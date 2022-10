Les dirigeants des Premières Nations veulent des changements à la justice dans les réserves alors que les tribunaux accessibles par avion reprennent dans le nord de l’Ontario

Alors que les audiences des tribunaux par avion reprennent dans les Premières Nations du nord-ouest de l’Ontario après une longue pause en raison de la pandémie de COVID-19, une organisation qui fait la promotion de la justice communautaire espère provoquer une discussion plus large sur la justice dans les réserves.

Nishnawbe Aski Legal Services s’est associé à plusieurs cabinets de conseil pour dialoguer avec les communautés sur le retour des tribunaux, a déclaré le directeur des services juridiques, Don Rusnak.

“Il y avait une série de questions pour les communautés, principalement axées sur les mesures de santé et de sécurité sur ce que les communautés exigeaient pour que les parties au tribunal reviennent”, a-t-il déclaré.

“Mais il y a une discussion à plus long terme, qui a été intégrée aux questions, concernant” À quoi ressemble le système judiciaire à plus long terme dans les communautés? “”

Le ministère provincial du Procureur général finance les consultations par l’intermédiaire de la Division de la justice autochtone, a-t-il déclaré.

Le directeur des services juridiques de Nishnawbe Aski Legal Services, Don Rusnak, a déclaré qu’il était «intrinsèquement problématique» d’imposer le système de justice «occidental» aux Premières Nations. (Soumis par Don Rusnak)

Le système judiciaire accessible par avion amène des juges, des avocats et du personnel judiciaire dans les collectivités pour une seule journée à la fois pour entendre un large éventail de questions — souvent dans une école ou un centre communautaire.

L’entourage doit voyager dans au moins deux avions séparés en raison de la nature contradictoire du système judiciaire, a expliqué Rusnak.

Il y a 29 tribunaux accessibles par avion en Ontario. Vingt-quatre d’entre eux se trouvent dans le Nord-Ouest, selon un rapport de 2013 de la Cour de justice de l’Ontario.

Le système a évolué au cours des 55 dernières années en réponse à une plus grande présence policière dans le Nord, selon ce même rapport.

Auparavant, dit-il, les connexions entre les communautés accessibles par avion et le reste de l’Ontario étaient plus ténues. De nombreuses communautés étaient plus petites qu’elles ne le sont aujourd’hui, n’étaient accessibles que par hydravion ou hydravion à skis en raison du manque de pistes d’atterrissage et disposaient de peu d’infrastructures de communication. De plus, dit-il, les défis sociaux et économiques tels que la toxicomanie étaient rares à la fin des années 1960.

La « justice occidentale » ne convient pas aux Premières Nations

Mais l’idée d’apporter ce que Rusnak a appelé la “justice occidentale” aux communautés des Premières nations est intrinsèquement problématique, a-t-il déclaré.

“Beaucoup de problèmes dans les communautés sont enracinés dans l’interaction entre une loi occidentale et une sorte de choc des cultures, et les réalités qui se produisent dans les communautés des Premières nations”, a-t-il déclaré.

Selon les critiques, les opérations quotidiennes du système judiciaire sans rendez-vous sont également problématiques, car la nécessité d’entendre un dossier complet d’affaires lors d’une visite rapide et aller-retour conduit à des décisions qui ne servent ni le la communauté ou l’accusé.

D’une part, disent-ils, ceux qui commettent des infractions graves se retrouvent souvent avec une tape sur les doigts.

Donny Morris est le chef de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug. Il a dit qu’il craignait que les trafiquants de drogue ne s’en tirent avec des peines légères alors que la drogue paralysait sa communauté. (Youtube)

“Surtout dans le commerce de la drogue, j’aimerais voir une longue incarcération pour décourager le trafic de drogue dans nos communautés, car cela nous paralysait vraiment”, a déclaré le chef de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, Donny Morris.

Les membres de la communauté savent qui traite, mais ils hésitent à les signaler aux autorités, a-t-il dit, car ils ne leur font pas confiance pour prendre les mesures appropriées.

Le récent meurtre de masse dans la nation crie de James Smith en Saskatchewan – perpétré par un homme ayant des antécédents d’infractions violentes – fournit une leçon sur les dangers potentiels de ne pas prendre au sérieux les crimes violents, a déclaré Rusnak.

“La semaine dernière, nous avons eu notre assemblée générale annuelle où l’un des participants a évoqué une histoire très troublante et triste concernant un membre de la famille qui a été victime d’un crime … impliquant un récidiviste”, a-t-il déclaré.

Mais Rusnak a également comparé le système judiciaire à un monstre qui arrache les délinquants primaires, souvent des jeunes, et les piège.

Un “monstre” qui piège les délinquants

“Il leur est très difficile d’échapper à l’emprise du système qui les entraîne simplement dans un cycle d’infractions et de récidives”, a-t-il déclaré.

Ceux qui sont envoyés en prison ne reçoivent aucun conseil ou aide pour se réinsérer dans la communauté de manière satisfaisante une fois libérés, a déclaré Allan Rae, le conseiller de bande de la Première Nation de Sandy Lake qui détient le portefeuille de la justice pour la communauté.

“Ils fréquentent des personnes négatives, comme des membres de gangs”, a-t-il déclaré.

Une solution possible que Rusnak, Morris et Rae pointent tous est l’amélioration de l’infrastructure.

Morris veut un nouveau palais de justice intégré et un détachement de police qui, espère-t-il, favorisera une plus grande présence policière dans la communauté et un système judiciaire plus attentif, a-t-il déclaré.

“Si nous avions une installation appropriée, je pense qu’ils arriveraient tôt et rentreraient tard”, a-t-il déclaré à propos des juges, du personnel judiciaire et des avocats, qui travaillent actuellement dans une salle communautaire lorsqu’ils sont en ville.

Le gouvernement fédéral finance des centres de justice des Premières Nations en Colombie-Britannique

Sandy Lake envisage un centre de guérison et de bien-être qui soutiendrait les personnes impliquées dans le système de justice pénale, a déclaré Rae.

“Trop souvent, les clients sont retirés de la communauté. Il n’y a pas de conseils appropriés dans le système carcéral”, a-t-il déclaré.

“Avec le centre de guérison et de bien-être, je crois que la communauté aurait une assistance plus positive, un engagement approprié avec la personne accusée, en particulier avec les jeunes.”

Le gouvernement fédéral s’est associé à la province de la Colombie-Britannique et au BC First Nations Justice Council en janvier pour construire des centres de justice pour les Autochtones dans cette province.

Il a engagé 8,9 millions de dollars dans le projet.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il financerait des projets comme ceux que Rae et Morris proposent dans les Premières Nations du nord-ouest de l’Ontario, David Taylor, porte-parole du procureur général David Lametti, a renvoyé la question à la province, affirmant que la province est responsable de l’administration de la justice. .

Pendant ce temps, Taylor a vanté le partenariat du gouvernement avec l’Ontario et les chefs de l’Ontario sur une table de collaboration établie le printemps dernier pour combler les lacunes dans les services aux Premières Nations.

“La table de collaboration est un forum tripartite où les obstacles à l’application et à la poursuite des lois des Premières Nations doivent être identifiés”, a déclaré Taylor. “L’objectif de la table est d’élaborer des recommandations concrètes et durables qui garantiront que les lois des Premières Nations peuvent être appliquées et poursuivies de manière cohérente et fiable.”

Un porte-parole du ministère provincial du Procureur général a déclaré que, pour sa part, la province oriente des fonds vers un accès Internet haute vitesse fiable et des équipements de vidéoconférence pour permettre des procédures judiciaires virtuelles dans les 29 communautés dotées de tribunaux accessibles par avion.

Bien que les tribunaux virtuels ne remplacent pas le système judiciaire par avion, a-t-il déclaré, ils compléteraient le système et amélioreraient l’accès à la justice.