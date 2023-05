Le président chinois Xi Jinping et les mains avec le vice-président américain Joe Biden à l’intérieur du Grand Hall du Peuple le 4 décembre 2013 à Pékin, en Chine. Lintao Zhang | Getty Images Actualités | Getty Images

Les dirigeants du Groupe des Sept ont convenu qu’il était nécessaire de réduire les risques, et non de se dissocier de la Chine, et ont reconnu les défis posés par les pratiques du continent qui « déforment l’économie mondiale ». « Nous ne nous découplons pas ou ne nous replions pas sur nous-mêmes », a déclaré le G-7 dans un communiqué conjoint publié ce week-end alors que les dirigeants se réunissaient à Hiroshima, au Japon. « Dans le même temps, nous reconnaissons que la résilience économique nécessite une réduction des risques et une diversification. » Les dirigeants ont ajouté : « Nous chercherons à relever les défis posés par les politiques et pratiques non marchandes de la Chine, qui faussent l’économie mondiale. Nous lutterons contre les pratiques malveillantes, telles que le transfert de technologie illégitime ou la divulgation de données. Réitérant sa position, le président Joe Biden a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche : « Nous ne cherchons pas à nous dissocier de la Chine, nous cherchons à réduire les risques et à diversifier nos relations avec la Chine. Il a expliqué que cela signifie prendre des mesures pour diversifier les chaînes d’approvisionnement, « afin que nous ne dépendions d’aucun pays pour le produit nécessaire. Cela signifie résister ensemble à la coercition économique et lutter contre les pratiques néfastes qui nuisent à nos travailleurs. Cela signifie protéger un ensemble restreint de technologies de pointe. critique pour notre sécurité nationale. » S’exprimant après la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G-7 au début du mois, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le comportement de la Chine est « une question qui devrait nous préoccuper tous ». « Il y a eu des exemples où la Chine a utilisé la coercition économique sur des pays qui prennent des mesures qui ne la satisfont pas d’un point de vue géopolitique », a-t-elle déclaré, citant les différends commerciaux de la Chine avec l’Australie et la Lituanie comme exemples.

Dans leur déclaration, les dirigeants du G-7 ont déclaré : « Nous favoriserons la résilience à la coercition économique. Nous reconnaissons également la nécessité de protéger certaines technologies de pointe qui pourraient être utilisées pour menacer notre sécurité nationale sans limiter indûment le commerce et l’investissement. Les principales démocraties du monde ont déclaré que le groupe « réduirait les dépendances excessives dans nos chaînes d’approvisionnement critiques » tout en soulignant la nécessité de coopérer avec la Chine, citant son rôle dans la communauté internationale et la taille de son économie. « Nous sommes prêts à établir des relations constructives et stables avec la Chine, reconnaissant l’importance de nous engager franchement avec la Chine et d’exprimer nos préoccupations directement à elle. Nous agissons dans notre intérêt national », indique le communiqué.

L’administration du président Joe Biden a précédemment informé des groupes industriels tels que la Chambre de commerce des mesures visant à freiner les investissements américains en Chine, selon les médias. De telles règles signifieraient des directives plus strictes pour les entreprises américaines qui seront tenues d’informer le gouvernement de nouveaux investissements dans des entreprises technologiques chinoises, selon Politique. Les transactions dans des secteurs critiques tels que les micropuces seront également interdites, selon la publication. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a également déclaré aux journalistes que Londres était disposée à suivre l’exemple des États-Unis concernant les restrictions aux investissements chinois, a rapporté le Financial Times.

Découplage des risques à venir ?

Avant le sommet du G-7 du week-end, les économistes de Goldman Sachs Hui Shan et Andrew Tilton ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que des mesures soient prises par le Comité sur l’investissement étranger aux États-Unis, ou CFIUS – une agence gouvernementale américaine qui examine les accords impliquant des investissements étrangers dans le États-Unis pour voir si la transaction porte atteinte à la sécurité nationale du pays. Dans une note présentant l’ensemble de mesures plus tôt ce mois-ci, ils ont déclaré qu’il pourrait y avoir « plus d’accent sur l’affinement des régimes tarifaires, de contrôle des exportations et d’investissement existants une fois que les cadres de base seront en place ».

« Nous nous attendons à ce qu’ils se concentrent assez étroitement sur les semi-conducteurs avancés et les technologies connexes, parallèlement aux contrôles des exportations de l’automne dernier, et ne prévoyons pas de restrictions importantes sur les investissements de portefeuille sur le marché secondaire. »

Dommages « profonds »

L’impact d’un fossé grandissant entre les États-Unis et la Chine pourrait entraîner de nouveaux dommages, ont déclaré les économistes d’Allianz dans une note mercredi dernier. « Les implications économiques d’un nouveau découplage entre l’Occident et la Chine pourraient être considérables », ont-ils écrit, ajoutant que les dommages causés à l’économie chinoise pourraient être « loin d’être négligeables ». « La Chine pourrait riposter en réduisant l’approvisionnement en matières premières critiques dans lesquelles elle occupe une position dominante, ce qui pourrait gravement perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales », ont-ils déclaré. « Mais cela est peu probable car il applique déjà certaines formes de restrictions d’investissement à l’étranger et se tourne toujours vers le pragmatisme économique. »

Le facteur taïwanais

De nouvelles escalades pourraient potentiellement se produire dans les relations américano-chinoises après que Washington a conclu vendredi des négociations avec Taïwan sur un certain nombre de points commerciaux, marquant un accord potentiel sur la première partie de l’accord bilatéral. Initiative « Commerce du XXIe siècle ». Le premier accord dans le cadre de l’initiative comprend : l’administration douanière et la facilitation des échanges, les bonnes pratiques réglementaires, la réglementation intérieure des services, la lutte contre la corruption et les petites et moyennes entreprises, le bureau du représentant américain au commerce a déclaré dans un communiqué.

