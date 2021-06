Les dirigeants divisés sur les nouveaux pourparlers malgré le sommet Biden-Poutine

LONDRES – Les plans de la France et de l’Allemagne pour reprendre les pourparlers avec la Russie ont échoué, car un certain nombre d’autres dirigeants de l’UE restent sceptiques quant à un réengagement avec le Kremlin.

« Le Conseil européen attend des dirigeants russes qu’ils fassent preuve d’un engagement et d’un engagement politique plus constructifs et qu’ils mettent fin aux actions contre l’UE et ses États membres, ainsi que contre les pays tiers », ont déclaré les 27 dirigeants dans une déclaration commune à l’issue de leur premier jour de pourparlers. à Bruxelles.

« Le Conseil européen appelle la Russie à assumer pleinement sa responsabilité d’assurer la pleine mise en œuvre des accords de Minsk comme condition clé de tout changement substantiel de la position de l’UE », ont-ils ajouté.

L’accord de Minsk fait référence à un accord conclu par la France, l’Allemagne, l’Ukraine et la Russie, initialement en 2015, visant à instaurer un cessez-le-feu dans l’est de l’Ukraine et une désescalade globale des tensions. Au lieu de cela, l’OTAN a déclaré la semaine dernière que la Russie avait intensifié ses activités dans la région.

En tant que tels, les dirigeants de l’UE ont déclaré que la branche exécutive de l’UE devrait « présenter des options pour des mesures restrictives supplémentaires, y compris des sanctions économiques » au cas où la Russie poursuivrait « d’autres activités malveillantes, illégales et perturbatrices ».

« Nous n’avons pas pu nous mettre d’accord sur une base pour organiser une réunion au niveau du leadership, mais il est important pour moi que nous maintenions un dialogue et que nous le développions à l’avenir. Personnellement, j’aurais aimé que des mesures plus courageuses soient prises, mais cela est également bon, et nous continuerons à y travailler », a déclaré vendredi matin la chancelière allemande Angela Merkel.