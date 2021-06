Les dirigeants du G7 ont conclu un « accord historique » pour obliger les géants de l’Internet à payer plus d’impôts, y compris au Royaume-Uni, a annoncé Rishi Sunak.

L’accord « s’assurera que les bonnes entreprises paient le bon impôt aux bons endroits », a promis la chancelière.

La percée – le résultat d’une poussée majeure du président américain Joe Biden – fait suite à des années de tentatives largement futiles pour mettre fin à l’évasion fiscale massive des grandes entreprises technologiques.

Désormais, ils seraient obligés de payer un taux d’impôt sur les sociétés d’au moins 15 %, ce qui permettrait au taux d’augmenter à l’avenir après que M. Biden avait initialement proposé 21 %.

Et, plus important encore, 20 pour cent des bénéfices d’une centaine des plus grandes entreprises seraient réaffectés aux pays où les ventes ont eu lieu.

Cette décision vise à mettre fin à la « délocalisation », où les entreprises créent des entités juridiques dans des sociétés à faible imposition – quel que soit l’endroit où leurs revenus sont réellement générés.

M. Sunak a déclaré que l’accord s’attaquerait aux paradis fiscaux et aux entreprises numériques frauduleuses, promettant: « Nous allons uniformiser les règles du jeu ».

S’exprimant après une réunion des ministres des Finances du G7 à Londres, il a déclaré que cela rendrait le système fiscal « adapté à l’ère numérique mondiale », ajoutant: « C’est un prix énorme pour les contribuables britanniques ».

L’euphorie est tempérée par le fait que le pitch de M. Biden de 21% a été abandonné. Seuls trois pays développés – notamment l’Irlande – ont des taux d’imposition des sociétés inférieurs à 15 %.

De plus, seul le G7 est actuellement parvenu à un accord, avant une réunion du groupe plus large du G20 qui comprend des pays comme la Chine et l’Inde.

Néanmoins, M. Sunak a salué « un moment très fier » et a salué la « volonté de ses collègues dirigeants de travailler ensemble pour saisir ce moment pour parvenir à un accord historique qui fait enfin entrer notre système fiscal mondial dans le 21e siècle ».

Il a défendu la décision de ne pas pousser pour 21 pour cent, disant Nouvelles du ciel: « Tout d’abord, l’accord conclu ici aujourd’hui dit au moins 15 pour cent.

« Et. deuxièmement, cela vaut la peine de prendre du recul. C’est quelque chose dont on parle depuis près d’une décennie. »

Le public britannique a voulu savoir « qu’il existe des règles du jeu équitables, si les gens opèrent dans des paradis fiscaux, ou si les grandes entreprises, en particulier en ligne, sont en mesure de ne pas payer d’impôts aux bons endroits ».

« C’est ce que cet accord nous donne la capacité de faire et il a été convenu entre collègues du G7 et une fois que nous l’aurons élargi et mis en œuvre à l’échelle mondiale, c’est un prix énorme pour les contribuables britanniques », a déclaré le chancelier.