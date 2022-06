Les dirigeants du G7 se moquent de Poutine torse nu lors d’un déjeuner au sommet

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Divers dirigeants du G7 se sont joints au Premier ministre britannique Boris Johnson pour se moquer du président russe Vladimir Poutine avant une réunion dimanche.

Johnson a fait la boutade alors qu’il était réuni autour d’une table avec le président américain Joe Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et d’autres. Les dirigeants se réunissent pour le sommet du G7 en Bavière tout au long de cette semaine.

« Vestes ? Vestes retirées ? Allons-nous nous déshabiller ? » a déclaré Johnson, faisant référence à la température apparemment intense de la pièce.

Trudeau a suggéré de garder les vestes assez longtemps pour prendre des photos.

UN SOLDAT RUSSE EN PROCES POUR CRIMES DE GUERRE DEMANDE ‘ LE PARDON ‘

BIDEN DIT QUE LE G-7 INTERDIRA LES IMPORTATIONS D’OR RUSSE PENDANT LA GUERRE EN UKRAINE

“Nous devons montrer que nous sommes plus durs que Poutine”, a plaisanté Johnson.

“Nous allons avoir le spectacle d’équitation torse nu”, a ajouté Trudeau.

Johnson a déclaré: “Nous devons leur montrer nos pectoraux”, tandis que Von der Leyen a ajouté: “L’équitation est la meilleure.”

Biden n’a pas pesé sur les blagues.

Sur les photos publiques, Poutine a longtemps cherché à se présenter comme un athlète qualifié et un amateur de plein air.

L’échange est intervenu quelques heures après que l’administration Biden a accusé la Russie d’avoir utilisé la torture et l’électrocution lors de son invasion de l’Ukraine dimanche. Biden a appelé à plusieurs reprises Poutine à faire face à un procès pour crimes de guerre.

Une déclaration de la Maison Blanche a marqué la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture.

“Tout cas de torture est un cas de trop, et pourtant, chaque année, d’innombrables victimes subissent cette violation brutale de leurs droits humains et de leur dignité”, a écrit Biden. “Cette année, nous avons été choqués par les actes horribles commis par les forces russes en Ukraine, y compris de multiples rapports crédibles de torture tels que des passages à tabac, des décharges électriques et des simulations d’exécutions.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Au Mali et au Burkina Faso, des groupes terroristes ont été documentés pour avoir massacré et torturé des populations locales, tandis qu’au Mali et en République centrafricaine, des mercenaires de Wagner alignés sur le Kremlin auraient employé des tactiques cruelles et illégales similaires”, a-t-il ajouté.