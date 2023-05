Les dirigeants du G7 se réunissent pour faire pression sur la Russie et trouver l’unité de la Chine

Les dirigeants du G7 se réuniront cette semaine pour discuter des sanctions contre la puissance militaire et économique croissante de la Russie et de la Chine.

Le sommet aura lieu à Hiroshima, au Japon.

Certains pays non membres du G7 comme l’Inde et le Brésil participeront aux pourparlers alors que le Japon tente d’étendre l’influence du bloc.

Les dirigeants du G7 se réuniront à Hiroshima cette semaine pour serrer davantage la vis à la Russie au sujet de la guerre en Ukraine et convenir d’une ligne unie sur la puissance militaire et économique croissante de la Chine.

Le sommet de trois jours des principales démocraties développées couvrira tout, de l’énergie à l’IA, mais l’accent sera mis sur ceux qui ont aidé Moscou à atténuer l’impact des sanctions imposées par l’Occident.

Les dirigeants traceront également une voie prudente sur Pékin, projetant l’unité sur Taïwan et soulignant la nécessité de « réduire les risques » des chaînes d’approvisionnement cruciales en se diversifiant loin de la Chine, tout en essayant d’éviter de nouvelles tensions.

La réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 du mois dernier, considérée comme préparant le terrain pour les pourparlers d’Hiroshima, a mis Pékin en garde contre les « activités de militarisation » en mer de Chine méridionale.

Il a également insisté sur le fait qu’il n’y avait « aucun changement » dans la politique de Taiwan après que le président français Emmanuel Macron, à la suite d’un voyage à Pékin le mois dernier, a déclaré que l’Europe devrait éviter « les crises qui ne sont pas les nôtres ».

Les ministres ont mis en garde Pékin sur tout, de son arsenal nucléaire à ses pratiques commerciales, et le sommet de cette semaine devrait approuver l’extraction de chaînes d’approvisionnement cruciales de l’influence chinoise.

Washington a adopté une approche agressive, bloquant l’accès de la Chine aux semi-conducteurs les plus avancés et à l’équipement pour les fabriquer, et a convaincu le Japon et les Pays-Bas de faire de même.

Mais « ce G7 n’est pas un G7 anti-chinois », a déclaré un conseiller de Macron aux journalistes avant le sommet.

Le conseiller a ajouté :

Nous avons un message positif pour la Chine qui est que nous sommes prêts à coopérer à condition de négocier ensemble.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également déclaré cette semaine que le bloc recherchait une « approche multiforme de nos relations économiques avec la Chine », caractérisée par « la réduction des risques et non le découplage ».

« Vulnérable à la coercition »

« Nous sommes les plus vulnérables à la coercition (…) là où les dépendances s’accumulent. C’est pourquoi nous prenons des mesures », a-t-elle ajouté, qualifiant les matières premières critiques de domaine de travail.

L’Europe a déjà provoqué la colère de Pékin en proposant de restreindre les exportations de technologies sensibles à huit entreprises chinoises soupçonnées de les expédier en Russie.

Et le sommet d’Hiroshima devrait inciter à des actions similaires pour aider à combler les lacunes du régime de sanctions que les pays du G7 ont imposé à la Russie.

Les pays tiennent à ce que « les sanctions que nous avons imposées, qui ont un coût pour nos économies, ne soient pas simplement contournées au profit des autres », a déclaré le responsable français.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a fait le tour des capitales européennes avant une nouvelle offensive attendue, s’adressera au bloc par vidéo.

Le G7 regroupe le Japon, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Union européenne.

« Messages anti-occidentaux »

Mais une liste inhabituellement longue d’invités non membres du G7 sera présente, alors que le Japon tente d’étendre l’influence du bloc dans le monde en développement, avec des dirigeants indiens, brésiliens et indonésiens parmi les participants.

Alors que la guerre en Ukraine a insufflé une nouvelle pertinence au G7, Tokyo et d’autres estiment que davantage d’efforts sont nécessaires pour gagner les principaux pays non alignés qui hésitent à prendre parti dans les différends avec Moscou et Pékin.

Le besoin est accru par l’impasse dans le groupe élargi des 20, où la Chine et la Russie se sont opposées aux références à la guerre en Ukraine.

Chris Johnstone, président du Japon au SCRS, a déclaré :

Le Japon pense que la Chine et, dans une moindre mesure, la Russie, font des percées grâce à l’aide économique et aux messages anti-occidentaux.

Parmi les autres invités figurent les Comores, président de l’Union africaine, les Îles Cook, président du Forum des îles du Pacifique, l’Indonésie, président de l’ASEAN, et le Vietnam.

L’Australie et la Corée du Sud, avec lesquelles le Japon renoue rapidement des liens de longue date, seront également de la partie.

Les dirigeants du G7 devraient publier une déclaration sur le désarmement, que le Premier ministre japonais Fumio Kishida a tenté de faire avancer l’ordre du jour en accueillant la réunion dans sa circonscription d’Hiroshima.

Les dirigeants du G7 et les non-membres sont susceptibles de visiter le parc et le musée de la paix.

En marge, une trilatérale États-Unis-Corée du Sud-Japon contribuera à renforcer les efforts de reconstruction des liens entre Tokyo et Séoul.

Dans une première, Kishida et son homologue Yoon Suk Yeol devraient visiter un mémorial aux Coréens tués dans l’attentat à la bombe atomique.