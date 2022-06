Les dirigeants des médias disent qu’ils peuvent traverser une récession

Les délégués font la queue au Festival international de la créativité Cannes Lions, Cannes, France, juin 2019 Lions de Cannes

Alors que les dirigeants des médias rencontrent des responsables publicitaires cette semaine autour de verres de rose au Festival international annuel de la créativité Cannes Lions, ils ne peuvent s’empêcher de parler de la déconnexion entre traîner avec des célébrités sur des yachts et le sentiment rampant qu’une récession est imminente. « Cela ressemble à une fête ici », a déclaré mercredi le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell, à Julia Boorstin de CNBC depuis Cannes. « Je ne sais pas si c’est parce que la plupart d’entre vous sortent pour la première fois depuis longtemps ou parce que nous sommes dans le sud de la France en juin, mais non, ça ne ressemble pas à un marché en baisse. » Mais Shell a reconnu qu’il y avait des signes avant-coureurs, bien que compliqués. « Le marché de la diffusion s’est un peu affaibli », a-t-il déclaré, faisant référence au coût en temps réel des publicités télévisées, plutôt qu’au marché « initial » prédéfini. « C’est très compliqué parce qu’il se passe tellement de choses. » Les ralentissements macroéconomiques ont historiquement entraîné une augmentation des licenciements dans l’ensemble de l’industrie des médias. Alors que les probabilités de récession augmentent et que les dirigeants se préparent à une baisse des revenus publicitaires au second semestre de l’année, les entreprises de médias ne licencient pas ou ne mettent pas d’employés en congé – du moins pas encore. Au lieu de cela, les leaders de l’industrie estiment que leurs entreprises sont enfin suffisamment légères et équilibrées pour faire face à un ralentissement de la publicité sans sacrifier les bénéfices ni contracter leurs activités. « Notre objectif a été de construire une entreprise de médias numériques vraiment résiliente et adaptable », a déclaré le directeur général de BuzzFeed, Jonah Peretti. plus tôt ce mois-ci. « Nous prospérons dans un contexte de volatilité. Nous avons construit une entreprise agile et diversifiée modèle d’affaires. »

Jonah Peretti, fondateur et PDG de Buzzfeed ; co-fondateur du Huffington Post Avec l’aimable autorisation d’Ebru Yildiz/NPR

« Bien qu’un ralentissement économique puisse affecter le marché de la publicité dans les médias, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de croissance commerciale après une année charnière de rentabilité », a déclaré Roger Lynch, PDG de Conde Nast. La société, qui publie The New Yorker et Vogue, a réalisé un bénéfice l’année dernière après de nombreuses années de perte d’argent. Une partie de la raison pour laquelle les petites entreprises de médias numériques se sentent préparées à une récession est qu’elles ont déjà licencié des centaines d’employés au cours des dernières années, en raison d’acquisitions et d’un désir de réduire les coûts. BuzzFeed annoncé plus de licenciements il y a quelques mois. Pourtant, de nombreuses entreprises de médias numériques tirent l’essentiel de leur argent de la publicité, y compris Conde Nast et BuzzFeed. Et tout le monde n’est pas optimiste sur le fait que les entreprises de médias sont sorties d’affaire. Depuis leur introduction en bourse, les actions de BuzzFeed ont chuté de plus de 80 %. BuzzFeed a réalisé 48,7 millions de dollars de revenus publicitaires au cours du premier trimestre, soit environ 53 % des ventes totales. Si les entreprises cherchent à économiser de l’argent sur le marketing, elles ne peuvent pas faire grand-chose pour éviter de s’en prendre au menton, Graydon Carter, fondateur de société de médias par abonnement Air Mail et ancien rédacteur en chef de longue date de Conde Nast’s Vanity Fair, a déclaré dans une interview. « Si vous êtes dans le domaine de la publicité programmatique, ce que sont la plupart des entreprises de médias numériques, vous souffrirez à un moment donné lorsque l’économie tournera. C’est tout simplement hors de votre contrôle », a déclaré Carter. « Je pense [a downturn] sera brutal et peut-être long. »

Licenciements dans les médias en période de récession

Il est naturel que les dirigeants soient optimistes quant aux perspectives de leur entreprise. Mais leur sentiment que « cette fois sera différente » n’est pas sans mérite, a déclaré Alex Michael, co-directeur de Liontree Growth, qui se spécialise dans le travail avec les entreprises de médias émergentes. Cela est particulièrement vrai pour les petites entreprises de médias numériques, y compris les propriétaires de journaux et de magazines, qui ont dû se diversifier vers les abonnements, le commerce électronique, les événements et d’autres produits pour se sevrer des revenus publicitaires. « Dans le passé, ces entreprises n’avaient pas leurs bons modèles et n’étaient pas complètement mûres », a déclaré Michael. « Maintenant, ils ont traversé des vagues de consolidation. Il y a absolument eu une rationalisation et une optimisation. Beaucoup des entreprises restantes ont maintenant des publics endémiques qui ouvriront leur portefeuille de différentes manières. »

À quel point cela pourrait-il être mauvais?

Les acteurs de l’industrie ont des sentiments mitigés quant à l’ampleur du recul que les entreprises de médias pourraient voir dans les revenus publicitaires. Le responsable des solutions commerciales mondiales de TikTok, Blake Chandlee, a déclaré qu’il avait entendu dire qu’il y avait eu une contraction d’environ 2% à 6% des dépenses publicitaires jusqu’à présent, bien qu’il note que TikTok ne l’avait pas vu. « J’ai parlé à d’autres personnes, et je pense qu’il y en a d’autres qui le ressentent », a déclaré Chandlee dans une interview. « Nous ne voyons pas les vents contraires que les autres voient. » Lire la suite: TikTok exec : nous sommes une plateforme de divertissement, pas un réseau de médias sociaux Pourtant, d’autres sont prudents. Snap, le propriétaire de Snapchat, a déclaré le mois dernier que « l’environnement macroéconomique s’est détérioré davantage et plus rapidement que prévu », faisant chuter ses actions de 40% en une journée. Méta et Twitter ont institué des gels partiels des embauches. Entreprises de médias numériques Initié et Vice-média ralentissent les embauches. Un responsable des médias numériques a déclaré à CNBC qu’un ralentissement plus léger s’est peut-être déjà produit, mais qu’une réduction de 20% des revenus publicitaires d’ici la fin de l’année n’est pas hors de question.

Obtenir le bon modèle