Les dirigeants des Premières Nations et les comités olympiques font le point sur la candidature des Jeux d’hiver de Vancouver 2030

Les dirigeants des Premières Nations et les officiels olympiques devraient faire le point vendredi matin sur leur candidature pour accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 2030 en Colombie-Britannique

Les dirigeants des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh), ainsi que des membres du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien tiennent une conférence de presse au BC Sports Hall of Fame à Vancouver pour discuter de la candidature.

La conférence de presse débutera à 11 h, heure du Pacifique.

Jeudi, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu’il n’appuierait pas la proposition, ce qui laisse la candidature – dirigée par les quatre Premières Nations, les comités olympiques et les municipalités de Vancouver et de Whistler – sur une glace mince.

Dans un communiqué, la province a cité les milliards de dollars associés à l’organisation des Jeux olympiques et le risque de ne pas pouvoir résoudre d’autres problèmes urgents pour les Britanno-Colombiens, parmi les raisons de la décision.

La Colombie-Britannique est déjà prête à accueillir les Jeux Invictus 2025 et Vancouver est l’une des 16 villes nord-américaines hôtes de la Coupe du monde masculine de la FIFA 2026.