Les dirigeants du G-7 promettent 1 milliard de doses de vaccins Covid aux pays les plus pauvres

LONDRES – Les dirigeants du G-7 devraient promettre un don d’un milliard de doses de vaccin contre le coronavirus aux pays les plus pauvres ce week-end alors qu’ils tentent d’apaiser les inquiétudes concernant le nationalisme des vaccins.

Les économies les plus avancées du monde – comme le G-7 se définit lui-même – ont été critiquées pour ne pas partager plus de vaccins avec des pays qui ont moins de ressources. Les États-Unis, par exemple, ont légiféré qu’ils ne devraient envoyer des vaccins à l’étranger qu’après avoir atteint un niveau satisfaisant de vaccination à l’intérieur de leurs frontières. Le Royaume-Uni et l’UE ont également reçu des critiques similaires.

Cependant, les pays du G-7 – les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon – veulent mettre fin à la pandémie l’année prochaine et augmenteront leurs contributions individuelles, selon un communiqué publié jeudi par le gouvernement britannique. .

La Grande-Bretagne a déjà annoncé jeudi qu’elle ferait don d’au moins 100 millions de doses de vaccin contre les coronavirus excédentaires au cours de l’année prochaine. Les États-Unis ont également annoncé plus tôt cette semaine qu’ils donneraient 500 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech aux pays à faible revenu.

Jeudi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui représentera l’UE au G-7, a également déclaré: « Nous souscrivons à l’objectif du G-7 de mettre fin à la pandémie d’ici 2022 en intensifiant la vaccination mondiale ».

Le partage des vaccins est décrit par les responsables de la santé comme le seul moyen de mettre complètement fin à la pandémie. En effet, aussi longtemps que le virus existe, il peut muter et continuer à se propager dans le monde entier. Dans le même temps, des mesures telles que les blocages et la distanciation sociale continueront probablement de nuire à la production économique mondiale.

Il y a eu plus de 174 millions de cas de Covid-19 depuis l’apparition de la pandémie et plus de 3,7 millions de décès dans le monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins.