Les dirigeants d’OpenAI derrière ChatGPT appellent à réglementer l’IA et la « superintelligence »

Dans une déclaration publiée sur le site Web de l’entreprise cette semaine, les cofondateurs Greg Brockman et Ilya Sutskever, ainsi que le PDG Sam Altman, ont fait valoir qu’un régulateur international deviendrait éventuellement nécessaire pour «inspecter les systèmes, exiger des audits, tester la conformité aux normes de sécurité , (et) imposent des restrictions sur les degrés de déploiement et les niveaux de sécurité.

Au cours de la prochaine décennie, « il est concevable que… les systèmes d’IA dépasseront le niveau de compétence des experts dans la plupart des domaines et réaliseront autant d’activités productives que l’une des plus grandes entreprises d’aujourd’hui », a écrit l’équipe OpenAI. « En termes d’avantages et d’inconvénients potentiels, la superintelligence sera plus puissante que les autres technologies auxquelles l’humanité a dû faire face dans le passé. Nous pouvons avoir un avenir considérablement plus prospère; mais nous devons gérer le risque pour y arriver.