Les dirigeants du G7 unissent leurs forces pour empêcher la Chine de répandre son pouvoir et son influence dans le monde

Les dirigeants du MONDE ont uni leurs forces hier pour empêcher la Chine de répandre son pouvoir et son influence dans le monde entier.

Ils élaborent des plans pour déborder la superpuissance communiste en injectant des milliards de livres dans la croissance verte des pays pauvres.

Boris Johnson est le fer de lance de la volonté d’investir dans ces pays avant que la Chine ne puisse y prendre pied.

Le Premier ministre a obtenu le soutien des dirigeants du G7 derrière un plan visant à transformer le financement de grands projets d’infrastructure dans les pays en développement.

Cette décision intervient alors que le président américain Joe Biden faisait pression pour que des mesures soient prises contre la Chine, craignant de plus en plus que la pandémie ne soit causée par une fuite de laboratoire à Wuhan.

Il fait également pression pour que ses abus soient condamnés dans le communiqué final du sommet de Cornouailles.

Mais le projet « Reconstruire en mieux pour le monde » de M. Johnson vise une action à long terme pour que les nations les plus riches rivalisent avec la puissance de Pékin.

Une série de mesures comprendra de l’argent pour tout, de la construction de chemins de fer en Afrique aux parcs éoliens en Asie.

Il vise à donner aux économies émergentes un accès plus rapide au financement, tout en accélérant la transition mondiale vers les énergies renouvelables et les technologies durables.

Mais son objectif plus large est de stopper l’influence croissante de la Chine, qui achète des participations dans les systèmes de communication du monde entier.

Il a déjà investi dans les infrastructures de 70 pays à l’aide de son initiative « Belt and Road » – et le plan de M. Johnson offrira une alternative à d’autres pays.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré hier : « Nous entretenons une relation pragmatique avec la Chine. Ce projet repose sur ses propres mérites et est conforme aux priorités du G7 visant à garantir que le monde se reconstruit mieux et plus vert après la pandémie.

« Il est conçu pour garantir que les pays en développement aient le choix de trouver le soutien de pays équitables conformément aux principes démocratiques. »

Le Premier ministre a lancé hier un fonds Blue Planet de 500 millions de livres sterling à partir du cadre océanique du sommet du G7 à Carbis Bay.

Il aidera des pays comme le Ghana, l’Indonésie et les États insulaires du Pacifique à lutter contre la pêche non durable, à protéger et à restaurer les écosystèmes côtiers comme les mangroves et les récifs coralliens, et à réduire la pollution marine.