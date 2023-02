Les dirigeants d’Intel réduisent légèrement la rémunération globale après un mauvais trimestre

Cependant, la grande majorité de la rémunération de Gelsinger provient d’attributions d’actions et d’options. Le salaire de base de Gelsinger était de 1,25 million de dollars, selon sa lettre d’offre, soit un peu moins de 0,7% de sa rémunération totale de près de 179 millions de dollars pour 2021, sa première année au poste le plus élevé. Le cours de l’action Intel a chuté de plus de 50 % depuis février 2021, qui était son premier mois en tant que PDG.

Les coûts réels peuvent être ressentis par les employés de base d’Intel, qui, comme de nombreux Américains, dépendent des paiements de primes et des programmes de contrepartie à la retraite.

Intel réduira de moitié la correspondance 401(k) de 5 % à 2,5 %, ce qui pourrait permettre à Intel d’économiser des centaines de millions de dollars. L’entreprise a dépensé 489 millions de dollars en 2022 pour égaler les cotisations des employés aux régimes de retraite qualifiés, selon le rapport annuel d’Intel. Intel suspendra également les augmentations au mérite et les primes trimestrielles.

Les réductions de salaire d’Intel auront également un impact sur d’autres dirigeants. Les membres de l’équipe de direction bénéficieront d’une réduction de 15 %. Les cadres supérieurs et les cadres intermédiaires verront leur salaire baisser de 10 % et 5 %, respectivement. Les employés de niveau inférieur ne seraient pas affectés par les réductions de salaire, a déclaré la société Le journal de Wall Street.

“Alors que nous continuons à naviguer dans les vents contraires macro-économiques et à réduire les coûts dans l’ensemble de l’entreprise, nous avons apporté plusieurs ajustements à nos programmes de rémunération et de récompenses des employés pour 2023. Ces changements sont conçus pour avoir un impact plus important sur notre population de cadres et contribueront à soutenir le investissements et la main-d’œuvre globale nécessaires pour accélérer notre transformation et réaliser notre stratégie à long terme », a déclaré la société.

La société a déclaré une perte nette de 644 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2022 et a offert de faibles perspectives pour 2023, y compris une baisse de 40 % des ventes d’une année sur l’autre au cours du trimestre de mars. Rival d’Intel DMLA d’autre part, ont battu à la fois le haut et le bas, mais ont baissé de 10 % pour le trimestre à venir.

Les actions Intel ont baissé d’un peu plus de 1% à l’ouverture.