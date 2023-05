Les dirigeants du G7 au Japon se préparent à l’arrivée de Zelenskyy

Les dirigeants des plus grands pays industrialisés démocratiques du monde nettoient les ponts pour l’arrivée dimanche du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

La publication du communiqué, généralement effectuée le dernier jour du sommet annuel du G7, devrait être repoussée à samedi, a déclaré un haut responsable canadien au début de la deuxième journée de la réunion de trois jours à Hiroshima, au Japon.

« Cela change un peu le déroulement du sommet, n’est-ce pas? » a déclaré le haut fonctionnaire, qui a connaissance du dossier mais n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement.

Zelenskyy prévoit de rejoindre le sommet dimanche où il rencontrera tous les dirigeants et les informera des progrès de la guerre contre la Russie.

Zelenskyy plaidera également la cause des pays observateurs

C’est cependant parmi les dirigeants des pays non alignés – qui ont été invités à la réunion annuelle en tant qu’observateurs – que le président ukrainien est susceptible de faire le plus de progrès.

« Je pense que les pays du Sud ont largement voté avec le G7, mais ils n’ont pas participé aux sanctions », a déclaré le responsable, faisant référence aux votes aux Nations Unies condamnant l’invasion totale de l’Ukraine par Moscou l’année dernière.

« Ils n’ont participé à aucune sorte de condamnation à fond. Je pense qu’avec Zelenskyy ici en personne et vraisemblablement en mesure de présenter son cas directement à ces dirigeants lors de négociations bilatérales, il peut souligner que la sécurité est indivisible. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, présenté à Rome la semaine dernière, devrait présenter son cas en personne à des responsables de pays extérieurs au G7. (Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images)

Des informations parues dans les médias indiens samedi indiquent que le Premier ministre Narendra Modi et Zelenskyy se rencontreront en marge de la réunion au Japon, leur première rencontre face à face depuis que les troupes russes ont déclenché une attaque complète le 24 février 2022.

Les deux dirigeants se sont entretenus deux fois par téléphone.

« Je pense que c’est une opportunité pour Zelenskyy, en personne cette fois, de faire valoir son point de vue, ce qui est plus difficile à faire lors d’un appel Zoom », a déclaré le responsable canadien.

Avions de guerre avancés

Les dirigeants du G7 ont eu des conversations autour d’une proposition visant à former et à fournir à l’Ukraine des avions de guerre avancés, a ajouté le responsable.

Le président américain Joe Biden a déclaré à ses alliés qu’il soutiendrait les efforts d’entraînement conjoints impliquant des F-16 alliés. L’Ukraine soutient depuis des mois qu’elle a besoin de combattants avancés pour reprendre le territoire perdu par les Russes au début de la guerre.

Par ailleurs, le sujet de l’ingérence étrangère a été soulevé par le premier ministre Justin Trudeau lors d’un dîner de travail avec d’autres dirigeants vendredi soir.

REGARDER | La réunion des dirigeants du G7 se concentre sur la Russie et le désarmement nucléaire :

La réunion des dirigeants du G7 se concentre sur la Russie et le désarmement nucléaire Les dirigeants du G7 se réunissent à Hiroshima, au Japon, et appellent Moscou à reprendre les efforts de désarmement nucléaire tout en imposant de nouvelles sanctions aux Russes qui soutiennent la guerre en Ukraine.

« Le premier ministre l’a soulevé … de manière assez significative, lors du dîner de politique étrangère », a déclaré le responsable, qui a suggéré que le communiqué final contiendrait, à l’insistance du Canada, des termes liés à l’ingérence étrangère de pays comme la Chine.

Il ne s’agit pas seulement d’ingérence dans les institutions démocratiques, a déclaré le responsable, mais aussi de problèmes économiques tels que le vol de propriété intellectuelle.

Le G7, composé des États-Unis, du Japon, de l’Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et du Canada, s’est de plus en plus concentré, selon les responsables américains, sur la gestion de ce qu’ils considèrent comme des risques considérables pour la sécurité avec la Chine tout en maintenant des liens commerciaux critiques avec le pays.

Les dirigeants du G7 prévoyaient de définir des mesures pour protéger les technologies sensibles, y compris des mesures d’investissement à l’étranger, dans leur communiqué, a déclaré samedi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, lors d’un briefing à Hiroshima.

Les membres du groupe cherchaient à « réduire les risques, pas à se découpler » de la Chine, a-t-il déclaré.

Les dirigeants décriraient un ensemble commun d’outils pour lutter contre la coercition économique, y compris des mesures pour construire des chaînes d’approvisionnement plus résilientes et des efforts pour protéger les technologies sensibles par le biais de contrôles à l’exportation et de mesures d’investissement à l’étranger, a déclaré Sullivan.