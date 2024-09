Les dirigeants des écoles de Wake prennent position contre le projet de loi sur l’expansion des bons d’éducation dans les écoles privées

Les dirigeants scolaires du comté de Wake affirment qu’un projet de loi qui augmenterait le financement des écoles privées ignore les besoins des écoles publiques.

Le gouverneur Roy Cooper a opposé son veto au projet de loi la semaine dernière, mais les républicains disposent d’une majorité qualifiée et ont annulé son veto dans le passé.

Jeudi, le surintendant du système scolaire public du comté de Wake, Robert P. Taylor, le président du conseil scolaire Chris Heagarty et la vice-présidente Monika Johnson-Hostler ont organisé une conférence de presse déclarant leur opposition à l’expansion du programme de bourses d’études Opportunity.

« Nous ne pouvons pas laisser ce projet de loi devenir loi et déstabiliser nos écoles déjà sous-financées sans nous exprimer », a déclaré Heagarty.

Les responsables du système du comté de Wake affirment qu’ils ne disposent pas encore de suffisamment de données pour estimer l’impact potentiel, mais le Estimations du Bureau du budget et de la gestion de l’État le système scolaire pourrait perdre plusieurs millions de dollars et les écoles publiques de tout l’État pourraient perdre plus de 70 millions de dollars. Cela se produirait à la suite du départ des élèves des écoles publiques vers des écoles privées – et de l’argent de l’État qui les accompagnerait.

Le projet de loi 10 fournirait 463,5 millions de dollars supplémentaires pour les bons d’études généraux des écoles privées – appelés bourses d’opportunité – au cours de cette année scolaire et de l’année scolaire suivante. Cela couvrirait une liste d’attente de 54 000 étudiants pour un bon. Cette liste s’est allongée ce printemps après que les législateurs ont supprimé les plafonds d’éligibilité aux revenus pour les candidats et ont rendu les étudiants actuels des écoles privées éligibles pour postuler.

« Comme nous l’entendent les familles qui en bénéficient, cela a été libérateur pour leurs enfants et leur famille en ce qui concerne leurs besoins éducatifs », a déclaré Mike Long, président de Parents for Educational Freedom North Carolina, un groupe qui soutient Opportunity Scholarship. expansion.

Mais les opposants à cette expansion soutiennent que celle-ci utilise l’argent public pour financer les écoles privées sans les tenir responsables de leurs performances, alors que les écoles publiques sont encore sous-financées pour des choses comme la rémunération compétitive des employés et des services d’éducation spécialisée adéquats. Le financement de l’éducation spécialisée, par exemple, est plafonné à seulement 13 % des élèves, même si un plus grand nombre est identifié, et n’est pas ajusté en fonction des différents besoins ou du coût des services.

« Nous pourrions bénéficier aux étudiants de tout l’État » en utilisant l’argent réservé aux bons d’achat dans les écoles publiques », a déclaré Johnson-Hostler.

L’expansion des bourses d’opportunité pourrait affecter les écoles publiques, car celles-ci pourraient perdre davantage d’élèves au profit des écoles privées. Étant donné que les écoles publiques sont financées pour chaque inscription d’élève, elles perdraient de l’argent. C’est un problème, a déclaré Taylor, car les écoles ont de nombreux coûts fixes.

« Nous devons toujours faire fonctionner la même unité de climatisation. Nous devons toujours utiliser le même bus », a-t-il déclaré. « Nos coûts ne diminuent donc pas nécessairement. »

Les dirigeants des écoles publiques doivent garder à l’esprit que de nombreuses familles souhaitent quitter les écoles publiques, même si la plupart choisissent de rester, a déclaré Long.

« La bourse d’études Opportunity leur donne la possibilité de faire ce qu’ils jugent approprié, et c’est pourquoi nous revenons sans cesse pour demander : pourquoi partent-ils ? » Longtemps dit. « Réglons ces problèmes dans nos écoles publiques et améliorons ces choses, et alors peut-être verrons-nous une différence dans la direction inverse, où les parents ne les quitteront pas et y reviendront. »

La conférence de presse a eu lieu une semaine après que les membres du conseil scolaire ont discuté des bons – principalement pour s’y opposer – lors d’une réunion du conseil scolaire.

L’événement de jeudi a marqué une opposition plus officielle de la part du plus grand système scolaire de l’État.

De nombreuses commissions scolaires ont adopté des résolutions s’opposer à l’expansion des bourses d’études ou demander aux législateurs de dépenser davantage pour les écoles publiques, notamment les systèmes scolaires Wayne, Wilson, Chatham, Bladen et Chapel Hill-Carrboro.

Le conseil scolaire de Wake n’a pas adopté de résolution s’opposant aux chèques scolaires, mais a approuvé un « programme législatif » demandant aux législateurs de donner la priorité aux besoins des écoles publiques avant les chèques scolaires.

Le comté de Wake a une forte concentration d’écoles privées, semblable à d’autres comtés urbains de Caroline du Nord.

Mais il n’est pas clair si le système scolaire du comté serait affecté de manière disproportionnée par l’expansion du programme de bons d’études.

La North Carolina Educational Assistance Authority, qui administre le programme de bons, ne demande pas aux candidats à une bourse d’opportunité où ils fréquentent actuellement l’école. Il est donc impossible de savoir combien de candidats du comté de Wake – qui pourraient soudainement se voir attribuer une bourse d’études si le projet de loi devient loi – fréquentent une école du système du comté de Wake, une école à charte ou une école à domicile ou sont déjà étudiants dans une école privée.

Le Bureau du budget et de la gestion de l’État a publié des estimations le 4 septembre, évaluant une perte supplémentaire de 11,6 millions de dollars au cours de l’année scolaire 2025-2026 pour les écoles publiques du comté de Wake, si le projet de loi était adopté. Il s’agit principalement du système scolaire, mais cela inclurait les pertes de toute école à charte qui aurait perdu des élèves à cause du programme de bons d’études.

Ces 11,6 millions de dollars s’ajouteraient aux 1,9 millions de dollars déjà perdus dans le cadre du financement actuel des bons, pour les nouveaux bénéficiaires de bons déjà financés dans le comté de Wake. Mais cela n’était pas basé sur les données de l’État indiquant qui a demandé un bon, car ces données ne sont pas disponibles. Il est basé sur le pourcentage de demandeurs de bons dans d’autres États qui sont passés d’une école publique à une école privée, une fois que leurs programmes de bons sont devenus ouverts à tous les étudiants, comme celui de Caroline du Nord l’est devenu cette année.

Les estimations du Bureau du budget et de la gestion de l’État supposent que la plupart des nouveaux bénéficiaires de bons sont déjà des étudiants d’écoles privées.

Dans tout l’État, le Estimations du Bureau du budget et de la gestion de l’État une perte de 76,2 millions de dollars pour les écoles publiques pour l’année scolaire 2025-2026 pour les élèves qui partent dans une école privée, par rapport à l’année dernière, avant l’élargissement de l’éligibilité. Cet argent serait destiné aux écoles privées, ainsi que 108 millions de dollars supplémentaires aux écoles privées pour financer les bourses d’opportunité des étudiants actuels des écoles non publiques. Cela représenterait une augmentation nette du financement de l’éducation de 184 millions de dollars.

Le financement des bourses d’études d’opportunité atteindrait un demi-milliard de dollars pour l’année scolaire en cours, si le projet de loi était adopté, et augmenterait encore plus l’année prochaine, pour finalement atteindre plus d’un milliard de dollars au cours de la prochaine décennie.

L’État, qui est chargé par la loi de financer l’éducation, dépense chaque année environ 12 milliards de dollars dans les écoles publiques. Les comtés, chargés de financer les installations scolaires, dépensent chaque année environ 4 milliards de dollars pour l’éducation et plus d’un milliard de dollars pour les installations.