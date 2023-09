Les dirigeants du G20 dévoilent d’ambitieux corridors maritimes internationaux pour l’Inde et l’Afrique

Le président américain Joe Biden et ses alliés ont annoncé samedi leur intention de construire un corridor ferroviaire et maritime reliant l’Inde au Moyen-Orient et à l’Europe, un projet ambitieux visant à favoriser la croissance économique et la coopération politique.

« C’est un gros problème », a déclaré Biden. « C’est vraiment une grosse affaire. »

Le corridor, décrit lors du sommet annuel du Groupe des 20 des plus grandes économies mondiales, contribuerait à stimuler le commerce, à fournir des ressources énergétiques et à améliorer la connectivité numérique. Cela comprendrait l’Inde, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie, Israël et l’Union européenne, a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden.

Sullivan a déclaré que le réseau reflétait la vision de Biden pour des « investissements de grande envergure » qui proviennent d’un « leadership américain efficace » et d’une volonté d’accepter d’autres nations comme partenaires. Il a déclaré que l’amélioration des infrastructures stimulerait la croissance économique, contribuerait à rapprocher les pays du Moyen-Orient et à faire de cette région un centre d’activité économique au lieu de devenir une « source de défis, de conflits ou de crises », comme cela a été le cas dans l’histoire récente.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et d’autres dirigeants du monde entier ont participé à l’annonce.

« Le renforcement de la connectivité avec toutes les régions a été une priorité clé pour l’Inde », a déclaré Modi, s’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur. « Nous pensons que la connectivité est un moyen non seulement d’accroître le commerce mutuel entre différents pays, mais également d’accroître la confiance mutuelle. »

« Pont entre les continents et les civilisations »

Le corridor ferroviaire et maritime contribuerait à relier physiquement une vaste partie du globe, améliorant ainsi la connectivité numérique et permettant davantage d’échanges entre les pays, notamment avec des produits énergétiques tels que l’hydrogène.

Bien que les responsables de la Maison Blanche n’aient pas fixé de calendrier pour son achèvement, le corridor constituerait une alternative physique et idéologique au programme d’infrastructure national de la Chine.

La Maison Blanche n’a donné aucun détail sur le coût ou le financement du projet, bien que le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane ait évoqué un chiffre de 20 milliards de dollars américains lors de l’annonce. Il n’était pas clair si cette somme s’appliquait uniquement à l’engagement saoudien.

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane est présent samedi au sommet du G20 à New Delhi, où ont été annoncés des projets de construction d’un corridor ferroviaire et maritime reliant l’Inde au Moyen-Orient et à l’Europe. (Evelyn Hockstein/Pool/Reuters)

Von der Leyen a décrit le projet comme un « pont vert et numérique entre les continents et les civilisations ». Elle a ajouté qu’il comprend des câbles pour transmettre l’électricité et les données.

Elle a également annoncé un « corridor transafricain » reliant le port angolais de Lobito aux zones enclavées du continent : la province de Kananga en République démocratique du Congo et les régions minières de cuivre de Zambie.

Parlant du projet africain, Biden l’a qualifié d' »investissement régional révolutionnaire » et a déclaré que « ces deux éléments constituent d’énormes progrès ».

Amos Hochstein, le coordinateur de Biden pour les infrastructures mondiales et la sécurité énergétique, a présenté un calendrier approximatif du projet pour l’année prochaine.

Au cours des 60 prochains jours, des groupes de travail élaboreront un plan plus complet et fixeront des échéanciers. La première phase consistera à identifier les domaines qui nécessitent des investissements et les endroits où les infrastructures physiques peuvent être connectées entre les pays. Hochstein a déclaré que les plans pourraient être mis en œuvre au cours de l’année prochaine afin que le projet puisse passer à la mise en place des finances et de la construction.

Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Biden, a déclaré que le projet avait commencé à se concrétiser après la visite du président américain à Djeddah, en Arabie saoudite, en juillet 2022, où il a souligné la nécessité d’une plus grande intégration économique régionale.

En janvier, la Maison Blanche a commencé à discuter de ce concept avec des partenaires régionaux. Au printemps, des cartes et des évaluations écrites des infrastructures ferroviaires existantes au Moyen-Orient étaient en cours de rédaction. Sullivan et les principaux collaborateurs de la Maison Blanche, Hochstein et Brett McGurk, se sont rendus en Arabie saoudite en mai pour rencontrer leurs homologues indiens, saoudiens et émiratis.

Depuis, toutes les parties ont travaillé pour finaliser les détails de l’accord annoncé samedi.

REGARDER | New Delhi fait le ménage avant le sommet du G20 : L’Inde, hôte du G20, tente de présenter une image lumineuse et brillante Alors que l’Inde termine les derniers préparatifs pour accueillir les dirigeants du G20, les travailleurs brillent et peignent chaque quartier de New Delhi où se déroule le sommet. Mais des militants locaux affirment que les bidonvilles et les refuges pour sans-abri de la ville ont été démolis à cause du sommet, laissant des milliers de personnes sans nulle part où aller.

Les parties ont également fait participer Israël et la Jordanie au projet. L’Arabie saoudite et Israël n’entretiennent pas de relations diplomatiques, même si la Maison Blanche les pousse à normaliser leurs relations.

Sullivan a déclaré que le projet de transport n’est pas considéré comme un « précurseur » à un éventuel accord de normalisation, mais il a qualifié l’inclusion d’Israël de « significative ».

« Les participants à cet effort se concentrent sur des résultats pratiques qui profitent à leur population », a-t-il déclaré. « Et un couloir de ce type, en raison de la géographie, fonctionne mieux avec Israël à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur, et les pays participants ont donné la priorité à cela. »

Biden a participé aux deux sessions du G20 samedi. Il a souligné les projets visant à encourager davantage d’investissements pour lutter contre le changement climatique, comme ses propres incitations nationales visant à encourager l’utilisation des énergies renouvelables. Il a également fait valoir que la guerre menée par la Russie en Ukraine nuit à de nombreux autres pays, qui ont dû faire face à des coûts alimentaires et énergétiques plus élevés, ainsi qu’à des taux d’intérêt plus élevés sur leur dette.

Zelensky et Xi ne participeront pas au G20

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy – qui est régulièrement présent aux sommets internationaux, notamment au G20 de l’année dernière en Indonésie, depuis que la Russie a envahi son pays il y a plus de 18 mois – n’a pas été invité par le gouvernement de Modi au sommet de cette année.

Zelensky a profité de ces rassemblements très médiatisés pour plaider en faveur d’un soutien économique et militaire continu à l’Ukraine. L’Inde est l’un des alliés les plus importants des États-Unis, qui est resté largement en marge de la guerre – et a même considérablement augmenté ses achats de pétrole russe.

Jon Finer, conseiller adjoint principal à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré que l’administration avait poussé à l’inclusion de Zelensky au sommet.

« En fin de compte, ce n’est pas notre décision », a déclaré Finer. « Mais vous pouvez vous attendre à ce que les Etats-Unis et nos autres partenaires qui travaillent en étroite collaboration avec l’Ukraine (…) fassent valoir ce point avec force dans le contexte de ces conversations. »

Le président américain Joe Biden, à droite, et le Premier ministre britannique Rishi Sunak discutent samedi lors d’une session du sommet du G20. (Evelyn Hockstein/Pool/Associated Press)

Le communiqué du sommet, une déclaration commune acceptée par tous les participants, abordait la guerre, entre autres questions. Il comprenait un libellé soulignant le principe selon lequel les États ne peuvent pas recourir à la force pour modifier les frontières, désavouait l’utilisation d’armes nucléaires et appelait à une paix juste fondée sur les principes de la Charte des Nations Unies. Le communiqué souligne également que les attaques contre les infrastructures civiles doivent cesser.

Au cours du sommet, Biden a également discuté de sa demande au Congrès américain d’obtenir un financement supplémentaire pour la Banque mondiale, ce qui pourrait générer plus de 25 milliards de dollars de nouveaux prêts pour le développement économique.

La Maison Blanche tente plus largement de renforcer le G20 en tant que forum international, tandis que le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont décidé de ne pas y assister.

Biden s’est dit déçu par la décision de Xi. Interrogé à nouveau sur l’absence du dirigeant chinois, le dirigeant américain a déclaré samedi que le sommet « se passe bien », mais « ce serait bien de l’avoir ici ».