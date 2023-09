Les dirigeants du G20 annoncent un corridor ferroviaire et maritime reliant l’Inde et l’Europe

Commentez cette histoire Commentaire

NEW DELHI — Le président Biden et plusieurs autres dirigeants mondiaux ont annoncé samedi après-midi leur intention de créer un nouveau corridor ferroviaire et maritime qui relierait l’Inde et l’Europe via le Moyen-Orient, une proposition ambitieuse visant à relier davantage une région instable et à contrer les années de dépendance de la Chine. le soutien d’infrastructures massives dans le monde entier.

L’annonce a solidifié un accord préliminaire entre un certain nombre de participants – notamment les États-Unis, l’Inde, l’Arabie saoudite, la Jordanie, Israël, les Émirats arabes unis et l’Union européenne – et est intervenue alors que les dirigeants des plus grandes économies mondiales tentaient de surmonter les divisions sur un certain nombre de sujets. de questions épineuses.

En milieu d’après-midi, les dirigeants étaient parvenus à un consensus sur une déclaration commune de 37 pages sur 83 points, dont plusieurs faisaient référence à la guerre de la Russie en Ukraine. Le débat sur la guerre a amené certains à prédire qu’une telle déclaration s’avérerait illusoire, d’autant plus que la Russie est membre du G20. Mais ils sont parvenus à un langage qui stipulait que « tous les États doivent s’abstenir de la menace ou du recours à la force pour rechercher l’acquisition de territoires », et ont également déclaré que « l’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes nucléaires est inadmissible ». Le langage n’était pas aussi pointu que lors de la conférence de l’année dernière et ne désignait pas explicitement la Russie comme agresseur.

Les dirigeants ont souligné « les souffrances et les impacts négatifs supplémentaires de la guerre en Ukraine » sur une série de questions, notamment l’approvisionnement alimentaire mondial et la sécurité énergétique. Mais dans le langage sec de la diplomatie, le communiqué ajoute : « Il y avait différents points de vue et évaluations de la situation ».

La déclaration dans une autre section officialise également que les États-Unis accueilleront le G20 en 2026, surmontant une certaine opposition tardive de la Chine.

« Il s’agit d’une étape importante pour la présidence indienne et d’un vote de confiance dans la capacité du G20 à se réunir pour aborder une série de questions urgentes et également pour traiter de questions difficiles qui ont en réalité beaucoup éloigné certains membres des autres – y compris, évidemment, la question russe. guerre brutale contre l’Ukraine », a déclaré Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, peu après la conclusion de l’accord.

«J’ai de bonnes nouvelles. Grâce au travail acharné de notre équipe, nous sommes parvenus à un accord sur la déclaration du G20 », a déclaré le Premier ministre Narendra Modi en hindi, suscitant une longue salve d’applaudissements de la part des dirigeants du G20.

Biden est venu à la conférence déterminé à essayer de montrer que le G20 peut maintenir sa pertinence même après que le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine aient envoyé des adjoints au lieu d’y assister eux-mêmes, dans un contexte de tensions liées à la guerre en Ukraine.

Lorsqu’on lui a demandé si l’absence de Xi avait affecté le sommet, Biden a répondu : « Ce serait bien de l’avoir ici mais non, le sommet se passe bien. »

Peu de temps après l’annonce de la déclaration, Biden s’est joint à d’autres dirigeants pour annoncer le corridor ferroviaire.

« C’est une grosse affaire », a-t-il déclaré. « C’est vraiment un gros problème. »

Le coût du projet n’était pas clair, mais les hauts responsables de l’administration Biden y voient un moyen de relier des régions clés du monde, de l’Inde à l’Europe, ouvrant la voie à de nouveaux partenaires commerciaux et à un flux d’informations à la fois énergétiques et numériques. Le fait qu’Israël travaille avec des adversaires historiques comme l’Arabie saoudite – deux pays entre lesquels Biden espère séparément négocier un accord pour normaliser les relations – est également significatif.

Jon Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale, a souligné l’importance de parvenir à un accord dans une région qui « a évidemment souvent été un exportateur net de turbulences et d’insécurité ».

« Nous pensons que relier ces deux régions constitue une énorme opportunité, en s’appuyant sur nos efforts plus larges au cours des deux dernières années pour faire baisser la température dans la région », a déclaré Finer.

D’ici 60 jours, les responsables des pays concernés devraient proposer un calendrier pour les projets : relier les réseaux énergétiques, poser des câbles sous-marins et terrestres et fournir davantage de connexions numériques. Certaines des tâches impliquent l’installation de pipelines d’hydrogène entre Israël et l’Europe, ce qui, espèrent les responsables de l’administration, contribuera à la réalisation des objectifs en matière d’énergie propre.

Le sommet s’est déroulé dans le contexte d’une ville en grande partie fermée et soumise à une sécurité renforcée, avec des policiers stationnés à presque tous les carrefours et des magasins et des restaurants fermés.

La plupart des réunions de la conférence étaient fermées à la presse, mais Biden est entré dans la séance d’ouverture avec l’intention d’exposer son opposition à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les responsables américains ont fait pression en vain pour que le président ukrainien Volodymyr Zelensky prenne la parole à la conférence, ce qu’il a fait en personne lors d’une réunion du Groupe des Sept à Hiroshima, au Japon, et qu’il a fait virtuellement lors du G20 de l’année dernière à Bali.

« Nous pensons que c’est fondamentalement une bonne chose lorsque le président Zelensky est capable de faire valoir ses arguments et ceux de l’Ukraine, car vous savez à quel point ce conflit a été dommageable pour son peuple et pour son pays », a déclaré Finer. « Il est le messager le plus efficace pour cela. Et c’est certainement dans un format dans lequel, vous savez, les représentants russes pourront donner leur point de vue sur le conflit qui est approprié pour que l’Ukraine puisse offrir son point de vue.»

Biden est arrivé au sommet samedi matin, empruntant un long couloir pour saluer Modi. « Comment vas-tu? » » a-t-il demandé en s’approchant, semblant gravir une légère pente avant que les deux dirigeants ne se serrent et ne se tiennent la main tout en examinant un logo du G-20 qui avait la devise « Une Terre. Une famille. Un avenir.

Ils se sont ensuite réunis dans une grande salle avec trois rangées de bureaux ovales, un lustre suspendu au-dessus d’eux et de petits drapeaux indiquant où devait s’asseoir le dirigeant de chaque pays.

Lors de la première séance, Biden se trouvait entre le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président indonésien Joko Widodo. Plusieurs autres l’ont salué avant de s’asseoir, parmi lesquels des dirigeants d’Australie, des Pays-Bas, d’Allemagne et du Nigeria.

« Cette période du 21e siècle est le moment de donner une nouvelle direction au monde entier. C’est une époque où des problèmes séculaires exigent de notre part de nouvelles solutions », a déclaré Modi dans un discours aux dirigeants mondiaux alors qu’il était assis derrière une plaque indiquant non pas l’Inde, mais Bharat – le nom hindi du pays – signalant un changement d’image de marque. cela a été une source de controverse pour de nombreuses personnes dans le pays.

Les négociations sur un communiqué commun ont été difficiles, notamment sur la question de la guerre en Ukraine.

Même s’il a souligné les méfaits de la guerre et l’importance de la souveraineté territoriale, il n’a pas désigné la Russie comme l’auteur de la guerre et a été moins direct dans certains termes que ce qui avait été convenu l’année dernière lors du G20 à Bali. Lors de cette réunion, tout en notant certains désaccords, il a fait référence à une résolution des Nations Unies qui « déplore dans les termes les plus énergiques l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et exige son retrait complet et inconditionnel du territoire ukrainien ».

Interrogé sur le changement de texte au cours de l’année, le ministre indien des Affaires étrangères S. Jaishankar a déclaré que certaines conditions avaient changé pendant la guerre.

« Bali était Bali et New Delhi était New Delhi », a-t-il déclaré. « Bali, c’était il y a un an et la situation était différente. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. »

Il a ajouté : « Il ne faut pas avoir une vision théologique de cela. La déclaration de New Delhi répond à la situation d’aujourd’hui tout comme la déclaration de Bali l’a fait il y a un an.

Le langage était également le résultat d’une longue négociation. Le coordinateur en chef indien du G20, Amitabh Kant, a déclaré que le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Indonésie avaient contribué à parvenir à un consensus.

« Cela a été une négociation difficile et impitoyable qui a duré plusieurs jours sans interruption », a-t-il déclaré.

Les responsables indiens ont exprimé leur frustration face au fait que la guerre ait éclipsé d’autres questions, telles que la négociation réussie de l’adhésion de l’Union africaine au G20. Pour la première fois, un représentant de l’Union africaine s’est joint à la réunion, le président des Comores Azali Assoumani étant présenté par Modi.

« Malgré tout notre idéalisme moral en matière de politique étrangère, nous acceptons les choses telles qu’elles sont et trouvons un moyen de les contourner », a déclaré Aparna Pande de l’Hudson Institute. « En fin de compte, vous travaillez avec ce que vous avez. »

Aucune réunion bilatérale n’était prévue pour Biden samedi, bien que des responsables de l’administration aient déclaré qu’il pourrait y avoir des échanges impromptus, et qu’un dîner était prévu pour le sommet de samedi soir. Biden et d’autres dirigeants devraient visiter dimanche matin le mémorial Raj Ghat dédié à Mohandas K. Gandhi avant Biden. se dirige vers le Vietnam.

Il n’était pas clair si Biden avait rencontré Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie saoudite. Les responsables de l’administration ont fait pression en faveur d’un accord entre l’Arabie saoudite et Israël, mais Biden a également été critiqué pour ses tentatives passées de supplications auprès du dirigeant saoudien controversé.

Lors de l’annonce du nouveau corridor ferroviaire et maritime – dans lequel l’Arabie saoudite joue un rôle clé – Biden s’est assis près de Ben Salman et l’a remercié pour ses efforts dans le cadre de cette initiative. Ils ont ensuite eu un échange chaleureux, Biden souriant et serrant la main du prince héritier saoudien.

Biden a été critiqué l’année dernière lors de son voyage à Djeddah et, avant leur rencontre, a frappé du poing ben Salmane, dont les agences de renseignement américaines avaient conclu qu’il avait dirigé le meurtre en 2018 de Jamal Khashoggi, chroniqueur du Washington Post et critique ouvert du gouvernement. Régime saoudien.

L’échange est particulièrement sensible à la veille de l’anniversaire des attentats du 11 septembre 2001.

Avant le voyage de Biden au sommet du G20, Brett Eagleson, dont le père, Bruce, est décédé à l’intérieur du World Trade Center, a déclaré que la perspective d’une rencontre entre le président et le prince héritier saoudien était une gifle. Eagleson est l’un des membres de la famille des victimes du 11 septembre qui poursuivent le gouvernement saoudien, alléguant que les Saoudiens ont sciemment fourni un soutien financier et logistique au complot terroriste. Aujourd’hui, lui et d’autres familles veulent que Biden tienne sa promesse électorale de faire de l’Arabie Saoudite un « paria ».

« Le point de vue de la communauté du 11 septembre est tout simplement horrible », a déclaré Eagleson, président de 9/11 Justice, un groupe de défense des familles des victimes.

Eagleson a dit que même si La présence de Biden au forum économique était compréhensible, mais il considère toute démonstration de diplomatie envers les Saoudiens comme une insulte aux familles qui ont soutenu que le gouvernement n’avait pas encore été tenu pour responsable de son rôle dans l’attaque terroriste, ce que le gouvernement saoudien a nié.

Il était également frustré que Biden célèbre cet anniversaire non pas sur le site des attaques, mais lors d’un arrêt dans une base militaire en Alaska où Air Force One fera le plein pour le voyage de retour à Washington.

« Il va physiquement aussi loin que possible des familles des victimes du 11 septembre », a déclaré Eagleson. « Chaque 11 septembre, tout le monde dit ‘n’oubliez jamais, n’oubliez jamais’. Et il semble que nous ayons été oubliés.