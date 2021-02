Les dirigeants du Bachelor désireux de remplacer l’hôte Chris Harrison par Michael Strahan ou Robin Roberts après un scandale de racisme

MICHAEL Strahan et Robin Roberts sont tous deux considérés comme des remplaçants de Chris Harrison dans The Bachelor, The Sun peut révéler.

Michael apportera « un niveau de stabilité » à The Bachelor, selon des sources, car il est censé remplacer Chris Harrison, tandis que Robin serait un excellent choix pour apporter « un peu de gravité et de sérieux ».

Au milieu du contrecoup continu du scandale du racisme, Chris a été «gelé» des discussions à ABC pendant qu’ils discutent de qui, le cas échéant, devrait remplacer l’hôte de longue date.

S’adressant exclusivement au Soleil, Bachelier les initiés admettent que la star de la télévision Michael est considérée comme le remplaçant de Chris, avec des sources affirmant que Strahan est « le bon mélange de nouvelles et de show business » pour gérer le rôle de supervision de la série ABC.

D’ACCORD! à l’origine, a annoncé la nouvelle, mais bien que Strahan soit un favori, il y a une série de problèmes qui devraient être réglés pour décrocher le rôle à temps plein.

The Sun comprend que les dirigeants d’ABC veulent s’assurer qu’ils ont le bon message et apporter un niveau de stabilité au remplaçant de Harrison, qui ne reviendra peut-être pas pour la prochaine série.

Les initiés disent que si sa position de producteur exécutif est sûre, il y a un «temps à attendre avant de savoir si Chris peut revenir à l’écran».

Strahan, s’il était réservé, superviserait la cérémonie After the Final Rose de Matt James et la prochaine saison de The Bachelorette.

Des décisions seront prises dans les prochains jours, selon des sources, ajoutant que la réservation de Strahan « nécessiterait des négociations délicates » étant donné ses engagements Fox et son rôle de GMA à New York.

Le célibataire filme habituellement à Los Angeles, bien qu’en raison de la pandémie, il ait été filmé ces dernières saisons uniquement dans des complexes de Palm Springs, en Californie et en Caroline du Nord.

Le soleil a précédemment révélé que depuis l’émission est resté sous le feu pour ses controverses sur la race, des personnes de couleur sont embauchées «à tous les niveaux» pour ajouter de la diversité dans les coulisses.

Avec Chris, 49 ans position sur le billot comme le contrecoup fait rage pour ses commentaires, une source dit que c’est une question de «quand, pas si» Chris obtiendra le démarrage.

L’initié a déclaré en exclusivité au Sun: «Ce n’est qu’une question de temps avant qu’une annonce ne soit faite que Chris ne reviendra pas.

«À ce stade, ce n’est pas si, c’est quand. On parle encore de le garder en tant que producteur exécutif.

«Mais à moins que Chris ne change la donne, son rôle devant la caméra est terminé.»

Les fans ont réclamé Chris être renvoyé après avoir fait une série de Commentaires « inacceptables » en discutant avec l’ancien Baccalauréat, Rachel Lindsay – le premier plomb noir dans l’histoire de l’émission.

Chris a demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour Rachael Kirkconnell, 24 ans, après photos refaites à la surface lui a montré assister à un Fête de la plantation «Old South» avec des liens profonds avec la Confédération en 2018.

Le Matt James Le favori a également été accusé d’aimer les publications controversées sur les réseaux sociaux qui incluent le drapeau confédéré et le contenu pro-Trump «MAGA».

The Sun a contacté les représentants de Michael et Robin pour obtenir leurs commentaires.