdamsSays) 16 février 2021

Alors, voici les histoires sur lesquelles nous avions les premiers indicateurs, mais les médias étaient complètement indécis jusqu’à JUSTE après les élections:

1. Corruption du projet Lincoln

2. L’enquête criminelle de Hunter Biden

3. La dissimulation du covid d’Andrew Cuomo

La liste est longue … https://t.co/qGvSXSpbJ5 – Ben Shapiro (@benshapiro) 16 février 2021

Malgré les controverses croissantes, la société s’est engagée à continuer d’avancer « Produire et distribuer notre contenu et nos commentaires populaires » pendant que les examens internes sont en cours.

«Nous avons un travail important devant nous et nous avons créé un mouvement national d’Américains qui soutiennent nos objectifs», le groupe revendique.

