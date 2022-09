Le First Nations Leadership Council of BC demande au nouveau monarque britannique, le roi Charles III, de renoncer à la doctrine de la découverte.

« Le First Nations Leadership Council (FNLC) reconnaît le décès de la reine Elizabeth II. Elle a été la monarque régnant le plus longtemps dans l’histoire de la Couronne britannique, et le FNLC présente ses condoléances à sa famille alors qu’elle est en deuil », a déclaré le conseil dans un communiqué de presse.

« Successeur de la reine Elizabeth, le roi Charles III assume une grande responsabilité en tant que représentant de la Couronne, avec qui tous les peuples autochtones du Canada entretiennent une relation directe. Le FNLC estime que son premier acte officiel doit être le renoncement à la Doctrine de la Découverte.

La doctrine de la découverte était un concept de droit international public qui justifiait et permettait aux pays européens de s’emparer des terres habitées par des non-chrétiens dans le monde. Initialement publiée sous forme de bulle papale en 1452, la doctrine de la découverte a été utilisée par la Grande-Bretagne et la France pour revendiquer de vastes étendues de territoire en Amérique du Nord.

“Avec le nouveau monarque britannique, le roi Charles III est en mesure de reconnaître les crimes historiques commis par ses prédécesseurs et de préparer le terrain pour une nouvelle relation avec les peuples autochtones du monde entier”, a déclaré le conseil.

Lorsque le pape François s’est rendu au Canada dans le cadre d’un « pèlerinage pénitentiel » pour s’excuser du rôle de l’Église catholique dans les pensionnats, il a également été appelé à renoncer à la doctrine de la découverte. Il n’a pas.

