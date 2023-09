Les dirigeants du G20 expriment de sérieuses divisions sur l’Ukraine et le changement climatique

Les dirigeants du G20 ont masqué samedi leurs profondes divisions sur la guerre en Ukraine et la lutte contre le changement climatique, évitant toute critique directe de Moscou et tout engagement concret d’éliminer progressivement les combustibles fossiles polluants.

Les dirigeants du groupe, qui rassemble la Russie ainsi que certains des plus ardents partisans de l’Ukraine, ont eu du mal à se mettre d’accord sur de nombreux points, en particulier sur l’invasion qui dure depuis 18 mois.

Mais face à un embarras diplomatique majeur, l’Inde, pays hôte, a pressé les membres de se mettre d’accord sur une déclaration commune lors d’un sommet de deux jours dans la capitale New Delhi.

Alors que Vladimir Poutine reste chez lui pour éviter l’opprobre politique et le risque d’être arrêté pour crimes de guerre, le Groupe des 20 a dénoncé le recours à la force à des fins de conquête territoriale, mais s’est abstenu de critiquer directement la Russie par son nom.

« Il y avait différents points de vue et évaluations de la situation », indiquent les dirigeants dans leur communiqué.

Les pays européens et les États-Unis ont fait pression pour que le G20 n’édulcore pas sa condamnation antérieure d’une guerre qui a provoqué une flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant dans le monde entier.

Avec l’Inde, alliée de longue date de la Russie, à la présidence du G20, les alliés de l’Ukraine semblent avoir échoué dans cette tentative.

Le ministère des Affaires étrangères de Kiev a dénoncé cette déclaration comme « il n’y a pas de quoi être fier », mais un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré que Washington était satisfait du résultat.

« De notre point de vue, cela fait un très bon travail », a déclaré aux journalistes le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Il a déclaré que la déclaration du G20 défendait « le principe selon lequel les États ne peuvent pas recourir à la force pour acquérir des territoires ou pour violer l’intégrité territoriale, la souveraineté ou l’indépendance politique d’autres États ».

Alors que Poutine évoque à plusieurs reprises le spectre d’un conflit devenant atomique, Sullivan a également souligné l’accord du G20 selon lequel « l’utilisation d’armes nucléaires est inadmissible ».

« Réduction progressive »

Sur le climat également, le G20 n’a trouvé qu’un terrain d’entente minime, même s’il s’est réuni au cours de ce qui, selon l’observateur climatique de l’UE, sera probablement l’année la plus chaude de l’histoire de l’humanité.

Avec de grands producteurs de combustibles fossiles, dont l’Arabie Saoudite, la Russie et l’Australie – et des pays dépendants du charbon comme l’Inde et l’Afrique du Sud – autour de la table, il n’y a eu aucun engagement global pour éliminer progressivement les combustibles polluants.

Une telle mesure a été jugée « indispensable » par les Nations Unies la veille à peine pour atteindre l’objectif zéro émission nette.

Au lieu de cela, les pays du G20 se sont engagés à tripler les sources d’énergie renouvelables d’ici 2030, tout en s’engageant uniquement à une « réduction progressive » du charbon « en fonction des circonstances nationales ».

Les principales économies du G20 représentent 85 pour cent du PIB mondial et une quantité similaire d’émissions mondiales liées au réchauffement climatique.

Alors que certains ont salué l’engagement du groupe en faveur des énergies renouvelables, les militants de Global Citizen ont dénoncé sa réticence à abandonner les combustibles fossiles.

« C’est un signal terrible pour le monde, en particulier pour les pays et les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, qui souffrent le plus du changement climatique », a déclaré Friederike Roder, vice-présidente de l’ONG chargée du plaidoyer mondial.

Le spectacle Modi

Après avoir conclu l’accord final, le Premier ministre indien Narendra Modi a remercié les dirigeants pour leur « travail acharné » et a frappé avec un marteau de cérémonie pour adopter la déclaration.

Modi a beaucoup investi personnellement dans le succès du sommet, qu’il a présenté comme le passage à la maturité diplomatique de l’Inde et qu’il a utilisé pour renforcer sa position nationale avant les élections de l’année prochaine.

Dans une nouvelle victoire pour les efforts de Modi visant à présenter son pays comme une voix pour les pays du Sud, l’Union africaine a rejoint samedi le G20 pour donner au continent une représentation plus large.

« Avec l’approbation de tous, je demande au chef de l’Union africaine de prendre son siège en tant que membre permanent du G20 », a déclaré Modi, affirmant que cela avait transformé le groupe en un « G20 populaire ».

L’Union africaine représente 1,4 milliard de personnes réparties dans 55 membres, dont six pays dirigés par la junte et actuellement suspendus.

« En tant que continent, nous sommes impatients de faire progresser davantage nos aspirations sur la scène mondiale en utilisant la plateforme du G20 », a déclaré le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, présent au sommet, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le G20 a été conçu en pleine crise financière de 2008 comme un moyen de gérer l’économie mondiale, mais il s’est avéré de plus en plus difficile de parvenir à un consensus entre ses membres ces dernières années.

Même la pertinence même du groupe a été remise en question avant le sommet, le président chinois Xi Jinping ayant choisi de rester chez lui – une décision largement considérée comme un camouflet délibéré.

Corridor commercial

Le sommet a vu une large alliance d’États soutenir des plans d’infrastructure ambitieux visant à lier plus étroitement l’Europe, le Moyen-Orient et l’Inde à travers une série de projets commerciaux.

Les États-Unis, l’Arabie Saoudite, l’UE, les Émirats arabes unis et d’autres ont signé l’accord, qui couvre les ports, les chemins de fer, les télécommunications, ainsi que les réseaux d’électricité et d’énergie propre, et pourrait offrir une alternative aux investissements soutenus par la Chine.

L’accord intervient dans le cadre d’un engagement actif de Washington auprès de Riyad, un important producteur de pétrole et partenaire en matière de sécurité, qui encourage le royaume à normaliser ses relations avec Israël.

