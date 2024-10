Les dirigeants du comté de Wyandotte exigent du matériel de vote en espagnol, citant l’intégrité des élections

Au cours des 18 derniers mois, l’ACLU du Kansas et des groupes civiques ont exhorté le commissaire aux élections du comté de Wyandotte, Michael Abbott, à fournir du matériel de vote dans le comté – l’un des plus diversifiés de l’État – en espagnol.

Cette semaine, ils ont perdu patience.

Kansas City, Kansas, le maire Tyrone Garner, les responsables de l’ACLU du Kansas et d’autres dirigeants locaux ont publiquement appelé mardi Abbott et le secrétaire d’État du Kansas, Scott Schwab, à proposer de la documentation électorale en espagnol. La demande, faite lors d’une conférence de presse, faisait suite à des lettres envoyées à Abbott au cours de la dernière année et demie.

Moins d’un mois avant le jour du scrutin, la disponibilité d’informations électorales en espagnol pourrait contribuer à façonner la participation électorale dans le comté de Wyandotte, où plus d’un tiers des habitants sont hispaniques ou latino-américains.

« Nous entendons beaucoup parler aujourd’hui de l’intégrité des élections », a déclaré Michée Kubicdirecteur exécutif de l’ACLU du Kansas. « Mais l’intégrité des élections ne se limite pas à garantir que les votes sont comptés de manière équitable et précise. Une élection intègre est une élection où chaque citoyen éligible peut participer sur un pied d’égalité, où chacun est représenté et entendu.

Le comté de Wyandotte abrite 165 000 habitants, dont environ 29 % parlent une langue autre que l’anglais au sein du foyer, selon Données du recensement américain. Les résidents hispaniques ou latinos représentent environ 34 % de la population du comté. Seuls les citoyens américains sont autorisés à voter.

Les trois principales demandes de la coalition sont les suivantes : traduire en espagnol tous les documents produits localement et en ligne ; placer des documents imprimés sur les sites de vote qui informent les résidents de leurs droits à l’assistance linguistique ; et mettre des bulletins de vote en espagnol et des échantillons de bulletins de vote à la disposition des électeurs en personne et par anticipation.

Kubic a déclaré que ces efforts ont suscité des inquiétudes quant à d’éventuels litiges si les documents étaient élargis uniquement pour inclure l’espagnol et non d’autres langues. Il a qualifié ces déclarations de « tactique alarmiste bon marché et ridicule ».

« Il y a moins de fondement factuel pour ces affirmations que pour Sasquatch. »

Abbott a été nommé à ce poste par Schwab, un républicain. Abbott a renvoyé mardi les questions du Star à Schwab.

Malgré sa grande proportion d’hispanophones, le comté de Wyandotte ne tombe pas sous le seuil minimum pour déclencher des mandats pour les documents traduits définis par la loi fédérale sur les droits de vote, qui établit des exigences basées sur la maîtrise statistique de l’anglais d’une région. Certaines communautés comptant un nombre élevé d’anglophones non natifs fournissent volontairement de tels services.

Le bureau de Schwab a déclaré que la participation à l’article 203 du Voting Rights Act est déterminée tous les cinq ans par le US Census Bureau et fixe des exigences dans les comtés où plus de 5 % des résidents en âge de voter ont une maîtrise limitée de l’anglais. Son bureau a noté que six des 105 comtés du Kansas se conforment aux exigences fédérales.

« Nous croyons au respect des lois et directives fédérales », a déclaré Schwab dans un communiqué.

Certains fonctionnaires des comtés du Kansas couverts par l’article 203 ont trouvé ces exigences utiles.

Le comté de Ford, qui abrite Dodge City, est l’un de ces comtés. Greta Clark, présidente des Démocrates du comté de Ford, a déclaré que le fait de disposer de matériel électoral en espagnol est utile pour les électeurs locaux.

Ford et d’autres comtés du sud-ouest du Kansas comptent une grande part de résidents hispaniques. Selon le recensement de 2020, près de 60 % des résidents du comté de Ford sont hispaniques ou latino-américains.

Clark, qui enseigne des cours de préparation à la citoyenneté américaine depuis près de 20 ans, a déclaré que devenir citoyen naturalisé nécessite souvent d’apprendre une certaine quantité d’anglais. Pourtant, apprendre un peu d’anglais dans le but de devenir citoyen ne signifie pas que quelqu’un soit alphabétisé, a-t-elle souligné.

« Mon point de vue personnel est qu’il est très utile d’avoir du matériel en espagnol », a déclaré Clark.

Lors de la conférence de presse du comté de Wyandotte mardi, les défenseurs ont déployé des copies enroulées d’une pétition locale appelant à un meilleur accès aux langues sur le bulletin de vote. Plus de 1 000 habitants ont signé la pétition, selon l’ACLU.

Les partisans ont déclaré que la mesure améliorerait l’engagement des électeurs face à des politiques complexes, conduirait à une plus grande participation globale et offrirait aux nouveaux citoyens américains la possibilité d’exercer l’un de leurs droits les plus essentiels.

Karla Juarez, directrice exécutive de Advocates for Immigrant Rights and Reconciliation, ou AIRR, est devenue citoyenne en 2020 et a voté pour la première fois au Kansas. Elle a déclaré qu’elle et d’autres citoyens naturalisés méritaient un meilleur accès aux langues lors du scrutin.

« J’ai grandi aux États-Unis. J’ai été amené ici quand j’étais un jeune enfant. Je considère que je maîtrise parfaitement l’anglais, même si ce n’est pas ma langue maternelle, mais cela reste très difficile », a déclaré Juarez. «Je me retrouve encore à trouver le dictionnaire et à demander à mes amis ce que signifie le libellé de l’amendement?»

Juarez plaide pour l’accès à la langue espagnole d’abord, suivi d’autres langues, soulignant la diversité raciale du comté.

Erica Andradeprésident d’El Centro, Inc., une organisation à but non lucratif qui offre un soutien éducatif et social aux résidents hispaniques et latinos de la région de Kansas City, a déclaré que l’accès aux langues « est un droit essentiel que tous les résidents devraient avoir ».

« Pour les citoyens américains, le droit de vote n’est pas seulement l’un de nos droits essentiels. C’est aussi l’une de nos responsabilités les plus importantes », a déclaré Andrade. « Si vous n’êtes pas en mesure de comprendre pleinement ce que dit un bulletin de vote, cela ne fait que nuire à la capacité d’exercer ce droit et cette responsabilité que nous souhaitons pour tous nos résidents. »

Mardi, le maire Garner et la commissaire At-Large Melissa Bynum, 1er district, se sont prononcés en faveur de cet effort.

Garner a demandé au Conseil des commissaires du gouvernement unifié de soutenir une résolution qu’il envisage de présenter. En abordant la question, le maire a fait référence aux nombreux membres de la communauté latino-américaine et hispanique qui habitent dans le comté de Wyandotte.

« On parle beaucoup de fraude électorale et de choses de cette nature. Mais ce sur quoi nous devons également nous concentrer, c’est la privation du droit de vote et son impact sur les gens », a déclaré le maire.

Garner, qui est noir, a également souligné les marches pour les droits civiques de 1965 de Selma à Montgomery, en Alabama, pour protester contre les politiques racistes de Jim Crow et plaider pour l’accès des Noirs américains au scrutin.

« Je ne serais pas ici aujourd’hui en tant que maire sans les durs combats de sang, de sueur et de larmes qui ont été déployés pour garantir que tous les gens aient le droit de voter », a-t-il déclaré.