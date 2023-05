Les dirigeants du G-7 demandent des normes sur l’IA générative et la technologie immersive

L’utilisation de l’intelligence artificielle – comme les chatbots, ChatGPT et les voitures autonomes – est devenue de plus en plus répandue, obligeant les décideurs politiques et les chefs d’entreprise du monde entier à se demander comment soutenir l’innovation tout en mettant en place des garde-corps pour réduire leurs dommages potentiels, y compris la vie privée. les attaques, les violations des droits civils, la désinformation et l’utilisation contraire à l’éthique des données.