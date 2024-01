Les dirigeants du « Freedom Caucus » du Missouri évincés de la présidence du Sénat en raison de tactiques de blocage – Missouri Independent

Le Guerre civile républicaine Le Sénat du Missouri a atteint un nouveau crescendo de conflits mardi, lorsque le président du Sénat Pro Tem Caleb Rowden a démis quatre membres de leurs présidents de comité et a déclaré qu’il agissait contre « un petit groupe de créatures des marais ».

L’action contre les membres du Freedom Caucus nouvellement formé a supprimé les prérogatives traditionnelles des législateurs de haut rang et a même relégué les quatre personnes ciblées sur des places de stationnement aussi éloignées que possible du bâtiment du Capitole du Missouri.

Rowden a déclaré qu’il avait été contraint d’agir après que les membres du caucus a bloqué le Sénat pendant 11 heures jeudi dans une tentative infructueuse d’imposer une action sur des projets de loi, ce qui rendrait plus difficile l’adoption d’une pétition d’initiative.

Les esprits s’échauffent au Sénat du Missouri pendant la lutte du GOP sur les modifications de la pétition d’initiative

“Le début de la session législative de 2024 au Sénat du Missouri a été tout simplement embarrassant”, a déclaré Rowden lors d’une conférence de presse. “Une salle conçue pour être occupée par des hommes et des femmes d’État civils et dotés de principes, a été envahie par un petit groupe de créatures des marais qui me rappellent trop souvent plus mes enfants que mes collègues.”

Les membres du Freedom Caucus ont répondu lors de leur propre conférence de presse, puis ont porté leurs plaintes devant le Sénat. Pendant près de quatre heures, ils ont fait obstruction à l’approbation du journal et se sont plaints des mesures punitives de Rowden.

Rowden, a déclaré le sénateur Rick Brattn de Harrisonville, est « quelqu’un qui veut sortir et dire que nous apportons la paix, mais qui ne veut rien apporter d’autre que la guerre ».

Les deux camps se sont mutuellement accusés d’avoir utilisé l’attention du public sur la lutte pour remporter des votes lors des primaires de l’État plus tard cette année. Trois des membres qui ont été déchus de la présidence – les sénateurs Bill Eigel, Denny Hoskins et Andrew Koenig – briguent un poste à l’échelle de l’État, tout comme Rowden.

Rowden et Hoskins, un républicain de Warrensburg, sont tous deux candidats au poste de secrétaire d’État.

“Le caucus du chaos a choisi d’utiliser le Sénat du Missouri comme lieu pour tenter de sauver ses campagnes languissantes à l’échelle de l’État et détruire intentionnellement l’institution dans le but de prétendre que le jeu est truqué contre eux”, a déclaré Rowden.

Hoskins, cependant, considérait cette action comme une tentative désespérée de Rowden de relancer sa campagne.

“Le sénateur Rowden utilise le même manuel que Joe Biden utilise contre le président Trump pour essayer de me faire taire et de gagner et de me battre dans une course à l’échelle de l’État en utilisant sa position de pouvoir pour être punitif”, a déclaré Hoskins.

Lorsque la séance en salle de l’après-midi s’est terminée, aucune des deux parties n’a été réduite au silence.

Rowden a tenu une deuxième conférence de presse de la journée devant son bureau, mais pas avant qu’Eigel n’ait approché les journalistes pour connaître sa version.

“Il n’a jamais été question de politique pour eux”, a déclaré Eigel. «Il s’agit d’individus qui tentent de préserver le pouvoir au détriment de ce que nous pensons être les problèmes pour lesquels les Républicains nous ont envoyés à Jefferson City.

Rowden a suggéré que toutes les règles visant à faire avancer le débat pourraient être invoquées, y compris une motion rarement utilisée pour mettre fin aux obstructions systématiques.

“Tout est sur la table”, a déclaré Rowden. «Nous allons remettre cet endroit en marche.»

Les changements annoncés par Rowden au comité sont les suivants :

Hoskins a perdu un siège au comité sénatorial des crédits et la présidence du comité du développement économique et de la politique fiscale.

Eigel, candidat au poste de gouverneur, a été démis de ses fonctions de président du Comité des anciens combattants, des affaires militaires et des pensions.

Brattin a été démis de ses fonctions de président du comité spécial sur la protection des actifs du Missouri contre les adversaires étrangers et de vice-président du comité des anciens combattants, des affaires militaires et des pensions et de l’éducation et du développement de la main-d’œuvre.

Koenig, candidat au poste de trésorier de l’État, a été démis de ses fonctions de président du comité de l’éducation et du développement de la main-d’œuvre.

Le Freedom Caucus comprend six sénateurs républicains, dont la plupart faisaient partie du parti. caucus conservateur dissous qui a bloqué l’action au sol en 2021 et 2022. Les deux autres – les sénateurs Jill Carter de Joplin et Nick Schroer de Defiance – n’ont perdu aucun siège de comité ni leur place de parking.

Après les conférences de presse, Eigel a tenu la parole au Sénat pendant une grande partie des quatre heures suivantes, interrogeant plusieurs des membres qui apparaissaient en faveur de Rowden.

Quand Eigel a demandé si ce étaient des divergences politiques qui avaient conduit au nouveau schisme, Rowden a répondu que c’était la tactique du Freedom Caucus.

“Ce que vous avez fait la semaine dernière visait à saper le leader du groupe”, a déclaré Rowden.

L’obstruction systématique de jeudi visait à forcer le renvoi en commission d’un projet de loi rendant plus difficile l’adoption d’un amendement constitutionnel par pétition d’initiative. Lorsque cela a échoué, les membres du Freedom Caucus ont fait de l’obstruction sur une liste de personnes nommées par le gouverneur Mike Parson et se sont plaints du fait que très peu de projets de loi, quels qu’ils soient, étaient renvoyés aux comités et que les priorités du GOP étaient perdues.

Rowden a proposé mardi de retirer cette question de la table en renvoyant chaque projet de loi présenté jusqu’à présent au cours de la session à un comité.

“Je suis prêt à retirer la balle de mon arme, ce qui me donne le pouvoir de dire que je vais faire référence ou non”, a déclaré Rowden.

Eigel a déclaré qu’il était trop tard pour rétablir la paix, puisque l’arme était déjà vide.

“Vous l’avez viré lorsque vous avez licencié quatre membres de la présidence de leurs commissions”, a déclaré Eigel. “Vous venez de tirer la plus grosse balle que vous aviez dans votre arme.”

Eigel a interrogé le sénateur Rusty Black de Chillicothe sur la décision de Rowden de supprimer les présidences et si cela profiterait au Sénat.

“À court terme, vous vivez l’enfer”, a déclaré Black. “En fin de compte, il faut décider si cela en valait la peine ou non.”

Un privilège pour les membres seniors du Sénat est une place de parking dans le sous-sol du Capitole. Eigel rigola lorsqu’il réalisa que sa place de parking avait été réattribuée.

“Oh non, ils l’ont fait maintenant”, dit-il. « Le marais va gagner. Ils ont pris nos places de parking.

Pendant que les 24 Républicains se battaient, les 10 Démocrates présents à la Chambre restaient pour l’essentiel silencieux. Le chef de la minorité sénatoriale, John Rizzo, de l’Indépendance, a déclaré que la lutte du GOP avait fait la une des journaux qui révélaient leur faiblesse.

“Les combats des républicains masquent leurs échecs, car ils ne parviennent pas à résoudre les problèmes qui préoccupent vraiment les Missouriens”, a déclaré Rizzo.

L’État a besoin d’agir en matière de financement des soins de santé, d’éducation et de garde d’enfants, a déclaré Rizzo.

«Ou bien», a-t-il dit, «ils peuvent continuer à trébucher dans l’impasse des attaques personnelles et des complaisances partisanes.»