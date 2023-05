Les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud prient au mémorial des victimes de la bombe atomique coréenne à Hiroshima

HIROSHIMA, Japon (AP) – Le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol ont prié ensemble dimanche lors d’un mémorial pour les victimes coréennes du bombardement atomique de 1945 à Hiroshima en marge du sommet du Groupe des Sept, alors que les deux dirigeants poursuivaient les efforts pour réparer les liens ont été à plusieurs reprises blessés par les différends résultant de la brutalité du Japon en temps de guerre.

Yoon est à Hiroshima avec des dirigeants de sept autres nations invitées et des pays du G7 pour des séances de « sensibilisation » dimanche, le dernier jour du sommet de trois jours.

Yoon et Kishida, accompagnés de leurs premières dames, se sont tenus devant le mémorial où ils ont déposé des bouquets de fleurs blanches et baissé la tête en rendant hommage aux dizaines de milliers de Coréens morts dans l’attaque il y a 78 ans.

Yoon est le premier dirigeant sud-coréen à visiter le mémorial, soulignant le dégel dans leurs relations houleuses.

Yoon, au début de ses entretiens avec Kishida plus tard dimanche matin, a félicité le Premier ministre japonais pour sa « détermination sincère » à améliorer les relations. La rencontre est la troisième entre eux en deux mois depuis que Yoon a effectué une visite brise-glace à Tokyo en mars. Il a dit qu’il espérait approfondir la coopération non seulement entre les deux parties mais aussi sur les questions mondiales « sur la base de notre profonde relation de confiance ».

La visite des dirigeants au mémorial coréen était « extrêmement importante pour les relations entre le Japon et la Corée du Sud et pour prier pour la paix mondiale », a déclaré Kishida lors des pourparlers.

Kishida devait escorter Yoon et d’autres dirigeants des nations invitées plus tard dimanche pour visiter le musée de la bombe atomique dédié aux victimes et prier au cénotaphe principal du Peace Memorial Park, un objectif du sommet pour Kishida alors qu’il cherche à mettre l’accent sur le désarmement nucléaire et non-prolifération.

Les liens se sont rapidement dégelés entre les pays depuis mars, lorsque le gouvernement de Yoon a annoncé un fonds local pour indemniser certains des anciens ouvriers. Tokyo et Séoul, sous la pression de Washington, partagent un sentiment d’urgence pour améliorer les relations face aux menaces sécuritaires croissantes dans la région.

On pense que quelque 20 000 résidents d’origine coréenne d’Hiroshima sont morts lors de la première attaque nucléaire. La ville, un centre militaire en temps de guerre, comptait un grand nombre de travailleurs coréens, y compris ceux forcés de travailler dans les mines et les usines sous la colonisation japonaise de la péninsule coréenne de 1910 à 1945.

Le premier bombardement atomique américain le 6 août 1945 a tué 140 000 personnes à Hiroshima. Une deuxième attaque atomique sur Nagasaki dans le sud-ouest du Japon trois jours plus tard a tué 70 000 autres personnes. Le Japon s’est rendu le 15 août, mettant fin à sa tentative de près d’un demi-siècle de conquérir l’Asie.

