Les dirigeants du G-7 s’engagent à soutenir la Russie après le discours de Zelensky

De la fumée monte au-dessus des bâtiments après l’attaque au missile russe contre l’infrastructure critique de Lviv le 10 octobre 2022. La Russie a lancé 15 roquettes dans la région de Lviv, certaines ont été abattues par les forces de défense aérienne, les autres ont touché des infrastructures énergétiques. En raison de l’attaque à la roquette, Lviv s’est retrouvée sans électricité, sans eau et sans communication mobile.

Les dirigeants de certaines des plus grandes économies du monde ont réitéré leur engagement envers l’Ukraine et condamné l’escalade de l’agression de la Russie à la suite d’une réunion virtuelle mardi matin, promettant de soutenir l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra”.

“Nous continuerons à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire, diplomatique et juridique et nous nous tiendrons fermement aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré le groupe des nations du G-7 dans un communiqué. “Nous nous engageons à aider l’Ukraine à répondre à ses besoins de préparation à l’hiver.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est adressé virtuellement à la cohorte au début de la réunion. L’événement est survenu après que la Russie a déployé lundi environ 80 missiles à travers l’Ukraine, tuant au moins 19 personnes et en blessant de nombreuses autres, ont déclaré des responsables ukrainiens.

“Nous condamnons ces attaques avec la plus grande fermeté et rappelons que les attaques aveugles contre des populations civiles innocentes constituent un crime de guerre”, a déclaré le groupe. “Nous tiendrons le président [Vladimir] Poutine et les responsables doivent rendre des comptes.”

Le président américain Joe Biden a confirmé la position du groupe dans un tweet après la réunion. Il a déclaré que lui et les dirigeants du G-7 tiendront leur “engagement inébranlable à tenir la Russie responsable de sa guerre et à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”.

La Russie était membre du G-7, mais a été expulsée après avoir annexé la région ukrainienne de Crimée en 2014. Le pont du détroit de Kertch reliant la Russie à la Crimée a été endommagé lors d’un attentat à la bombe samedi.

Les membres du G-7 sont le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne.

Le G-7 a condamné les mesures que la Russie a prises pour intensifier sa guerre en Ukraine. Il s’agit notamment de la mobilisation partielle annoncée le mois dernier par le président russe Vladimir Poutine et de la “rhétorique nucléaire irresponsable” de Moscou qui, selon le groupe, “met en danger la paix et la sécurité mondiales”. La Russie fera face à de “graves conséquences” si elle utilise des armes chimiques, biologiques ou nucléaires, a déclaré le G-7.

Poutine a fait allusion à des menaces d’utiliser des armes nucléaires. Dans un discours télévisé le mois dernier où il a évoqué la mobilisation partielle, Poutine a déclaré qu’il “utiliserait certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple”. Il a ajouté qu’il ne bluffait pas.

La Maison Blanche a déclaré à plusieurs reprises qu’elle prend au sérieux les menaces de guerre nucléaire de la Russie, mais ne voit aucune indication d’une menace actuelle. Biden a mis en garde jeudi contre “la perspective d’Armageddon” si la Russie utilise ses armes nucléaires.

Dans la déclaration publiée après la réunion, le G-7 a déclaré qu’il condamnait et rejetait la tentative de la Russie d’annexer des régions de l’Ukraine et s’était engagé à ne jamais reconnaître les référendums organisés dans certaines parties de l’Ukraine. Les nations ont également déclaré qu’elles étaient d’accord sur le fait que la Russie “violait de manière flagrante” la charte des Nations Unies.

Les membres ont également convenu de continuer à imposer des sanctions économiques à la Russie, ainsi qu’aux personnes ou groupes qui apportent un soutien politique ou économique à Moscou dans sa guerre.