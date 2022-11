Les dirigeants des pays francophones tiennent un sommet en Tunisie

TUNIS, Tunisie (AP) – Les dirigeants des pays francophones se sont réunis samedi sur une île tunisienne pour discuter de l’allégement de la dette, de la migration, des pénuries alimentaires et énergétiques, avec une flambée du coût de la vie en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient en raison de la guerre en Ukraine comme toile de fond.

Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et les présidents de six nations africaines assistaient à la 18e réunion annuelle de l’Organisation internationale de la Francophonie, qui compte 88 membres, qui promeut les relations entre les nations qui utilisent le français comme langue principale.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, était également en Tunisie pour le sommet de deux jours, le premier rassemblement de l’organisation en trois ans après les fermetures pandémiques et les restrictions de voyage.

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale du groupe et ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, a déclaré que les participants prévoyaient de publier une déclaration finale sur les principaux problèmes politiques, sociaux et économiques après la fin du sommet dimanche.

Ils se concentreront également sur “les moyens de stimuler l’utilisation de la langue française en Europe et dans les institutions internationales alors que son utilisation diminue par rapport à l’anglais”, a déclaré Mushikiwabo.

Les présidents du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Mauritanie, du Niger et du Burundi représentent plus de 320 millions de francophones à travers le continent africain, y compris la Tunisie, ont indiqué les organisateurs.

Le sommet et une réunion de deux jours du forum économique de l’organisation la semaine prochaine se déroulent sous haute sécurité. La Tunisie est en proie à une crise politique et économique.

En préparation des réunions internationales, les autorités ont également relooké Djerba, en construisant de nouvelles routes et en améliorant les infrastructures autour de l’île qui est un pôle touristique majeur et abrite plusieurs sites historiques, dont l’une des plus anciennes synagogues d’Afrique.

Les réunions devraient renforcer la position du président tunisien Kais Saied, qui a été critiqué par l’Occident pour s’être accordé des pouvoirs étendus au cours de l’année écoulée après avoir limogé le Premier ministre et dissous le Parlement.

Said a déclaré que ces mesures étaient nécessaires pour sauver le pays d’Afrique du Nord au milieu de crises politiques et économiques prolongées, et de nombreux Tunisiens les ont saluées. Mais les critiques et les alliés occidentaux disent que la prise de pouvoir a mis en péril la jeune démocratie tunisienne.

Le mois dernier, le gouvernement tunisien a conclu un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international sur un prêt de 1,9 milliard de dollars destiné à atténuer la crise budgétaire prolongée du pays et à calmer le mécontentement qui couve face à la montée en flèche des pénuries alimentaires et énergétiques.

