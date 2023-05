Les dirigeants du G-7 devraient se concentrer sur la guerre en Ukraine et les tensions en Asie lors du sommet d’Hiroshima

HIROSHIMA, Japon (AP) – Le symbolisme sera palpable lorsque les dirigeants des riches démocraties du monde s’assiéront à Hiroshima, une ville dont le nom évoque la tragédie de la guerre, pour relever une multitude de défis, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la montée des tensions en Asie. .

L’attention portée à la guerre en Europe survient quelques jours seulement après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a effectué un voyage éclair pour rencontrer de nombreux dirigeants du Groupe des Sept qui se dirigent maintenant vers le Japon pour le sommet qui débute vendredi. Cette tournée visait à augmenter le stock d’armes de son pays et à renforcer le soutien politique avant une contre-offensive largement attendue pour récupérer les terres occupées par les forces de Moscou.

« L’Ukraine a conduit ce sentiment d’objectif commun » pour le G-7, a déclaré Matthew P. Goodman, vice-président senior pour l’économie au Centre d’études stratégiques et internationales.

Il a déclaré que les nouveaux engagements reçus par Zelensky juste avant le sommet pourraient pousser les membres du bloc à renforcer encore leur soutien. « Il y a une sorte de pression des pairs qui se développe dans des forums comme celui-ci », a-t-il expliqué.

Les dirigeants du G-7 envisagent également la possibilité d’un nouveau conflit en Asie alors que les relations avec la Chine se détériorent. Ils sont de plus en plus préoccupés, entre autres, par ce qu’ils considèrent comme l’affirmation croissante de Pékin, et craignent que la Chine ne tente de s’emparer de Taïwan par la force, déclenchant un conflit plus large. La Chine revendique l’île autonome comme la sienne et envoie régulièrement des navires et des avions de guerre à proximité.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida espère également souligner les risques de prolifération nucléaire lors de la réunion d’Hiroshima, site du premier bombardement atomique au monde.

La perspective d’une autre attaque nucléaire a été cristallisée par le programme nucléaire voisin de la Corée du Nord et la série d’essais de missiles récents, ainsi que par les menaces de la Russie d’utiliser des armes nucléaires dans sa guerre en Ukraine. La Chine, quant à elle, étend rapidement son arsenal nucléaire d’environ 400 ogives aujourd’hui à 1 500 d’ici 2035, selon les estimations du Pentagone.

Les inquiétudes concernant la vigueur de l’économie mondiale, la hausse des prix et la crise du plafond de la dette aux États-Unis occuperont une place prépondérante dans l’esprit des dirigeants.

Les ministres des Finances et les chefs des banques centrales du G-7 réunis avant le sommet se sont engagés à appliquer des sanctions contre la Russie, à lutter contre la hausse de l’inflation, à renforcer les systèmes financiers et à aider les pays accablés par de lourdes dettes.

Le G-7 comprend les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Canada et l’Italie, ainsi que l’Union européenne.

Ce groupe accorde également plus d’attention aux besoins des pays du Sud – un terme pour décrire principalement les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine – et a invité des pays allant de la puissance sud-américaine du Brésil aux minuscules îles Cook du Pacifique Sud.

En élargissant la conversation au-delà des pays industrialisés les plus riches du monde, le groupe espère renforcer les liens politiques et économiques tout en renforçant le soutien aux efforts visant à isoler la Russie et à résister à l’affirmation de la Chine dans le monde, selon les analystes.

« Le Japon a été choqué lorsque des dizaines de pays en développement ont hésité à condamner la Russie pour son invasion de l’Ukraine l’année dernière », a déclaré Mireya Solís, directrice du Center for East Asian Policy Studies à la Brookings Institution. « Tokyo estime que cet acte de guerre commis par un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU est une menace directe pour les fondements du système international d’après-guerre. »

Faire en sorte qu’un ensemble diversifié de pays respecte des principes tels que le non-changement des frontières par la force fait avancer les priorités de la politique étrangère du Japon et relève du bon sens économique, car leur endettement souvent insoutenable et la hausse des prix des aliments et de l’énergie freinent l’économie mondiale, a-t-elle poursuivi.

Le Premier ministre indien Narendra Modi sera également présent. Son pays, qui dépasse la Chine en tant que plus peuplé du monde et se considère comme une superpuissance montante, accueillera plus tard cette année une réunion du groupe beaucoup plus large des principales économies du G-20.

Pour l’hôte Kishida, la réunion de ce week-end est l’occasion de mettre en lumière la politique étrangère plus robuste de son pays.

Le Premier ministre japonais a effectué un voyage surprise à Kiev en mars, faisant de lui le premier dirigeant d’après-guerre du pays à se rendre dans une zone de guerre, une visite chargée de symbolisme compte tenu de la constitution pacifiste du Japon, mais qu’il était sous pression intérieure.

Une autre inclusion notable à Hiroshima est la Corée du Sud, un autre allié des États-Unis qui s’est rapidement rapproché de son ancien occupant colonial, le Japon, alors que leurs relations se sont dégelées face aux préoccupations communes en matière de sécurité régionale.

Le président américain Joe Biden devrait tenir une réunion séparée à trois avec ses homologues japonais et sud-coréen.

Sung-Yoon Lee, spécialiste de l’Asie de l’Est à la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’Université Tufts, a déclaré que la réunion envoyait un message à la Chine, à la Russie et à la Corée du Nord de « solidarité entre les démocraties de la région et leur détermination à résister à la crise de plus en plus menaçant les autocraties.

Biden devait faire une escale historique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis se rendre en Australie après la réunion d’Hiroshima, mais il a abandonné ces deux derniers arrêts mardi pour se concentrer sur le débat sur la limite de la dette à Washington.

La pièce maîtresse de la visite en Australie a été une réunion du Quad, un groupe de sécurité régional que les États-Unis considèrent comme un contrepoids aux actions de la Chine dans la région. Pékin a critiqué le groupe comme une version asiatique de l’alliance militaire de l’OTAN.

La décision d’accueillir le G-7 à Hiroshima n’est pas un hasard. Kishida, dont la famille est originaire de la ville, espère que le lieu soulignera « l’engagement du Japon pour la paix mondiale » et créera une dynamique pour « réaliser l’idéal d’un monde sans armes nucléaires », a-t-il écrit sur le site d’information en ligne Japan Forward.

Les États-Unis ont largué une bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945, détruisant la ville et tuant 140 000 personnes, puis en ont largué une seconde sur Nagasaki trois jours plus tard, tuant 70 000 autres. Le Japon s’est rendu le 15 août, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale et à des décennies d’agression japonaise en Asie.

La coquille et le dôme squelettique de l’un des bâtiments riverains qui ont survécu à l’explosion d’Hiroshima sont le point central du Peace Memorial Park, que les dirigeants devraient visiter.

Les rédacteurs d’Associated Press Foster Klug et Mari Yamaguchi ont contribué aux reportages de Tokyo.

Adam Schreck, l’Associated Press