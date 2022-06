Les dirigeants du G7 s’efforcent de punir la Russie pour la guerre en Ukraine

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a également condamné les attaques, affirmant qu’elles reflétaient la nature « brutale » de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Il a promis la solidarité de l’Allemagne à présenter un front uni contre Moscou.

Avant un déjeuner de travail, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Premier ministre canadien Justin Trudeau ont été entendus par des journalistes se moquant du président russe, Vladimir V. Poutine, plaisantant en disant qu’ils devraient enlever leur chemise – un coup au penchant de M. Poutine pour le torse nu. monter à cheval.

La première étape dans le renouvellement de la solidarité du groupe est intervenue avant le début officiel du sommet, avec l’annonce de l’interdiction des importations d’or en provenance de Russie.

La Russie est l’un des plus grands producteurs d’or au monde, et le métal est sa deuxième exportation la plus précieuse après les produits énergétiques. La plupart de ces exportations sont destinées aux pays du G7, en particulier la Grande-Bretagne, via la plaque tournante du commerce de l’or de Londres. La Russie a réalisé près de 19 milliards de dollars d’exportations d’or en 2020, la quasi-totalité étant destinée à la Grande-Bretagne.

Les sanctions sur l’or font suite à de vastes mesures visant à réduire les revenus d’exportation russes.

Les États-Unis ont interdit le pétrole et le gaz de Russie, et l’Europe interdira la plupart du pétrole russe tout en réduisant les importations de gaz d’ici la fin de l’année. Les États-Unis, l’Union européenne et leurs alliés ont également imposé des sanctions aux responsables russes et à d’autres membres de l’élite et imposé des sanctions aux banques, compagnies aériennes et autres entreprises russes.