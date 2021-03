Les dirigeants du GOP de Géorgie qui ont résisté au vote de Trump

ATLANTA (AP) – Le gouverneur de Géorgie Brian Kemp et le secrétaire d’État Brad Raffensperger ont été largement salués l’automne dernier pour avoir fermement rejeté les fausses allégations de fraude électorale du président de l’époque, Donald Trump. Mais maintenant que ces affirmations ont engendré un effort pour resserrer les lois électorales – une loi qui pourrait affecter leur fortune politique – les deux républicains adoptent une approche plus douce.

Les deux hommes disent soutenir les efforts des républicains de Géorgie pour imposer une exigence d’identité pour le vote des absents, qui supprimerait le système de correspondance des signatures de l’État, que Trump a fortement attaqué.

Leurs positions illustrent à quel point le resserrement de l’accès au scrutin est devenu central dans l’agenda du GOP – adopté même parmi ceux qui ont publiquement réfuté les allégations de fraude ou de vol d’élections.

Mais cela met également en évidence la politique difficile pour les républicains, car ils pèsent jusqu’où aller à cette fin. Alors que les projets de loi poussés en Géorgie et dans plusieurs autres États ont le soutien d’une base du GOP qui embrasse Trump, ils pourraient également susciter une réaction démocratique, sans parler de rendre plus difficile pour les électeurs du GOP de voter.

Pour Raffensperger et Kemp, tous deux prêts à être réélus dans un État où les démocrates sont ascendants, c’est une double menace qui pourrait conduire à une défaite en 2022.

Kemp, Raffensperger et leurs collaborateurs travaillent tranquillement avec les législateurs républicains pour élaborer des changements sur les absences et le vote anticipé qui, selon eux, peuvent trouver un équilibre. Cela peut signifier abandonner ou au moins assouplir certaines des propositions qui circulent à l’Assemblée générale dirigée par les républicains, notamment l’abolition d’une loi sur l’inscription automatique des électeurs et l’interdiction du vote anticipé le dimanche, une mesure qui semblait viser à mettre fin aux «âmes aux urnes». conduit par des églises noires.

Mais les dirigeants républicains se sont montrés prudents en s’opposant publiquement à toute mesure individuelle. «Je pense qu’il devrait être facile de voter et difficile de tricher», a déclaré Kemp mercredi, recyclant une ligne de choix de ses jours de secrétaire d’État.

Raffensperger s’est tacitement aligné sur les républicains qui remettent en question le vote par courrier, même après avoir posté des demandes de vote à tous les électeurs inscrits en Géorgie au printemps dernier alors que la pandémie de coronavirus a bouleversé les élections primaires. «J’ai toujours eu des questions sur les votes par correspondance», a-t-il déclaré dans une interview accordée à Georgia Public Broadcasting.

Raffensperger a déclaré qu’il soutenait l’ajout d’une exigence d’identification des électeurs aux soumissions de bulletins de vote par correspondance et qu’il souhaitait mettre fin au vote des absents sans excuse, une proposition qui a été repoussée par certains républicains. Plus d’un million de Géorgiens – plus d’un cinquième de l’électorat – ont voté par correspondance en 2020.

Pourtant, on ne sait pas si cela suffit pour convaincre les loyalistes de Trump qui reprochent toujours à Raffensperger de tenir tête à l’ancien président alors qu’il tentait de renverser la volonté du peuple.

Alors que Trump contestait la victoire du démocrate Joe Biden en Géorgie, Raffensperger a fait valoir que l’élection était exacte et juste. Il a écrit un éditorial en disant qu’il se sentait «jeté sous le bus» par un président qu’il avait soutenu. Quelques semaines avant l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain, un assistant de Raffensperger avait prédit avec colère que la rhétorique du président conduirait à la violence. Une conversation enregistrée entre Trump et Raffensperger a été divulguée aux médias, permettant au public d’entendre Trump faire pression sur Raffensperger et son bureau pour «trouver plus de 11 000 voix» pour annuler la victoire de Biden.

Alors que Kemp était beaucoup moins conflictuel, il lui incombait de certifier formellement la perte de Trump. Et il l’a fait.

Le soutien des deux républicains aux modifications de la loi sur le vote n’annulera pas les dommages causés, a déclaré Debbie Dooley, militante du Tea Party et soutienne de Trump.

«Brad Raffensperger pourrait ressusciter d’entre les morts et guérir les gens et il perdrait encore l’année prochaine. Il a fini. Kemp est fait », a déclaré Dooley. «L’establishment n’a aucune idée de la popularité de Trump auprès de la base. Les gens vont leur faire payer, et je peux vous garantir que Donald Trump s’en prend à Brian Kemp.

En effet, Trump a publié jeudi une déclaration désignant Kemp comme une raison pour laquelle il a perdu et accusant le gouverneur de «ne pas avoir tenu tête à Stacey Abrams», l’avocat des droits de vote que Kemp a vaincu en 2018. Elle est également la candidate la plus probable des démocrates en 2018. 2022 et a pendant des années encadré Kemp comme dirigeant un effort coordonné pour supprimer les votes des Géorgiens noirs.

«Nous et nos alliés regardons tout cela» avec un œil sur les poursuites potentielles, a déclaré Lauren Groh-Wargo, qui a géré la campagne d’Abrams et dirige maintenant son organisation Fair Fight. «Mais nous prévoyons également pour 2022 comme si nous ne pouvions empêcher rien de tout cela» de se concrétiser.

La dynamique politique est particulièrement contrariante pour Kemp.

Trump a approuvé Kemp lors d’une primaire républicaine en 2018. Kemp, même en tant qu’élu de longue date, s’est présenté avec succès comme le candidat étranger, comme Trump, et il a utilisé son expérience dans l’agriculture, avec des publicités mettant en vedette sa vieille camionnette, pour connecter les mêmes conservateurs culturels qui ont alimenté Trump en 2016.

Kemp n’a jamais critiqué Trump et a déclaré qu’il le soutiendrait s’il se présentait à nouveau en 2024. Et Kemp a souligné tout au long du processus de certification qu’il ne suivait que la loi qui l’obligeait expressément à ratifier la liste de Biden pour le collège électoral.

Pourtant, Kemp avait déjà créé une rupture avec la base de Trump en nommant le républicain Kelly Loeffler pour occuper un siège vacant au Sénat au début de 2020 plutôt que le représentant Doug Collins, qui avait été l’un des plus féroces alliés de Trump à Capitol Hill. Loeffler a fini par perdre son second tour au Sénat avec une plus grande marge que le sénateur républicain David Perdue a perdu le sien, suggérant une baisse du soutien de certains électeurs républicains.

Les aides principaux du GOP décrivent Kemp et Raffensperger comme étant impliqués, séparément, avec les principaux législateurs alors que l’assemblée de l’État considère ses options. On s’attend à ce que deux grands projets de loi, parmi des dizaines d’autres, donnent le produit final.

La version de la Chambre, qui a été adoptée lundi sur un vote en ligne du parti, exigerait une pièce d’identité avec photo pour le vote des absents et limiterait le nombre de jours de week-end que les comtés peuvent planifier un vote anticipé, parmi de nombreux autres changements. Le projet de loi du Sénat limiterait le vote des absents aux seuls aînés, aux personnes handicapées et aux personnes qui seront à l’extérieur de la ville. Cela mettrait fin au vote par correspondance sans excuse qu’une législature contrôlée par les républicains a adopté en 2005.

Le bureau de Raffensperger a travaillé contre des idées qui, selon eux, pourraient être déclarées inconstitutionnelles. Il a remporté un amendement de la Chambre qui permettrait aux comtés de choisir de tenir un jour de vote anticipé un dimanche, évitant l’interdiction proposée.

Le bureau du gouverneur, disent les assistants républicains, envisage un comité de conférence potentiel pour trouver un compromis entre les deux chambres. Ce scénario pourrait donner à Kemp l’occasion la plus directe de façonner une version qu’il trouve acceptable et que les législateurs républicains n’ont d’autre choix que de soutenir.

Le chef du Sénat républicain Mike Dugan, un membre presque certain de tout comité de compromis, a prédit un large soutien républicain à la fin. «Nous pouvons y arriver», a-t-il dit. «Soyez juste patient. Voyons ce qui sort.