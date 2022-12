Les dirigeants des Premières Nations rejettent la proposition de loi sur les armes à feu de Trudeau, invoquant un risque pour les droits issus de traités

Les chefs de l’Assemblée des Premières Nations ont voté jeudi pour s’opposer publiquement au projet de loi sur le contrôle des armes à feu proposé par le gouvernement libéral et s’opposer aux projets de loi sur la souveraineté dans les législatures de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Les trois projets de loi enfreindraient les droits issus de traités, ont déclaré les dirigeants des Premières Nations.

Un amendement au projet de loi C-21, qui est actuellement débattu par les députés, vise à créer une définition évolutive des armes « d’assaut » et à l’enchâsser dans la loi, permettant au gouvernement d’interdire des centaines de modèles d’armes à feu.

Certains dirigeants des Premières Nations se disent inquiets de voir des fusils utilisés pour la chasse sur la liste et ont voté pour prendre position contre le projet de loi, qui, selon eux, porte atteinte à leurs droits issus de traités.

« Nous nous opposons totalement à ce projet de loi », a déclaré le chef Dylan Whiteduck de Kitigan Zibi Anishinabeg au rassemblement.

Il dit que ces armes sont un « outil », pas une arme.

L’APN, une organisation nationale de défense des droits représentant plus de 600 Premières Nations à travers le pays, avait déjà soulevé des préoccupations concernant les effets potentiels de la législation sur les droits de chasse lors d’une réunion du comité de la Chambre des communes qui étudie le projet de loi.

Jeudi, les chefs ont adopté une résolution d’urgence qui a été présentée avec un soutien unanime lors de leur assemblée spéciale. Il a demandé à l’APN de pousser le gouvernement à apporter des modifications au projet de loi, notamment en veillant à ce que les armes d’épaule utilisées par les chasseurs des Premières Nations ne soient pas visées par l’interdiction, et à améliorer ses consultations avec les groupes concernés.

Les chefs ont également voté en faveur du soutien des Premières Nations de la Saskatchewan dans leur opposition à la Saskatchewan First Act déposée par le premier ministre du Parti de la Saskatchewan, Scott Moe.

Et l’assemblée a affirmé que les dirigeants autochtones de l’Alberta pouvaient compter sur son soutien dans leur lutte contre la propre loi sur la souveraineté de la province, présentée la semaine dernière par la première ministre du Parti conservateur uni, Danielle Smith.

Après avoir prononcé un discours devant l’assemblée sur les engagements de son gouvernement envers la réconciliation, le premier ministre Justin Trudeau a été pressé sur la question. Un représentant de la nation crie d’Onion Lake, située près de la frontière entre la Saskatchewan et l’Alberta, a demandé pourquoi le gouvernement fédéral, en tant que signataire des traités, ne faisait pas plus pour s’opposer à une telle législation.

«Nous sommes extrêmement préoccupés par ce que la Sovereignty Act en Alberta et le projet de loi 88 en Saskatchewan représentent en termes de contestations des droits issus de traités qui sont fondamentaux au Canada et doivent être respectés», a déclaré Trudeau aux chefs.

Il a ajouté que les gouvernements provinciaux peuvent adopter des lois avec lesquelles son gouvernement n’est pas d’accord, mais la façon de les contester est de passer par les tribunaux, et non sur le ring politique.

Au sujet des armes à feu, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui a également pris la parole lors de l’événement jeudi, a déclaré aux journalistes qu’il respectait le droit de l’APN d’exprimer ses préoccupations concernant la législation.

“Ce n’est pas un débat facile, quel que soit votre point de vue ou votre parcours”, a-t-il déclaré. “C’est un débat émotionnel.”

Mendicino a répété que la loi est conçue pour garder les armes telles que l’AR-15 hors de portée des gens – et non pour cibler les fusils utilisés par les chasseurs autochtones.

Interrogé sur la possibilité que les armes de chasse soient retirées de la définition proposée par le gouvernement des armes à feu prohibées, le ministre s’en est remis aux députés qui étudient toujours le projet de loi.

Il a dit qu’il est ouvert à plus de débat sur la question et respecte le processus parlementaire. “Je pense que nous pouvons aller de l’avant et je pense que l’APN, je l’espère, envisage cela.”

Plus tôt, dans son discours à la foule, Mendicino a noté que les peuples autochtones sont touchés de manière disproportionnée par la violence armée.

Le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, qui s’est également adressé aux chefs plus tôt dans la journée, leur a dit qu’il partageait leurs préoccupations concernant l’effet de la législation sur les armes à feu sur les droits issus des traités.

“Tout amendement qui contrevient de quelque manière que ce soit à vos droits issus de traités est un amendement que nous n’appuierons pas”, a déclaré Singh.

Le chef conservateur Pierre Poilievre, qui est l’un des critiques les plus virulents du projet de loi et de l’amendement, ne s’est pas présenté en personne pour livrer son premier message aux chefs en tant que chef du parti. Son bureau a dit qu’il était hors de la ville.

Au lieu de cela, Poilievre a fourni une courte vidéo, dans laquelle il a parlé de son soutien pour aider les nations à parvenir à la réconciliation économique. Il a été joué avant que les chefs ne débattent d’un ensemble de résolutions concernant les survivants des pensionnats.

Après la fin de la vidéo, quelques huées ont pu être entendues du public. Le chef de la Première Nation de Nipissing, Scott McLeod, s’est dirigé vers un microphone dans la salle et a supplié les organisateurs de « ne plus jamais mettre une vidéo comme celle-là devant nos survivants des pensionnats », ce qui a valu les applaudissements de la foule.

—Stephanie Taylor, La Presse Canadienne

