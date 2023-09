Les dirigeants des pays méditerranéens de l’Union européenne se réunissent à Malte pour discuter de la migration

LA VALETTE, Malte (AP) — Les dirigeants de neuf pays du sud de l’Union européenne se sont réunis vendredi à Malte pour discuter de défis communs tels que la migration, dont la gestion par l’UE contrarie les gouvernements nationaux européens depuis des années.

Les nations représentées lors de la réunion d’une journée comprenaient Malte, la France, la Grèce, l’Italie, la Croatie, Chypre, le Portugal, la Slovénie et l’Espagne. La Slovénie et la Croatie, qui ont des côtes sur la mer Adriatique, ont été ajoutées au « Groupe Med » en 2021.

Deux hauts responsables de l’UE – la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel – ont été invités à la réunion à huis clos. Les dirigeants des 27 pays de l’UE tiennent une réunion informelle du Conseil européen prévue la semaine prochaine à Grenade, en Espagne.

L’Union européenne considère le Portugal, qui possède une longue frontière maritime le long de l’océan Atlantique, comme faisant partie du groupe méditerranéen. Le Premier ministre Antonio Costa a déclaré aux journalistes à son arrivée à Malte que « nous n’avons pas de grandes attentes quant aux résultats » des discussions de vendredi, mais que la réunion pourrait aider à « tracer la voie » pour la réunion de Grenade.

« La migration est l’une des grandes questions de l’avenir de l’Union européenne », a déclaré Costa. Ce qu’il faut, c’est « plus de solidarité, plus de responsabilité et plus d’unité ».

Cependant, l’unité entre les membres de l’UE sur la migration reste insaisissable, comme en a été témoin jeudi à Bruxelles lors d’une réunion des ministres de l’Intérieur, chargés de faire respecter les règles de chaque pays dans le cadre plus large des réglementations de l’UE.

L’Italie, par exemple, qui accueille désormais de loin le plus grand nombre de migrants arrivant via la mer Méditerranée, a poussé en vain les autres pays de l’UE à faire preuve de solidarité en acceptant davantage des dizaines de milliers de personnes qui atteignent les côtes italiennes.

De nombreux migrants sont secourus par des bateaux militaires, des navires humanitaires ou des navires marchands sillonnant les eaux traversées par des bateaux innavigables de passeurs de migrants, lancés principalement depuis la Tunisie, la Libye, la Turquie et ailleurs. Plus tôt ce mois-ci, quelque 8 000 migrants ont débarqué à Lampedusa, une petite île de pêche italienne, en à peine 48 heures, submergeant la destination touristique.

Les arrivées incessantes, qui ne ralentissent que lorsque la mer est agitée, ont exercé une pression politique sur l’un des participants au sommet de Malte, la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Elle est arrivée au pouvoir il y a un an après avoir fait campagne pour s’engager à mettre un terme à l’immigration illégale, y compris par un blocus naval, si nécessaire.

Selon les règles actuelles de l’UE, le pays dans lequel arrivent les demandeurs d’asile doit s’y réfugier pendant que leurs demandes sont traitées. Dans le cas de l’Italie, la majorité des migrants arrivant par la mer en provenance d’Afrique et de pays asiatiques fuient la pauvreté, et non la guerre ou les persécutions, et ne peuvent prétendre à l’asile.

Mais comme l’Italie a très peu d’accords de rapatriement avec les pays d’origine, elle se trouve dans l’impossibilité de renvoyer les candidats non retenus. De nombreux migrants quittent l’Italie et se dirigent vers l’Europe du Nord, leur destination finale, dans l’espoir de trouver de la famille ou du travail.

Peu de progrès ont été réalisés sur un nouveau pacte européen alors que les États membres se disputent pour savoir quel pays devrait prendre en charge les migrants à leur arrivée et si d’autres pays devraient être obligés de les aider.

Trois ans après le dévoilement d’un projet de réforme radicale des règles obsolètes de l’Union européenne en matière d’asile, de telles querelles alimentent le doute quant à savoir si une refonte deviendra un jour réalité.

Alors que les chefs de gouvernement ou d’État représentaient la plupart des pays au sommet de vendredi, l’Espagne a envoyé un responsable du ministère des Affaires étrangères parce que le Premier ministre par intérim Pedro Sánchez était impliqué dans des discussions dans son pays sur la formation d’un nouveau gouvernement.

Alors que les négociations à Malte étaient fortement concentrées sur la migration, d’autres défis communs, notamment le changement climatique, la croissance économique et le soutien continu de l’UE à l’Ukraine alors qu’elle se défend contre l’invasion russe de février 2022, étaient également à l’ordre du jour.

Kevin Schembri Orland, Associated Press