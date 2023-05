Les dirigeants du GOP du Kansas renoncent à menacer de poursuivre le gouverneur démocrate pour le financement de l’éducation

TOPEKA, Kan. (AP) – Les dirigeants de l’Assemblée législative contrôlée par les républicains du Kansas ont renoncé à menacer de poursuivre le gouverneur démocrate de l’État pour avoir opposé son veto à certaines parties d’un projet de loi de financement de l’éducation du GOP, déclarant jeudi qu’ils doutaient toujours de la légalité de ses actions mais remettent maintenant en question si une contestation judiciaire en valait la peine.

La gouverneure Laura Kelly a annulé des éléments dans une mesure de 6 milliards de dollars qui fournit l’essentiel du financement des écoles publiques de la maternelle à la 12e année pour l’année scolaire 2023-24. Les vetos ont changé la façon dont les fonds de l’État sont distribués pour protéger les écoles rurales, bien que cette décision ait aidé la majorité des 286 districts locaux de l’État et n’ait retiré des fonds qu’à 25 d’entre eux, selon les données du Département de l’éducation de l’État.

Kelly n’a pas non plus touché à la seule initiative de choix d’école que les républicains divisés ont pu adopter cette année, élargissant un programme existant de bourses d’études privées pouvant atteindre 8 000 $ par an pour les élèves des écoles publiques à faible revenu. Alors que les groupes d’éducation publique s’y sont fermement opposés, certains conservateurs du GOP avaient espéré adopter le genre de plan radical visant à utiliser les dollars de l’éducation de l’État pour aider les parents à payer l’enseignement privé ou à domicile que des États tels que l’Iowa, la Caroline du Sud et l’Utah ont adopté.

Les dirigeants républicains soutiennent que Kelly a dépassé le pouvoir accordé aux gouverneurs en vertu de la Constitution du Kansas d’opposer son veto à des dépenses individuelles dans les projets de loi budgétaires. Le projet de loi sur le financement de l’éducation a mélangé les dépenses avec la politique, et Kelly a supprimé six pages de langage et a également procédé à un ajustement technique à la fin du projet de loi.

Le président du Sénat, Ty Masterson, un républicain de la région de Wichita, a déclaré aux journalistes jeudi à la Statehouse que les dirigeants du GOP craignaient initialement qu’elle ne s’attaque à d’autres parties du projet de loi.

« Je ne sais pas si cela vaut la peine de se battre maintenant », a déclaré Masterson. « Je ne pense pas que nous allons faire quoi que ce soit avec celui-ci. »

Lorsque Kelly a annoncé son droit de veto la semaine dernière, Masterson et le président de la Chambre, Dan Hawkins, un républicain de Wichita, ont appelé le procureur général du GOP, Kris Kobach, pour les examiner, suggérant qu’ils étaient sur le point de porter plainte.

Les actions de Kelly ont rejeté un changement soutenu par le GOP pour les districts scolaires locaux avec une baisse du nombre d’élèves – plus de la moitié d’entre eux. L’État distribue ses dollars selon une formule par étudiant, de sorte que le financement diminue à mesure que les inscriptions diminuent, mais l’État échelonne la diminution sur plusieurs années.

Le changement du GOP aurait laissé moins de temps aux districts pour s’adapter à une perte de financement, et les meilleurs républicains soutiennent que cette décision aurait aidé les districts en croissance. Mais Hawkins a déclaré dans un communiqué que le problème « peut probablement être résolu de manière plus efficace » que de poursuivre Kelly.

La gouverneure a déclaré aux journalistes jeudi après un événement à Statehouse qu’elle pensait que les six pages auxquelles elle avait opposé son veto représentaient « clairement » un poste budgétaire.

Elle a dit qu’elle n’était pas sûre de pouvoir s’attaquer à d’autres parties du projet de loi, « et je ne voulais pas le tester ».

Les veto de Kelly ont profité à plus de 150 districts, leur donnant plus de fonds publics qu’ils n’en auraient reçu autrement, selon les données du Département d’État de l’éducation. Plus de 100 autres n’ont vu aucune différence.

Le Kansas a augmenté l’aide aux écoles publiques au cours de la dernière décennie, avec une augmentation d’environ 3% à venir pour 2023-24. Même avec moins d’étudiants dans une grande partie de l’État, seuls 10 districts recevront globalement moins d’aide qu’ils ne l’ont fait en 2022-23. Tous comptent moins de 500 étudiants et quatre en ont moins de 100.

Sans les veto de Kelly, 29 districts auraient reçu globalement moins d’argent qu’en 2022-23.

« S’ils continuent à mettre une très mauvaise politique dans les projets de loi de crédits, vous savez, je continuerai probablement à leur opposer leur veto », a déclaré le gouverneur.

John Hanna, l’Associated Press