Les dirigeants des Premières Nations pan Sask. Premier acte, menace de poursuites judiciaires et de blocus

Les dirigeants des Premières Nations ont un message pour le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe : tuez la controversée Première loi de la Saskatchewan ou faites face à des blocages, à des poursuites judiciaires et à d’autres conséquences.

“Nous avons des mandats des chefs en assemblée pour avancer légalement [and] politiquement », a déclaré Bobby Cameron, chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, vendredi après-midi.

“Et nous sommes sur le point de commencer à bloquer.”

Cameron et des dizaines d’autres chefs se sont réunis à Saskatoon vendredi, car ce qu’ils disent était une démonstration publique de force et d’unité contre la loi.

Le gouvernement provincial a déposé la Saskatchewan First Act cet automne, la qualifiant d’affirmation de la compétence provinciale exclusive sur les ressources naturelles et d’autres droits. Cette affirmation est fondée sur l’accord controversé de 1930 sur le transfert des ressources naturelles entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.

Cependant, les dirigeants des Premières nations n’ont pas été consultés avant la négociation de l’accord de 1930.

Ils disent également que les droits des Autochtones et les traités numérotés – dont la plupart sont antérieurs à la création de la province de la Saskatchewan de plusieurs décennies – remplacent toute loi provinciale. Ce principe a été confirmé dans de nombreuses décisions récentes de la Cour suprême du Canada, des Nations Unies et d’autres organismes, notent-ils.

Cameron a déclaré qu’une action en justice était en cours et que les blocages pourraient commencer au cours de la nouvelle année. Cela dépendra des communautés individuelles, a déclaré Cameron, mais la Fédération des nations autochtones souveraines sera là pour les soutenir.

Les ressources sur lesquelles la province tente d’exercer sa compétence « sont pour nos enfants à naître », a déclaré vendredi la chef de la Première nation Moosomin, Cheryl Kahpeaysewat.

“Nos ancêtres n’ont pas cédé les ressources. Ils n’ont signé que jusqu’à la profondeur de la charrue pour l’agriculture”, a-t-elle déclaré, citant le libellé de l’un des traités numérotés.

“Rien dans le Saskatchewan First [Act] reconnaît nos traités.”

Les dirigeants affirment que l’introduction par le gouvernement de la Saskatchewan de la Saskatchewan First Act ignore encore une fois les droits et l’histoire des Premières Nations.

La chef de la bande indienne de Lac La Ronge, Tammy Cook-Searson, a déclaré que la loi pourrait porter atteinte à l’accès aux pratiques traditionnelles de chasse et de pêche et témoigne d’un “mépris total” pour les peuples des Premières Nations qui vivent de la terre.

Le chef Roger Redman de la Première Nation de Standing Buffalo a déclaré que le gouvernement provincial n’avait “aucune base pour cette loi”.

“Nous n’allons pas rester les bras croisés. Nous sommes restés les bras croisés pendant plus de 100 ans de génocide imposé à notre peuple”, a déclaré Redman.

Dans un courriel, un représentant du gouvernement provincial a déclaré que la loi de la Saskatchewan n’enfreindrait pas les droits autochtones et issus de traités, notant Article 35 de la Loi constitutionnelle reconnaît ces droits.

Le courriel du porte-parole indiquait également qu’une partie de Loi sur la législation de la Saskatchewan — L’article 2-43 — stipule qu’aucune loi provinciale « n’abroge ni ne déroge aux droits ancestraux et issus de traités existants des peuples autochtones du Canada qui sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ».

La Saskatchewan First Act est l’une des nombreuses mesures récentes prises par le gouvernement provincial pour affirmer plus d’autonomie, ce qui comprend également la création possible d’un nouveau corps policier et une nouvelle méthode de perception des impôts.

Le gouvernement provincial menace également de refuser d’appliquer les nouvelles lois fédérales sur les armes à feu.

Les partisans de ces idées disent que la Saskatchewan a été entravée par la portée excessive du gouvernement fédéral, tandis que les critiques disent que de telles mesures rendront les choses plus lourdes et coûteuses, et pourraient être inconstitutionnelles.