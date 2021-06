Les dirigeants du G7 lancent un plan d’infrastructure pour les pays les plus pauvres afin de rivaliser avec l’influence croissante de la Chine

Les dirigeants du G7 lancent un plan d’infrastructure pour les pays les plus pauvres pour rivaliser avec la puissance de la Chine, mais sont accusés d’avoir échoué au test de l’urgence climatique.

Les chemins de fer en Afrique et les parcs éoliens en Asie font partie des projets qui devraient recevoir un financement dans le cadre du programme « Build Back Better World » – un contre-pied à l’initiative Belt and Road de Xi Jinping.

Il est conçu pour mobiliser des capitaux du secteur privé dans des domaines tels que le climat, la santé et la technologie numérique, afin d’aider à atteindre les 40 000 milliards de dollars estimés nécessaires aux pays en développement d’ici 2035.

La Chine a volé une marche avec son initiative Belt and Road de 2013, qui a vu plus de 100 pays signer des accords de coopération dans les chemins de fer, les ports, les autoroutes et d’autres projets d’infrastructure.

Il est considéré comme un véhicule permettant à la Chine communiste d’étendre son influence – une accusation que Pékin rejette comme une « gueule de bois impériale » de l’époque de l’humiliation occidentale de son pays.

Boris Johnson n’a fait aucune mention de la Chine lorsqu’il a annoncé que le sommet était sur le point d’approuver le plan, arguant qu’il « accélérerait également la transition mondiale vers les énergies renouvelables et les technologies durables ».

« Le G7 a une opportunité sans précédent de conduire une révolution industrielle verte mondiale, avec le potentiel de transformer notre façon de vivre », a déclaré le Premier ministre.

Mais la Maison Blanche a clairement exprimé ses intentions, a déclaré un haut responsable Reuters: « Jusqu’à présent, nous n’avons pas proposé d’alternative positive qui reflète nos valeurs, nos standards et notre façon de faire des affaires.

Le dernier jour du sommet, les pays du G7 sont sous pression pour tenir leur promesse de 2009 de dépenser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à s’adapter à l’urgence climatique.

Selon Oxfam, le G7 – qui est censé trouver 80% du fonds – s’est engagé à seulement 36 milliards de dollars de financement climatique de l’État d’ici 2025, dont seulement 8 à 10 milliards de dollars pour l’adaptation.

Ses dirigeants entendront le naturaliste David Attenborough, qui les exhortera à prendre les mesures indispensables pour empêcher le réchauffement climatique « paralysant ».

Le numéro 10 a déclaré qu’il y aurait d’autres promesses « d’augmenter les contributions au financement international du climat pour atteindre l’objectif », mais les groupes verts sont sombres.

Le G7 adoptera également un « pacte pour la nature » ​​pour arrêter et inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 en protégeant au moins 30 % des terres et 30 % des océans d’ici la fin de la décennie.

À Carbis Bay, M. Johnson a lancé un fonds Blue Planet de 500 millions de livres sterling pour aider les pays en développement à lutter contre la pêche non durable, à réduire la pollution marine et à protéger les écosystèmes côtiers.

Mais Damian Green, l’ancien vice-premier ministre conservateur de facto, a averti que les coupes sombres du Royaume-Uni dans l’aide à l’étranger empêchaient une action décisive.

« Aucun nouvel argent n’est annoncé, ce qui devient un modèle après l’annonce d’hier sur les vaccins et l’éducation des filles. Il est clair que la réduction du Royaume-Uni de 0,7% à 0,5% sur l’aide a empêché les ministres des Finances de se mettre d’accord sur un plan de financement », a-t-il déclaré.

Et John Sauven, directeur exécutif de Greenpeace, a déclaré : « Cette semaine seulement, le gouvernement a fait volte-face sur sa promesse de fixer un objectif juridiquement contraignant de 2030 pour stopper le déclin de la nature.

« Les ministres continuent d’autoriser les bateaux de pêche industriels, comme les superchaluts et les chalutiers de fond, à piller nos aires marines protégées. »