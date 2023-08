Les dirigeants des Six Nations affirment que Robbie Robertson a apporté un soutien inestimable au centre culturel

TORONTO-

Un geste du regretté musicien Robbie Robertson a attiré l’attention sur le projet de restauration culturelle d’une communauté des Six Nations et les dirigeants locaux prévoient qu’il aura un impact positif durable.

Heather George, directrice exécutive du Woodland Cultural Centre à Brantford, en Ontario, a déclaré qu’une demande publique de la famille de Robertson de faire un don aux efforts de collecte de fonds du centre pour un nouveau bâtiment a déjà attiré beaucoup d’attention alors que la nouvelle du décès du musicien se répandait mercredi à 80 ans. ans.

« L’un de mes espoirs est que plus de gens découvrent Woodland, le travail que nous faisons et l’histoire de notre site », a déclaré George lors d’un entretien téléphonique.

Le Woodland Cultural Centre est situé sur le territoire des Six Nations et fait partie de l’ancien terrain du pensionnat indien Mohawk Institute. L’école a fermé ses portes en 1970 et est maintenant préservée en tant qu’espace historique pour éduquer les gens sur les impacts du système des pensionnats.

Le centre culturel fournit des ressources pour promouvoir la langue et l’histoire autochtones dans le but de partager l’histoire du peuple Haudenosaunee à travers des expositions et des performances.

Robertson, surtout connu comme l’ancien guitariste de l’influent groupe de rock américain des années 1970, The Band, était un défenseur fréquent des Six Nations de Grand River où il a passé une partie de sa jeunesse.

Il a ouvert son autobiographie de 2016 « Testimony: A Memoir » en reconnaissant la communauté comme un élément extrêmement influent de qui il est devenu. Il a expliqué que c’était l’endroit où il avait appris la musique et « la narration sérieuse ».

Ses mémoires sont parsemées de souvenirs vifs de son passage dans la communauté et de souvenirs de l’éducation appauvrie à laquelle ont été confrontés sa mère cayuga et mohawk et d’autres parents.

Ces expériences ont encadré les propres convictions de Robertson de consacrer une partie de sa vie à attirer l’attention sur la musique et l’art autochtones, en particulier auprès des jeunes créateurs.

Le Woodland Cultural Centre a reçu une partie de ce soutien lorsque Robertson a récemment accepté de servir de président honoraire pour une campagne visant à remplacer l’ancien bâtiment, qui était en très mauvais état. Une demande de sa famille pour des dons au lieu de fleurs est devenue une partie imprévue de ce soutien.

« (Des personnes) comme Robbie ont été impliquées dans de nombreux mouvements très importants pour les arts et la culture autochtones, mais généralement dans les coulisses », a déclaré George.

« Nous avons ces énormes conversations en cours en ce moment sur le rapatriement et les droits des Autochtones. Et je pense que parfois, la culture et le patrimoine ne bénéficient pas toujours d’une grande visibilité en termes de réflexion sur la guérison ou le bien-être communautaire. »

Ava Hill, coprésidente du comité de la capitale pour le projet du Woodland Cultural Center, a déclaré qu’elle anticipait un impact « énorme » du nom de Robertson.

L’ancien chef des 56e et 57e Conseils élus des Six Nations a rencontré la musicienne pour la première fois il y a une dizaine d’années alors qu’elle occupait le poste de direction. Elle a déclaré que Robertson approfondissait ses liens avec la communauté à l’époque tout en demandant sa carte de statut, qu’il a finalement reçue avant une visite vers 2018.

« Je pense qu’il était très fier de dire qu’il était membre des Six Nations parce que je me souviens qu’il montrait sa carte à tout le monde », a-t-elle ri.

Les deux sont restés en contact occasionnellement par e-mail ces dernières années, ce qui a conduit à son implication dans le projet de centre culturel.

« Il s’est toujours inquiété de ce qui se passait dans la brousse », a-t-elle déclaré.

« Quand nous avons commencé, je n’arrêtais pas de penser, ‘Oh, je ne peux pas attendre le jour où ça s’ouvrira et nous pourrons avoir Robbie ici, parler aux gens et peut-être jouer de sa guitare. »‘

Hill a déclaré qu’elle était toujours en train de traiter la réalisation qui ne peut plus se produire.

Cependant, des milliers de dollars de dons ont déjà été versés au centre Woodland après la mort de Robertson.

La réponse la laisse espérer que les organisateurs trouveront des moyens d’honorer Robertson alors qu’ils construisent un espace positif pour les artistes autochtones et « brisent ce cycle de traumatismes intergénérationnels que tant de nos gens ont subi à cause des pensionnats ».

« L’une des façons dont nous pouvons (faire cela) est de donner de l’espoir et de l’inspiration aux gens », a-t-elle ajouté.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 août 2023.