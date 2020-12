Avec moins de 36 heures pour conclure un accord insaisissable sur un plan de relance de 900 milliards de dollars et éviter une interruption du financement gouvernemental, les législateurs et assistants américains ont travaillé samedi avec fébrilité pour finaliser les détails sur la façon de soutenir l’économie tremblante du pays et d’envoyer des milliards de dollars pour distribuer des vaccins et soutenir les Familles américaines et les entreprises.

Les deux chambres ont approuvé à la hâte vendredi un projet de loi provisoire de deux jours, donnant aux négociateurs une fenêtre pour élaborer à la fois un accord final et un texte législatif sur un accord de secours. On s’attend à ce que la mesure soit fusionnée avec un ensemble omnibus fourre-tout nécessaire pour maintenir le financement du gouvernement pour le reste de l’exercice.

Les dirigeants du Congrès espèrent bloquer les deux paquets de dépenses par le biais du Congrès et sur le bureau du président Trump avant que le financement n’expire à minuit dimanche.

«Nous devons adopter ces mesures avec un grand vote bipartisan et les faire promulguer sans plus tarder», a déclaré samedi le sénateur Mitch McConnell du Kentucky, le chef de la majorité, au Sénat.