Les dirigeants du G20 ouvrent le sommet et admettent l’Union africaine comme membre permanent

Le statut de membre permanent a été accordé à l’Union africaine lors du sommet du G20 dans le but de rendre le groupe plus représentatif.

Cela a eu lieu alors que les dirigeants des 20 économies les plus puissantes du monde commençaient samedi leur sommet annuel à New Delhi, la capitale indienne.

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé l’adhésion de l’Union africaine au G20 au même titre que l’Union européenne.

Les dirigeants des 20 économies les plus puissantes du monde ont entamé samedi leur sommet annuel à New Delhi en accordant le statut de membre permanent à l’Union africaine dans le but de rendre le G20 plus représentatif.

Mais le bloc reste profondément divisé sur la guerre en Ukraine, les pays occidentaux poussant à une condamnation ferme de la Russie tandis que d’autres exigent que le groupe se concentre sur des questions économiques plus larges.

Le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants du Groupe des 20 ont été conduits à travers des rues désertes jusqu’à un nouveau centre de congrès en forme de conque d’une valeur de 300 millions de dollars appelé Bharat Mandapam, en face d’un fort en pierre du XVIe siècle, pour le sommet de deux jours dans la capitale indienne. Delhi.

De nombreuses entreprises, magasins, bureaux et écoles ont été fermés dans cette ville de 20 millions d’habitants, et la circulation a été restreinte dans le cadre des mesures de sécurité visant à garantir le bon déroulement de la réunion la plus importante jamais organisée par le pays. Les bidonvilles ont été démolis et les singes et les chiens errants ont été retirés des rues.

Selon un projet de déclaration du sommet examiné par Reuters, les négociateurs n’ont pas réussi à résoudre les désaccords sur la formulation de la guerre en Ukraine, laissant aux dirigeants le soin de parvenir à un compromis si possible.

Le projet de 38 pages qui a circulé parmi les membres a laissé le paragraphe « situation géopolitique » vide, alors qu’il s’était mis d’accord sur les 75 autres paragraphes.

Biden fera pression pour un niveau plus élevé d’action climatique de la part des principaux pays lors du sommet, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, alors que les inquiétudes grandissent quant à l’absence de consensus sur la réduction des émissions.

Les pays du G20 représentent 80 % des émissions mondiales et leurs opinions sont attentivement surveillées à l’approche de la COP 28 aux Émirats arabes unis.

Le Premier ministre Narendra Modi, qui cherche à redorer la réputation de l’Inde en tant que puissance majeure, a annoncé l’adhésion de l’Union africaine au G20 au même titre que l’Union européenne.

Modi, dans son discours d’ouverture du sommet, a invité l’UA, représentée par le président Azali Assoumani, à prendre place à la table des dirigeants du G20 en tant que membre permanent.

Le sommet devrait être dominé par l’Occident et ses alliés. Le président chinois Xi Jinping ne participera pas à la réunion et a envoyé à sa place le premier ministre Li Qiang, tandis que le russe Vladimir Poutine sera également absent.

Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, l’Arabie saoudite Mohammed Bin Salman et le Japonais Fumio Kishida, entre autres, sont présents.

Le sommet avait été considéré comme un lieu pour une éventuelle rencontre entre Xi et Biden après des mois d’efforts déployés par les deux puissances mondiales pour rétablir les liens détériorés par les tensions commerciales et géopolitiques.

« Il incombe au gouvernement chinois d’expliquer » pourquoi son dirigeant « participera ou non », a déclaré Jon Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis, aux journalistes à Delhi.

Il a ajouté que des spéculations circulaient selon lesquelles la Chine « abandonnerait le G20 » au profit de groupes comme les BRICS, où elle est dominante.

Les BRICS comprennent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, et ont accepté d’ajouter six nouveaux membres – l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Éthiopie, l’Égypte, l’Argentine et les Émirats arabes unis – dans le but d’accélérer leurs efforts pour remanier un un ordre mondial qu’il considère comme dépassé.

En difficulté pour la langue

Les sherpas du G20, ou négociateurs nationaux, luttent depuis des jours pour s’entendre sur le texte en raison de divergences sur la guerre en Ukraine, dans l’espoir d’obtenir la participation de la Russie pour produire ce qu’on appelle la Déclaration des dirigeants.

La Russie est représentée par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui a déclaré qu’il bloquerait la déclaration finale à moins qu’elle ne reflète la position de Moscou sur l’Ukraine et d’autres crises.

Une source a déclaré à Reuters qu’une déclaration commune pourrait ou non aboutir à un accord unanime. Il pourrait comporter différents paragraphes exposant les points de vue de différents pays. Ou encore, il pourrait enregistrer l’accord et la dissidence dans un seul paragraphe.

Selon une autre source haut placée dans l’un des pays du G20, le paragraphe sur la guerre contre l’Ukraine avait été accepté par les pays occidentaux et envoyé à la Russie pour recueillir son avis.

Le responsable a déclaré que la Russie avait la possibilité d’accepter les points de vue des pays occidentaux et d’exprimer son désaccord dans le cadre de la déclaration.

En l’absence d’accord, l’Inde devra publier une déclaration de la présidence, ce qui signifierait que le G20, pour la première fois en 20 ans de sommets, n’aura pas de déclaration.

Une déclaration des dirigeants « est de loin le meilleur moyen de consigner ce qui a été convenu, afin que les pays puissent être tenus responsables à l’avenir par des parties extérieures, et pour que les systèmes gouvernementaux sachent ce à quoi leurs dirigeants ont souscrit et ce dont ils ont besoin. à faire en interne », a déclaré Creon Butler, directeur du programme d’économie et de finance mondiales à la Chatham House de Londres.

Les divergences de vues sur la guerre ont empêché un accord sur un seul communiqué lors des réunions ministérielles de la présidence indienne du G20 jusqu’à présent cette année.

(Reportage supplémentaire de Manoj Kumar, Katya Golubkova et Krishn Kaushik ; écrit par Raju Gopalakrishnan ; édité par Sanjeev Miglani, Jacqueline Wong et Kim Coghill)