Les dirigeants du G7 envisagent de nouvelles sanctions contre la Russie au sommet d’Hiroshima

Le Canada, les États-Unis et le reste des alliés du Groupe des Sept prévoyaient de dévoiler de nouvelles sanctions et contrôles à l’exportation contre les individus et les entreprises soutenant l’effort de guerre de la Russie en Ukraine.

Le rassemblement des principales économies démocratiques du monde entendra le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui devrait y assister en personne, selon plusieurs médias internationaux.

Les responsables canadiens, s’exprimant en arrière-plan, n’ont pas confirmé la présence en personne du président ukrainien, mais ont noté que le sujet de la guerre, qui devait être discuté vendredi, a été repoussé à samedi.

Dans son allocution nocturne à son peuple jeudi, Zelenskyy a déclaré qu’il cherchait des armes plus modernes auprès des alliés du pays.

« Nos priorités pour cette semaine, la semaine prochaine et dans un avenir proche sont des systèmes de défense aérienne supplémentaires, des missiles, des entraînements et des avions supplémentaires, et des armes à longue portée », a déclaré Zelenskyy.

« Et ceci sera accompli. »

L’administration Biden a signalé aux alliés européens que les États-Unis leur permettraient d’exporter des avions de chasse F-16 vers l’Ukraine, a rapporté CNN jeudi soir, à la veille du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon.

Le réseau a cité des hauts responsables de l’administration anonymes, qui ont ajouté qu’ils n’étaient au courant d’aucun pays allié ayant demandé l’autorisation d’exporter les avions de guerre de 4e génération, qui sont plus avancés que ce que les pilotes ukrainiens volent actuellement.

Les dirigeants sont arrivés et le premier ministre Justin Trudeau a tenu une série de réunions bilatérales, notamment avec le chef hôte le premier ministre japonais Fumio Kishida et le premier ministre italien Giorgia Meloni, avec qui il a soulevé la question des restrictions et de la discrimination contre les couples homosexuels dans ce pays. .

« De toute évidence, le Canada est préoccupé par une partie du positionnement que l’Italie adopte en termes de droits des LGBT, mais j’ai hâte d’en parler », a déclaré Trudeau.

Trudeau a soulevé la question des restrictions et de la discrimination contre les couples homosexuels en Italie avec le premier ministre Giorgia Meloni. (Document/Reuters)

Meloni a répondu que son gouvernement suivait les décisions de justice et ne s’écartait pas des administrations précédentes.

Le Canada dévoilera de nouvelles sanctions

La guerre en Ukraine a cependant été le thème dominant vendredi.

Un haut responsable canadien, s’exprimant en arrière-plan, a déclaré vendredi matin que les sanctions que le Canada envisage de dévoiler cibleront les entreprises russes qui « fournissent la technologie militaire ».

Cela arrive à un moment crucial alors que les observateurs militaires alliés ont noté l’utilisation accrue par la Russie de nouveaux missiles hypersoniques dans les attaques aériennes contre l’Ukraine – un signe possible d’une production accrue.

Le Royaume-Uni prévoit d’interdire l’importation de diamants russes – une industrie d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars américains par an – dans le cadre de son dernier train de sanctions, a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak avant le sommet. Le Canada a déjà sanctionné l’industrie russe du diamant.

REGARDER | Un amiral américain à la retraite pense que West fournira des avions de chasse à l’Ukraine : Des avions de combat pour l’Ukraine arriveront probablement bientôt: amiral américain à la retraite L’amiral à la retraite Mike Mullen, ancien président de l’état-major interarmées américain, a déclaré qu’il pensait que ce n’était probablement qu’une question de temps avant que l’Occident ne fournisse des avions de combat à l’Ukraine pour aider le pays à défendre son espace aérien.

D’autres pays ont été lents à agir. Les dirigeants du G7 devraient discuter de mesures pour mieux retracer le commerce des diamants, avec l’intention de l’Union européenne d’imposer des sanctions à une date ultérieure, a déclaré à Reuters un haut responsable de l’UE.

Le message a été renforcé par le président du Conseil européen.

« Les diamants russes ne sont pas éternels », a déclaré Charles Michel aux journalistes en marge du sommet.

Les alliés ont continué à renforcer les sanctions et la pression sur le contrôle des exportations sur la Russie depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

Le Canada affirme que les sanctions fonctionnent

Jusqu’à présent, des milliers de cibles frappées de sanctions par Washington incluent le président russe Vladimir Poutine, le secteur financier et les oligarques.

Les experts ont déclaré s’attendre à ce que les dirigeants du G7 se concentrent sur le renforcement des sanctions existantes et la mise en place de mesures pour contrer le contournement des sanctions. Un récent rapport du département du Trésor américain a noté comment les élites russes ont transféré la propriété des entreprises et des actifs aux membres de la famille – ou à d’autres mandataires – dans le but de cacher la richesse.

S’exprimant avant le sommet, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a insisté sur le fait que le régime de sanctions imposé à la Russie fonctionnait.

« Nous avons vu que l’impact des sanctions du G7 contre la Russie a vraiment eu un impact négatif sur leur armée, en particulier la possibilité pour l’armée russe d’avoir accès à des technologies clés venant de l’ouest », a-t-elle déclaré.

« En attendant, nous savons que nous devons nous pencher sur la question du contournement des sanctions. [G7] les ministres des Finances ont examiné cela et les ministres des Affaires étrangères ont examiné cela, et les dirigeants vont également examiner cela. »