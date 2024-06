Les dirigeants du Congrès invitent Netanyahu d’Israël à s’adresser aux législateurs américains

Washington — Les quatre principaux dirigeants de la Chambre et du Sénat ont invité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à s’adresser à une réunion conjointe du Congrès, malgré les divisions politiques sur la guerre en cours à Gaza.

« Nous nous joignons à l’État d’Israël dans votre lutte contre le terrorisme, d’autant plus que le Hamas continue de retenir captifs les citoyens américains et israéliens et que ses dirigeants mettent en péril la stabilité régionale », ont déclaré le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, le chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jeffries et le Sénat. » a écrit le chef de la minorité Mitch McConnell dans la lettre adressée à Netanyahu, publiée vendredi.

« Pour bâtir sur notre relation durable et souligner la solidarité de l’Amérique avec Israël, nous vous invitons à partager la vision du gouvernement israélien pour défendre la démocratie, combattre le terrorisme et établir une paix juste et durable dans la région », indique la lettre.

La date du discours n’était pas incluse dans l’invitation.

Divisions pendant la guerre

Cette invitation intervient alors que le débat a changé ces derniers mois sur le soutien américain à Israël, un allié de longue date, dans le cadre de sa guerre contre le Hamas à Gaza.

Certains démocrates ont appelé le président Biden à conditionner ou à interrompre l’aide militaire au pays en raison de sa conduite à Gaza, arguant qu’Israël a violé le droit humanitaire international. Environ 35 000 Palestiniens ont été tués dans le conflit, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, et nombre d’entre eux sont confrontés à la famine.

Dans des remarques de la Maison Blanche vendredi annonçant que Israël a présenté une nouvelle proposition de cessez-le-feuM. Biden a reconnu les divisions sur la guerre et a déclaré que les Palestiniens « ont enduré un véritable enfer dans cette guerre ».

« Je sais que c’est un sujet sur lequel les gens de ce pays ont des convictions profondes et passionnées. Moi aussi. C’est l’un des problèmes les plus difficiles et les plus compliqués au monde », a-t-il déclaré.

Le président a également déclaré qu’Israël avait atteint l’un de ses principaux objectifs de guerre et que « le Hamas n’est plus capable de mener un autre 7 octobre », faisant référence aux horribles attaques du Hamas à travers Israël l’année dernière qui ont fait plus de 1 200 morts. Ces attaques ont incité Israël à lancer la guerre dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas.

En mars, Schumer, le plus haut élu juif des États-Unis, appelé Netanyahu constitue un « obstacle majeur à la paix » et a déclaré qu’il « s’était égaré en laissant sa survie politique prendre le pas sur les meilleurs intérêts d’Israël ». Schumer, qui soutient Israël depuis longtemps, a également appelé son gouvernement à organiser de nouvelles élections.

« Il a été trop disposé à tolérer le bilan des civils à Gaza, qui pousse le soutien à Israël dans le monde entier à des niveaux historiquement bas », a déclaré le démocrate de New York dans un discours au Sénat. « Israël ne peut pas survivre s’il devient un paria. »

Quelques jours plus tard, Johnson, un républicain de Louisiane, a déclaré qu’il prévoyait d’inviter Netanyahu à s’adresser au Congrès. Schumer a déclaré dans un communiqué qu’« Israël n’a pas d’allié plus fort que les États-Unis » et qu’il « accueillera toujours favorablement l’opportunité pour le Premier ministre israélien de s’adresser au Congrès de manière bipartite ».

Schumer a récemment réitéré aux journalistes que la relation entre les États-Unis et Israël est « à toute épreuve et transcende tout premier ministre ou président ».

Des responsables américains, y compris ceux qui ont critiqué Netanyahu, ont pris sa défense au début du mois après la La Cour pénale internationale a annoncé qu’elle recherchait des mandats d’arrêt contre le Premier ministre et trois dirigeants du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés. Si un mandat d’arrêt est émis contre Netanyahu, il pourrait risquer d’être arrêté s’il se rend dans un pays qui reconnaît le tribunal. Ce n’est pas le cas des États-Unis.

La décision d’obtenir un mandat d’arrêt a été saluée par certains progressistes du représentant américain Mark Pocan, un démocrate du Wisconsin, dit il « serait plus qu’heureux de montrer à la CPI le chemin jusqu’à la Chambre pour délivrer ce mandat ». Le sénateur Bernie Sanders, indépendant du Vermont, a déclaré que la CPI « fait son travail ».

« Les élus démocratiques peuvent commettre des crimes de guerre », a déclaré Sanders au Sénat. « Nous ne pouvons pas appliquer le droit international uniquement lorsque cela nous convient. »

La Chambre travaille sur une législation prévoyant des sanctions contre la CPI en réponse.

Sanders a récemment déclaré CNN dans une interview, il a déclaré qu’il n’assisterait pas au discours de Netanyahu, qu’il a qualifié de « terrible idée ». Un certain nombre d’autres démocrates ont également exprimé leur opposition.

« Je ne pense tout simplement pas qu’il soit constructif que Netanyahu s’adresse, fasse un discours commun en ce moment. Point final », a déclaré aux journalistes la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, une démocrate de New York.

Avant le Memorial Day, Jeffries, également originaire de New York, a déclaré que l’idée selon laquelle les démocrates sont divisés sur la question « est exagérée ». Le représentant Pete Aguilar de Californie, qui préside le groupe démocrate de la Chambre des représentants, a ajouté que si Netanyahu est invité à s’exprimer devant un Congrès, « nous respecterons cela ».

Netanyahu s’est adressé pour la dernière fois à une réunion conjointe du Congrès en 2015 alors qu’il cherchait à convaincre les législateurs de torpiller les négociations entre l’administration Obama et l’Iran sur le programme nucléaire du régime.

Jaala Brown, Alan He, Nikole Killion et Ellis Kim ont contribué au reportage.

