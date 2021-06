Les dirigeants du G7 en pourparlers sur un accord pour lutter contre la menace de nouvelles pandémies

Les dirigeants mondiaux de la santé discutent d’un accord pour aider à réduire le risque de pandémies mondiales et les menaces émergentes pour la santé.

Les pays du G7, ainsi que d’autres pays, devraient accepter de partager des informations sur la manière de détecter ces menaces et leurs causes.

Selon le gouvernement britannique, l’identification précoce des problèmes de santé animale et environnementale est considérée comme importante pour prévenir la propagation des maladies.

Cela intervient après que les États membres de l’Assemblée mondiale de la santé, le principal organe décisionnel de l’Organisation mondiale de la santé, ont voté la semaine dernière pour évaluer les avantages de l’élaboration d’un traité mondial sur la pandémie.

Un groupe de travail sera chargé par l’assemblée de préparer un rapport sur le renforcement de la préparation à une pandémie.

Les ministres de la Santé des pays du G7 se réuniront à l’Université d’Oxford jeudi et vendredi afin de convenir des détails.

Des fonctionnaires d’Inde, de Corée du Sud, d’Australie et d’Afrique du Sud seront également impliqués virtuellement.

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Dans le monde, nous ne sommes aussi forts que le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité sanitaire. Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité.

« Nous devons mieux tirer parti des progrès réalisés dans notre capacité à collecter, analyser et partager des données sur la santé de tous les aspects de la vie, permettant une collaboration plus rapide pour répondre aux menaces de sécurité sanitaire et arrêter les maladies sur leur chemin.

« Le Royaume-Uni et nos partenaires du G7 ont de solides antécédents de collaboration pour se soutenir mutuellement et protéger les plus vulnérables.

« Nous avons la possibilité d’apprendre de cette pandémie pour mieux reconstruire collectivement et protéger notre sécurité sanitaire mondiale. »

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, en référence à un rapport sur le travail effectué par les membres du G7, a déclaré : épidémies avant qu’elles ne deviennent des épidémies.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a appelé lundi à des négociations cette année sur un traité international visant à renforcer la préparation à la pandémie, dans le cadre des réformes radicales envisagées par les États membres.

« La seule recommandation qui, selon moi, contribuera le plus à renforcer à la fois l’OMS et la sécurité sanitaire mondiale est la recommandation d’un traité sur la préparation et la riposte aux pandémies », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. « C’est une idée dont le temps est venu. »

Covid-19 a tué près de 3,7 millions de personnes, selon l’Université Johns Hopkins.

Rapports supplémentaires par l’AP