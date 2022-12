Les dirigeants du Kosovo signent une demande d’adhésion à l’UE

PRISTINA, Kosovo (AP) – Les dirigeants du Kosovo ont signé mercredi une candidature officielle demandant le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne au milieu d’un différend de longue date avec la Serbie voisine, qui a immédiatement appelé le bloc à annuler le processus.

Le président, le président et le premier ministre du Kosovo ont officiellement signé la lettre de candidature qu’ils ont l’intention de remettre jeudi à la Tchéquie, qui assure la présidence tournante de l’UE.

“C’est l’ouverture d’un nouveau chapitre”, a déclaré le Premier ministre Albin Kurti. « Les progrès dépendront de notre engagement envers des réformes profondes et transformatrices qui renforcent notre démocratie et notre économie.

Le processus pour le Kosovo, le dernier pays des Balkans occidentaux à avoir demandé à rejoindre le bloc des 27 membres, risque d’être long et difficile, notamment en raison des tensions avec la Serbie.

Le Kosovo est un territoire principalement ethnique albanais qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. Le gouvernement serbe a refusé de reconnaître le statut d’État du Kosovo et le considère toujours comme faisant partie de la Serbie, même s’il n’y exerce aucun contrôle formel.

La Serbie a réagi avec colère à la candidature du Kosovo à l’UE et les responsables ont déclaré qu’ils demanderaient aux cinq États de l’UE qui n’ont pas reconnu le Kosovo, ainsi qu’à la Hongrie, de bloquer l’initiative à Bruxelles. Les cinq sont la Grèce, l’Espagne, la Roumanie, la Slovaquie et Chypre.

L’expansion de l’UE s’est arrêtée ces dernières années. Mais depuis que la Russie a attaqué l’Ukraine fin février, les responsables de l’UE ont souligné que l’intensification de l’engagement du bloc avec les nations des Balkans occidentaux était plus cruciale que jamais pour maintenir la sécurité de l’Europe.

Six nations de la région sont à différentes étapes de leur demande d’adhésion.

Semini a rapporté de Tirana, Albanie ; Dusan Stojanovic a contribué depuis Belgrade.

Erion Xhabafti et Llazar Semini, The Associated Press