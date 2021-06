Les dirigeants du G7 appellent à une nouvelle enquête de l’OMS sur la théorie des fuites de laboratoire Covid après une farce de blanchiment, révèlent des documents divulgués

Une enquête FRESH pour savoir si Covid a fui d’un laboratoire à Wuhan doit être exigée par le groupe des dirigeants mondiaux du G7, a-t-on rapporté.

Ils demanderont à l’Organisation mondiale de la santé d’examiner la théorie après qu’elle a été rejetée par l’organisme des Nations Unies dans son rapport initial sur les origines de Covid – qui a été condamné comme un « blanc de chaux ».

Joe Biden arrive pour le sommet du G7[/caption]

Shi Zhengli dans un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan[/caption]

Un nombre croissant de scientifiques ont émis des soupçons selon lesquels le virus aurait pu fuir de l’Institut de virologie de Wuhan.

Le G7 demandera à l’OMS de lancer un regard « frais et transparent » sur la théorie des fuites de laboratoire, selon le projet de déclaration vu par Bloomberg.

Le document non officiel décrit également un certain nombre d’efforts déployés par les dirigeants pour mettre fin à la pandémie d’ici la fin de l’année prochaine.

Le soupçon que Covid pourrait avoir fui d’un laboratoire a d’abord été rejeté comme une théorie du complot, mais a gagné du terrain dans la mesure où le président Joe Biden a ordonné à des espions américains d’enquêter.

Les services de renseignement britanniques auraient également récemment évalué la théorie et amélioré sa probabilité de « à distance » à « faisable ».

En mai, il a été signalé que trois membres du personnel du laboratoire de Wuhan sont tombés malades et ont eu besoin de soins hospitaliers des semaines avant que la Chine ne révèle l’épidémie de virus au monde.

Le refus de la Chine d’autoriser une enquête complète et des démentis de plus en plus criards ont alimenté les soupçons selon lesquels elle cherche à dissimuler sa culpabilité.

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de Wuhan est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie. Diverses théories ont été rapportées sur le laboratoire, dirigé par le scientifique Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». Le laboratoire est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir de l’installation – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls domaines au monde où les scientifiques sont autorisés à étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé un mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bogue mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon le journal Médecine naturelle L’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’établissement en 2015 soient liés à la pandémie et l’établissement nie les allégations de fuite de laboratoire. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie.

Mais les découvertes de l’OMS semblaient largement soutenir les protestations chinoises selon lesquelles le virus pourrait provenir de l’extérieur de ses frontières et ses démentis répétés d’un accident de laboratoire.

Réagissant au rapport, le député Tobias Ellwood, président du comité de la défense, a déclaré à The Sun Online : « C’est un blanchiment complet.

Pendant ce temps, une nouvelle étude a révélé que les chauves-souris et les pangolins n’étaient pas à vendre à Wuhan avant l’apparition de Covid et n’étaient pas la source du virus.

Dans son rapport initial, l’OMS a souligné que les pangolins et les chauves-souris étaient de bons candidats pour la transmission à l’homme.





Ses enquêteurs ont examiné si les marchés dits humides de Wuhan, où de telles espèces exotiques sont à vendre, pourraient être la source de Covid et ont demandé que le commerce des chauves-souris et des pangolins soit surveillé.

Mais la nouvelle étude de l’Université d’Oxford a révélé qu’aucune des espèces n’était en vente à Wuhan avant que Covid n’y émerge.

L’article, publié dans la revue Rapports scientifiques de la nature, a découvert qu’il y avait 31 espèces protégées en vente à Wuhan – mais pas les chauves-souris et les pangolins.