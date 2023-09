Les dirigeants du G20 parviennent à un consensus mais adoucissent leur langage sur la guerre en Ukraine | Nouvelles

New Delhi, Inde – Défiant toutes les prédictions apocalyptiques, les dirigeants du Groupe des 20 ont réussi à élaborer une déclaration consensuelle lors du premier sommet de deux jours, même si de profondes divisions étaient visibles avec la position édulcorée sur la guerre en Ukraine, ont déclaré des experts.

À l’approche du sommet du G20 de samedi, et même pendant une grande partie de la journée, la question qui préoccupait tout le monde était de savoir si l’Inde, en tant que président du G20, parviendrait à rassembler un document de consensus étant donné le fossé entre la Russie et l’Inde. l’Occident à propos de la guerre continue en Ukraine et du fait que le président chinois Xi Jinping n’a pas participé au sommet.

Mais dans une percée diplomatique majeure, le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé samedi que les dirigeants du monde s’étaient mis d’accord sur une déclaration commune.

« C’est une réalisation des plus remarquables dans un monde fracturé », a déclaré Ashok Kantha, ancien secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères, où il supervisait les relations avec 65 pays. « Il est étonnant que la Déclaration des dirigeants du G20 2023 ait pu être finalisée dès le premier jour du sommet lui-même, démentant ainsi tous les doutes et appréhensions », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Moscou a salué la déclaration, la qualifiant d’« équilibrée », mais le ministère ukrainien des Affaires étrangères a critiqué la déclaration finale pour ne pas mentionner l’invasion russe, ajoutant que le communiqué n’avait « pas de quoi être fier ».

New Delhi se trouve sur la corde raide diplomatique entre l’Occident et son allié traditionnel en matière de défense, la Russie, à propos de la guerre en Ukraine et a résisté aux efforts occidentaux visant à condamner la Russie. En septembre dernier, Modi a déclaré au président russe Vladimir Poutine que « l’ère d’aujourd’hui n’est pas une ère de guerre ».

Hari Seshasayee, chercheur invité à l’Observer Research Foundation, un groupe de réflexion basé à New Delhi, a déclaré que la référence à la guerre était « bien plus neutre » que la déclaration des dirigeants du G20 à Bali, dans la mesure où il n’y avait aucune mention de la Russie dans le contexte de la guerre. guerre dans la déclaration de New Delhi.

Au lieu de cela, la déclaration finale faisait référence au langage utilisé dans les organes de l’ONU lorsqu’il disait : « tous les États doivent s’abstenir de la menace ou du recours à la force pour rechercher une acquisition territoriale contre l’intégrité territoriale et la souveraineté ou l’indépendance politique de tout État ».

Seshasayee, qui est un expert de l’Asie et de l’Amérique latine, a ajouté que la déclaration indiquait également explicitement que le G20 « n’est pas la plate-forme pour résoudre les problèmes géopolitiques et de sécurité » et qu’il est avant tout une plate-forme économique. « Cela dilue l’importance géopolitique que New Delhi a jusqu’à présent accordée au groupe », a-t-il ajouté.

Victoires géopolitiques

Mais il y a eu d’autres victoires géopolitiques. L’un des événements majeurs a été l’entrée de l’Union africaine au G20 en tant que membre à part entière.

« L’Inde a vraiment très bien fait pour garantir que ce sommet soit beaucoup plus inclusif par rapport aux sommets précédents », a déclaré Vincent Magwenya, porte-parole du président sud-africain, en s’adressant aux médias lors du sommet.

L’admission de l’UA « marque une étape très positive vers le type de réformes que nous avons toujours préconisées en ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et la réforme de diverses institutions financières multilatérales mondiales », a-t-il déclaré.

Le climat est un autre domaine d’intérêt du G20. Bien qu’il n’y ait pas eu de nouvelles dispositions sur la réduction progressive du charbon lors du précédent sommet de Bali, la déclaration de New Delhi a annoncé la création d’un centre d’innovation pour l’hydrogène vert, le triplement des énergies renouvelables d’ici 2030, la création d’une alliance mondiale pour les biocarburants et le déplacement du langage sur la finance de milliards à des milliards.

Il s’agit d’un « élément essentiel » pour faire de la déclaration de New Delhi un « moment historique », a déclaré Arunabha Ghosh, directeur général du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau, un groupe de réflexion sur le climat à New Delhi. Ces développements surviennent à un moment où de nombreuses régions du monde sont secouées par des catastrophes liées au climat, a-t-il déclaré.

Madhura Joshi, responsable indien d’E3G, un groupe de réflexion sur le climat, a ajouté que l’augmentation des énergies renouvelables doit être soutenue par la réduction progressive des combustibles fossiles.

« Les deux sont indispensables pour des transitions justes et un monde zéro émission nette. On parle également beaucoup trop de technologies de réduction coûteuses et non éprouvées, qui ne peuvent pas servir d’excuse pour retarder l’action. Nous avons besoin d’une action plus forte et plus audacieuse de la part des dirigeants des deux côtés.

« Tous les regards sont désormais tournés vers la COP28 : les dirigeants peuvent-ils tenir leurs promesses ? elle a demandé.